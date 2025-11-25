Ft
Ft
6°C
-2°C
Ft
Ft
6°C
-2°C
11. 25.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 25.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
NIS gáz kitermelés üzemanyag szankciók Szerbia

Ezt úszta meg Magyarország: hatalmas bajba került Szerbia az amerikaiak miatt

2025. november 25. 16:24

Amit Magyarországnak megadott a Trump-kormány, azt a szerbek hiába kérték, még választ sem küldött Washington.

2025. november 25. 16:24
null

Szerbia egyetlen olajfinomítója, amely az ország üzemanyag-szükségletének döntő részét biztosítja, de jelenleg amerikai szankciók hatálya alatt áll, már ma leállhat – közölték hivatalos források. A szerbiai Petroleum Industry of Serbia (NIS) vállalatot a múlt hónapban szankciókkal sújtották, miután Washington célba vette az orosz energiaágazatot – írja az Euractiv. 

A régóta halogatott szankciókat, amelyeket először januárban jelzett Joe Biden volt elnök, október 9-én hajtották végre, így Belgrádnak sürgősen megoldást kellett találnia a fenyegető energiaválságra.

Szerbia energiaügyi minisztere, Dubravka Djedovic Handanovic a múlt hónap végén kijelentette, hogy „a pancevói olajfinomító november 25-ig zavartalanul folytatja működését”.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Előrébb hozták a dátumot: ekkortól áraszthatja el több tízezer migráns Magyarországot – csak egyetlen menekülőút van

Előrébb hozták a dátumot: ekkortól áraszthatja el több tízezer migráns Magyarországot – csak egyetlen menekülőút van
Tovább a cikkhezchevron

Azóta a szerb kormány bejelentette, hogy felhalmozta az üzemanyag-tartalékait a leállásra készülve, és új import szerződéseket kötött decemberre.

A szakértők azonban arra figyelmeztetnek, hogy az import önmagában nem lesz elegendő a NIS megmentéséhez.

„A termelés fedezte a teljes mennyiség körülbelül 80 százalékát, az import pedig körülbelül 20 százalékát” – mondta az AFP-nek a belgrádi közgazdász, Goran Radosavljevic. Hangsúlyozta, hogy ilyen nagy piaci részesedést nehéz lenne importtal pótolni. „További importtal néhány hónapig el lehet halasztani a végzetet, de a NIS csődbe fog menni, ha nem tud tovább működni” – tette hozzá. 

Mivel az oroszok rendelkeznek a többségi részesedéssel, a szerb tisztviselőknek reménykedniük kellett abban, hogy moszkvai partnereik hajlandóak eladni a vállalatot. A szerb tisztviselők szerint a tárgyalások folynak, Aleksandar Vučić elnök pedig azt mondta, hogy három lehetséges vevő van a NIS-re, anélkül hogy felfedte volna kilétüket. 

A múlt héten a NIS új kérelmet nyújtott be az Egyesült Államokhoz, hogy a tárgyalások ideje alatt ideiglenes mentességet kapjon a szankciók alól, de Washingtonból még nem érkezett válasz.

A szerb hatóságok többször is figyelmeztettek, hogy megoldást kell találni a NIS ügyére, és egyre inkább felvetik annak lehetőségét, hogy ha más megoldás nem születik, az állam átveszi az irányítást.

Nyitókép: Andrej ISAKOVIC / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
jóember
2025. november 25. 16:47
Itt az alkalom, hogy a MOL megvegye a kúthálózatával együtt. Ezt nem kéne kihagyni.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!