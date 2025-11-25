Tragédia: emberéletet követelt az aszódi karambol – terhes feleségét hátrahagyva menekült a tettes

Dokumentum: ikonikus budapesti épületek sérültek meg 1956-ban, évekig tartott a helyreállítás
A rendőrség már elfogta az elkövetőt, a drogfüggő, többszörösen visszaeső Duka Sándor Ferencet.
Hétfőn Aszódon tragikus közlekedési balesetben vesztette életét egy 25 éves nő. Az eset azért is különösen megrázó, mert az áldozat mindössze néhány tíz méterre volt otthonától, amikor a korábban többszörösen büntetett, kábítószer hatása alatt álló, jogosítvánnyal sem rendelkező sofőr nagy sebességgel frontálisan belerohant abba a gépkocsiba, amelyben a fiatal nő édesapjával utazott. A vétlen jármű jobb oldalának ütközése következtében a nőnek esélye sem volt a túlélésre.
A baleset okozója a karambolt követően magára hagyta a sérülteket és elmenekült a helyszínről. A rendőrség azóta elfogta a 30 éves Duka Sándor Ferencet
– számolt be a 24.hu.
A tragédia másnapján még virág és mécses jelezte a helyszínt a 3-as főút mellett, ahol a törmelékek is hevertek.
A fiatal nő a közeli szupermarketben dolgozott, édesapja vitte haza a műszakja után. A környéken élők közül többen is megrendülten beszéltek arról, hogy régóta ismerték a családot, és nehezen dolgozzák fel a történteket. Az édesanya, aki a helyi iskolában tanít, épp a baleset előtt ért haza.
A Blikk információi szerint a balesetet okozó férfi Hatvanban él családjával, és környezetét már hosszú ideje nyugtalanítja viselkedésével. A közelben lakók arról számoltak be, hogy már gyermekkorától problémás volt, gyakran drogos állapotban járkált, több betörés is fűződött a nevéhez, és rendszeresen okozott feszültséget. Egy helyi fiatal azt is elmondta, hogy korábban ellopta az autóját, majd a járműben vágta le a házi őrizet során viselt nyomkövetőt.
Rokon elmondása szerint a férfinak soha nem volt jogosítványa, a balesetben érintett Mercedest azonban mégis a férfi birtokában volt.
A járműben az egyik ismerőse mellett várandós felesége is utazott, akit az ütközést követően megpróbált kirángatni a roncsból, de ez nem sikerült neki.
A helyiek elmondása alapján a férfi rendszeresen veszélyesen, nagy sebességgel közlekedett az utcában, és több alkalommal értesítették miatta a rendőrséget, azonban soha nem tartották fogva hosszabb ideig.
Nyitókép: Mihádák Zoltán / MTI
