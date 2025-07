Sokkoló részletek: kiderült, mi okozhatta Felix Baumgartner halálát

A legfrissebb hírek szerint műszaki hiba okozhatta Felix Baumgartner tragikus halálát. Mint ismert, az 56 éves osztrák extrémsportoló olaszországi balesete következtében veszítette életét július 17-én, miután motoros siklóernyőjével lezuhant Porto Sant'Elpidióban.

A helyi hatóságok az APA osztrák hírügynökség megkeresésére közölték, hogy a férfi hirtelen rosszul lett, elvesztette irányítását motoros siklóernyője felett, és lezuhant egy szálloda medencéjébe. A mentőorvosok szerint a helyszínen életét vesztette.

A baleset során a hotel egyik alkalmazottja is megsérült a nyakán, kórházba kellett szállítani. A tragédia akár jóval nagyobb méreteket is ölthetett volna, mivel a történtek idején számos ember tartózkodott az úszómedence térségében, sok gyermek is.

Baumgartner feleségét, aki szintén a térségben tartózkodott, elsőként értesítették férje haláláról.

Az első hírek szívrohamról szóltak, ám a hivatalos vizsgálat még nem állapított meg semmit, a szakértők egyelőre a siklóernyőre rögzített kamerára összpontosítanak, amely egy kötéllel volt az ernyőhöz rögzítve. A légi felvételek készítésére alkalmas eszköz repülés közben leszakadhatott és vélhetően a propellerbe csapódott. Ez okozhatta a siklóernyő szárnyának összeomlását, ami a teljes kontroll elvesztéséhez vezethetett. Baumgartner ugyan megpróbálta aktiválni a tartalék ejtőernyőjét, de már túl késő volt – írta az olasz Il Resto del Carlino lap, amely információt egy siklóernyős szemtanú is megerősített.

A világhírű extrémsportoló egyebek között azzal vált ismertté, hogy 2012. október 14-én mintegy 39 kilométeres magasságból ugrott ki, s ejtőernyős ugrás során elsőként átlépte a hangsebességet, bekerülve a rekordok Guinness-könyvébe is.