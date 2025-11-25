Romániába igazolhat a Fradi magyar válogatott kapusa

Sejtelmes nyilatkozatott tett a magyar női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya
Golovin Vlagyimir rövid, de velős választ adott.
A helyi lapértesülések alapján Janurik Kinga jövő nyáron válthat klubot és országot. A Fradi válogatott kapusa jelen állás szerint Besztercére tart.
Román sajtóértesülés szerint a magyar válogatott Európa-bajnoki bronzérmes kapusa, Janurik Kinga jövő nyáron távozik a Ferencváros női kézilabdacsapatától és a román Gloria Bistritához igazol. Janurik 2020-ban Érdről igazolt a Fradi csapatába, amellyel a bajnokságot kétszer, a Magyar Kupát négyszer nyerte meg. A Gloria Bistrita az előző idényben bronzérmes volt a román élvonalban, jelenleg a második helyen áll és a Bajnokok Ligájában is szerepel.
Az FTC kerete a hírek szerint alaposan átalakul, ugyanis Janurik mellett távozik a francia kapus Laura Glauser, honfitársa, Orlane Kanor, az orosz Darija Dmitrijeva és a szerb Dragana Cvijics, de ők csapattársak maradnak, mert mindannyian a CSM Bucuresti-hez szerződnek. A Ferencváros pénteken jelentette be a kapus Anna Kristensen, az irányító Elizabeth Omoregie és a beálló Lysa Tchaptchet Defo jövő nyári érkezését, azt pedig szombaton közölte, hogy Klujber Katrin, Márton Gréta és Simon Petra szerződést hosszabbít.
(MTI)
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka