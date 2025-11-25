Ezt úszta meg Magyarország: hatalmas bajba került Szerbia az amerikaiak miatt

Ezért akarja Trump sürgősen lezárni az orosz-ukrán háborút!
Donald Trump „békecsinálóként” szeretne bevonulni a történelembe, de a republikánus szavazók azt várják tőle, hogy hozza vissza az első elnöksége alatt tapasztalt jólétet.
Amit Magyarországnak megadott a Trump-kormány, azt a szerbek hiába kérték, még választ sem küldött Washington.
Szerbia egyetlen olajfinomítója, amely az ország üzemanyag-szükségletének döntő részét biztosítja, de jelenleg amerikai szankciók hatálya alatt áll, már ma leállhat – közölték hivatalos források. A szerbiai Petroleum Industry of Serbia (NIS) vállalatot a múlt hónapban szankciókkal sújtották, miután Washington célba vette az orosz energiaágazatot – írja az Euractiv.
A régóta halogatott szankciókat, amelyeket először januárban jelzett Joe Biden volt elnök, október 9-én hajtották végre, így Belgrádnak sürgősen megoldást kellett találnia a fenyegető energiaválságra.
Szerbia energiaügyi minisztere, Dubravka Djedovic Handanovic a múlt hónap végén kijelentette, hogy „a pancevói olajfinomító november 25-ig zavartalanul folytatja működését”.
Azóta a szerb kormány bejelentette, hogy felhalmozta az üzemanyag-tartalékait a leállásra készülve, és új import szerződéseket kötött decemberre.
A szakértők azonban arra figyelmeztetnek, hogy az import önmagában nem lesz elegendő a NIS megmentéséhez.
„A termelés fedezte a teljes mennyiség körülbelül 80 százalékát, az import pedig körülbelül 20 százalékát” – mondta az AFP-nek a belgrádi közgazdász, Goran Radosavljevic. Hangsúlyozta, hogy ilyen nagy piaci részesedést nehéz lenne importtal pótolni. „További importtal néhány hónapig el lehet halasztani a végzetet, de a NIS csődbe fog menni, ha nem tud tovább működni” – tette hozzá.
Mivel az oroszok rendelkeznek a többségi részesedéssel, a szerb tisztviselőknek reménykedniük kellett abban, hogy moszkvai partnereik hajlandóak eladni a vállalatot. A szerb tisztviselők szerint a tárgyalások folynak, Aleksandar Vučić elnök pedig azt mondta, hogy három lehetséges vevő van a NIS-re, anélkül hogy felfedte volna kilétüket.
A múlt héten a NIS új kérelmet nyújtott be az Egyesült Államokhoz, hogy a tárgyalások ideje alatt ideiglenes mentességet kapjon a szankciók alól, de Washingtonból még nem érkezett válasz.
A szerb hatóságok többször is figyelmeztettek, hogy megoldást kell találni a NIS ügyére, és egyre inkább felvetik annak lehetőségét, hogy ha más megoldás nem születik, az állam átveszi az irányítást.
Nyitókép: Andrej ISAKOVIC / AFP
