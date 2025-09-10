Ft
szülő sütemény jogszabály gyerek haláleset tanár allergia ítélet felelősség

Ítélet született annak a tanárnak az ügyében, aki mogyorós sütit adott egy arra allergiás gyermeknek

2025. szeptember 10. 19:54

A kisfiúnál légzési és keringési elégtelenség állt be, majd elhunyt. Az ügyészség három nap gondolkodási időt kért.

2025. szeptember 10. 19:54
null

Nem jogerősen másfél év szabadságvesztésre ítélte a II. és III. Kerületi Bíróság bírája azt az újpesti tanárnőt foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés miatt. Mint ismert a pedagógus, még három évvel ezelőtt olyan süteményt adott az egyik diákjának, ami halálos mennyiségű mogyorót tartalmazott a számára – közölte az Index.

Az összeállításban felidézték, hogy múlt héten még sírva kért bocsánatot a szülőktől, szerda délután pedig első fokon ítéletet hirdetett V.-I. Rita ügyében a bíróság. 

A vádlottnak ugyan nem kell bevonulnia, ugyanis a döntést a bíróság három évre felfüggesztette, de három évre eltiltotta a hivatásától is.

A döntés azt is tartalmazta, hogy előzetes mentesítésben részesíti, vagyis a büntetőeljárás a jövőben nem fog szerepelni az erkölcsi bizonyítványában – sorolták.

Az Index ismertette a bírói indoklást is, mely szerint a napközis tanítónő tudta, hogy a hatéves gyereknek mogyoróallergiája van, ezt a tragédia előtt alig néhány hónappal kórházi vizsgálatok is megerősítették A szakemberek epipent is felírtak neki, valamint orvosi megfigyelést is ajánlottak a szülőknek, de ők nem éltek a lehetőséggel, erről pedig a bíró közlése szerint nem is értesítették az iskolát. 

A tragédia úgy következett be, hogy V.-I. Rita a padokra süteményeket tett, amiből a korrepetálásról visszatérő Máté evett, csak pár perccel később értesítették őt a tanárok, hogy mogyorót tartalmaz az egyik sütemény.

Máté nem sokkal később légzési és keringési elégtelenségben halt meg, amit a súlyos allergiája okozott.

Ezért vonták felelősségre a tanárt

Mint írták, Kovács József indoklásában kitért arra, hogy azért a tanárt vonták felelősségre, mert a munkaköri leírásában – amit a nő is aláírt – pontosan leírták, hogy az ő felelőssége a felügyeletére bízott gyerek testi, lelki és morális épsége. A kései tájékoztatással viszont ezt a szabályt megszegte a napközis tanárnő, 

noha korábban alaposan odafigyelt a gyerekek ételallergiájára, olyannyira, hogy különböző színű szalagokkal jelölte meg a tányérokat.  

 

A bíró kitért arra is, hogy az eljárás alatt a vádlott megtört, a haláleset pedig a pedagógust az élete végéig el fogja kísérni. Kovács József azt is enyhítő körülményként értékelte, hogy megbánta a tettét. A helyszíni beszámolók szeriint V.-I. eközben végig az arcát törölgette a bíró szavai hallatán, aki azt is megemlítette, hogy a tragédia után egy jogszabály-módosításnak köszönhetően nemcsak a pedagógus esetében határozták meg a tanárok felelősségét, hanem a szülőkét is, így nekik is biztosítaniuk kell a szükséges gyógyszert baj esetén, illetve részletes tájékoztatást kell adniuk a gyerek állapotáról – hangzott el a bíróságon.

Így látják a szakértők a történteket

Kovács József azt a kérdést is feltette, mi történt volna, ha hamarabb értesítik őket és epipen is van a felnőtteknél. Mint kiderült, a mentő kiértesítéséig 40 perc telt el, és 

a szakértők szerint valószínűleg meg lehetett volna menteni a gyermek életét.

Sőt, az is elhangzott, hogy a szülőknek 2021-ben egy allergológus elmondta, hogy mogyoróallergiája van a gyermeknek, amihez szükség van az epipenre, hogy baj esetén segíteni tudjanak a kisfiún. A szülők azonban nem értékelték ennyire súlyosnak a gyerek helyzetét, az étkezési korlátozásokra helyezték inkább a hangsúlyt, az eljárási protokollról pedig az iskolát sem értesítették.

Az Index tudósításából az is kiderült, hogy az ítéletet a vádlott tudomásul vette, azonban az ügyészség három nap gondolkodási időt kért, így még kérdéses, hogy jogerős lesz-e a szerdai ítélet.

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

 

fogas paduc
2025. szeptember 10. 20:20
És hol volt az Epipen injekció? -- Ez a gyerek életét megmentette volna.
massivement-4
2025. szeptember 10. 20:01
"a mentő kiértesítéséig 40 perc telt el" Na ez az igaz szégyen. Ezért kit fognak felelősségre vonni? Mert ez nagyobb mulasztás, mint amit a tanárnő elkövetett. Gondolom, nem vót dzsípiesz a mentőben, ugye? Tragikus eset ez minden oldalról.
