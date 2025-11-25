Ft
karambol Aszód haláleset

Tragédia: emberéletet követelt az aszódi karambol – terhes feleségét hátrahagyva menekült a tettes

2025. november 25. 15:52

A rendőrség már elfogta az elkövetőt, a drogfüggő, többszörösen visszaeső Duka Sándor Ferencet.

2025. november 25. 15:52
null

Hétfőn Aszódon tragikus közlekedési balesetben vesztette életét egy 25 éves nő. Az eset azért is különösen megrázó, mert az áldozat mindössze néhány tíz méterre volt otthonától, amikor a korábban többszörösen büntetett, kábítószer hatása alatt álló, jogosítvánnyal sem rendelkező sofőr nagy sebességgel frontálisan belerohant abba a gépkocsiba, amelyben a fiatal nő édesapjával utazott. A vétlen jármű jobb oldalának ütközése következtében a nőnek esélye sem volt a túlélésre.

A baleset okozója a karambolt követően magára hagyta a sérülteket és elmenekült a helyszínről. A rendőrség azóta elfogta a 30 éves Duka Sándor Ferencet

– számolt be a 24.hu.

Forrás: Police.hu

A tragédia másnapján még virág és mécses jelezte a helyszínt a 3-as főút mellett, ahol a törmelékek is hevertek. 

A fiatal nő a közeli szupermarketben dolgozott, édesapja vitte haza a műszakja után. A környéken élők közül többen is megrendülten beszéltek arról, hogy régóta ismerték a családot, és nehezen dolgozzák fel a történteket. Az édesanya, aki a helyi iskolában tanít, épp a baleset előtt ért haza.

Ezt is ajánljuk a témában

A Blikk információi szerint a balesetet okozó férfi Hatvanban él családjával, és környezetét már hosszú ideje nyugtalanítja viselkedésével. A közelben lakók arról számoltak be, hogy már gyermekkorától problémás volt, gyakran drogos állapotban járkált, több betörés is fűződött a nevéhez, és rendszeresen okozott feszültséget. Egy helyi fiatal azt is elmondta, hogy korábban ellopta az autóját, majd a járműben vágta le a házi őrizet során viselt nyomkövetőt.

Rokon elmondása szerint a férfinak soha nem volt jogosítványa, a balesetben érintett Mercedest azonban mégis a férfi birtokában volt. 

A járműben az egyik ismerőse mellett várandós felesége is utazott, akit az ütközést követően megpróbált kirángatni a roncsból, de ez nem sikerült neki.

A helyiek elmondása alapján a férfi rendszeresen veszélyesen, nagy sebességgel közlekedett az utcában, és több alkalommal értesítették miatta a rendőrséget, azonban soha nem tartották fogva hosszabb ideig.

Nyitókép: Mihádák Zoltán / MTI

***

Türelem
2025. november 25. 16:50
Kötelet, s elzavarni a bűnösöket támogató rendőröket.
Trüpéma
2025. november 25. 16:48
Az embernek néha nagyon elege van a cigányokból - a padlógáz jogsi nélkül túl gyakori lett! Mi lesz veled Magyarország? És saját tapasztalat, hogy az iskolarendőr sem segít, mert aki 30 évesen gázol, az 13 évesen nem hagyja tanulni a gyerekemet. Az arányuk folyamatosan növekszik, ahogyan a problémák is. Ha a magyar nők nem szülnek, az unokáink Mexikóban találhatják magukat.
karcos-2
2025. november 25. 16:47
"Ők jelentik ma a legnagyobb lehetőséget" - Lázár János
jóember
2025. november 25. 16:41
Az ilyen esetekben mint ez is, a korábban eljáró hatósagot is felelőségre kellene vonni, mert hagyta ezt a férget, hogy terorizálja a környezetét. Minden egyes elnéző ítélet felbújtás a következő bűncselekményre. És mi lett a vége, elvesztettünk egy értékes életet és itt maradt helyette a nyakunkon egy parazita, amit vellneszeztethetünk jópár évig aztán ott folytatja, ahol abbahagyta, tovább rombolja az életünket. Nem jó ez így, nagyon nem.
