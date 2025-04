Till Tamás feltételezett gyilkosa megúszhatja a kártérítést

Van olyan eset, amellyel kapcsolatban az Országgyűlés is egyetért. Ilyen volt Till Tamás meggyilkolása, mely után a parlament úgy döntött: az életfogytiglani szabadságvesztéssel is büntethető bűncselekmények a fiatalkorúaknál sem évülnek el a jövőben. Ismert: a cselekmény elkövetésekor, 2000-ben 16 éves F. János 40 évesen beismerte az akkor 11 éves fiú meggyilkolását, és erről vallomást is tett, azonban büntethetősége már 2015-ben elévült.