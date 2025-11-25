Ft
11. 25.
kedd
Janurik Kinga Beszterce Gloria Bistrita Ferencváros kézilabda FTC

Romániába igazolhat a Fradi magyar válogatott kapusa

2025. november 25. 17:40

A helyi lapértesülések alapján Janurik Kinga jövő nyáron válthat klubot és országot. A Fradi válogatott kapusa jelen állás szerint Besztercére tart.

2025. november 25. 17:40
null

Román sajtóértesülés szerint a magyar válogatott Európa-bajnoki bronzérmes kapusa, Janurik Kinga jövő nyáron távozik a Ferencváros női kézilabdacsapatától és a román Gloria Bistritához igazol. Janurik 2020-ban Érdről igazolt a Fradi csapatába, amellyel a bajnokságot kétszer, a Magyar Kupát négyszer nyerte meg. A Gloria Bistrita az előző idényben bronzérmes volt a román élvonalban, jelenleg a második helyen áll és a Bajnokok Ligájában is szerepel.

JANURIK Kinga Fradi
Janurik Kinga a Fradi mezét a Besztercéére cserélheti (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Alaposan átalakul a Fradi kerete

Az FTC kerete a hírek szerint alaposan átalakul, ugyanis Janurik mellett távozik a francia kapus Laura Glauser, honfitársa, Orlane Kanor, az orosz Darija Dmitrijeva és a szerb Dragana Cvijics, de ők csapattársak maradnak, mert mindannyian a CSM Bucuresti-hez szerződnek. A Ferencváros pénteken jelentette be a kapus Anna Kristensen, az irányító Elizabeth Omoregie és a beálló Lysa Tchaptchet Defo jövő nyári érkezését, azt pedig szombaton közölte, hogy Klujber Katrin, Márton Gréta és Simon Petra szerződést hosszabbít.

(MTI)

Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Kaldvi
2025. november 25. 22:55
Csak a szeméről látszik hogy nő.
Kaldvi
2025. november 25. 22:41
Rohadtul maszkulin és a karja úgy tele van varrva mint egy polinéz kalóznak. Nem véletlenül lett élsportoló.
kulszek
2025. november 25. 19:49
Egy székelykapus jobb lett volna.
zsugabubus-2
2025. november 25. 18:45
Igazoltan távol.
