Tragédia: emberéletet követelt az aszódi karambol – terhes feleségét hátrahagyva menekült a tettes

Hétfőn Aszódon tragikus közlekedési balesetben vesztette életét egy 25 éves nő. Az eset azért is különösen megrázó, mert az áldozat mindössze néhány tíz méterre volt otthonától, amikor a korábban többszörösen büntetett, kábítószer hatása alatt álló, jogosítvánnyal sem rendelkező sofőr nagy sebességgel frontálisan belerohant abba a gépkocsiba, amelyben a fiatal nő édesapjával utazott. A vétlen jármű jobb oldalának ütközése következtében a nőnek esélye sem volt a túlélésre.

A baleset okozója a karambolt követően magára hagyta a sérülteket és elmenekült a helyszínről. A rendőrség azóta elfogta a 30 éves Duka Sándor Ferencet

– számolt be a 24.hu.