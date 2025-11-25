Romániába igazolhat a Fradi magyar válogatott kapusa

Alaposan átalakul a Fradi kerete

Az FTC kerete a hírek szerint alaposan átalakul, ugyanis Janurik mellett távozik a francia kapus Laura Glauser, honfitársa, Orlane Kanor, az orosz Darija Dmitrijeva és a szerb Dragana Cvijics, de ők csapattársak maradnak, mert mindannyian a CSM Bucuresti-hez szerződnek. A Ferencváros pénteken jelentette be a kapus Anna Kristensen, az irányító Elizabeth Omoregie és a beálló Lysa Tchaptchet Defo jövő nyári érkezését, azt pedig szombaton közölte, hogy Klujber Katrin, Márton Gréta és Simon Petra szerződést hosszabbít.