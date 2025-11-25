Ezt úszta meg Magyarország: hatalmas bajba került Szerbia az amerikaiak miatt

„A termelés fedezte a teljes mennyiség körülbelül 80 százalékát, az import pedig körülbelül 20 százalékát” – mondta az AFP-nek a belgrádi közgazdász, Goran Radosavljevic. Hangsúlyozta, hogy ilyen nagy piaci részesedést nehéz lenne importtal pótolni. „További importtal néhány hónapig el lehet halasztani a végzetet, de a NIS csődbe fog menni, ha nem tud tovább működni” – tette hozzá.

Mivel az oroszok rendelkeznek a többségi részesedéssel, a szerb tisztviselőknek reménykedniük kellett abban, hogy moszkvai partnereik hajlandóak eladni a vállalatot. A szerb tisztviselők szerint a tárgyalások folynak, Aleksandar Vučić elnök pedig azt mondta, hogy három lehetséges vevő van a NIS-re, anélkül hogy felfedte volna kilétüket.

A múlt héten a NIS új kérelmet nyújtott be az Egyesült Államokhoz, hogy a tárgyalások ideje alatt ideiglenes mentességet kapjon a szankciók alól, de Washingtonból még nem érkezett válasz.

A szerb hatóságok többször is figyelmeztettek, hogy megoldást kell találni a NIS ügyére, és egyre inkább felvetik annak lehetőségét, hogy ha más megoldás nem születik, az állam átveszi az irányítást.

