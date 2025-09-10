Ítélet született annak a tanárnak az ügyében, aki mogyorós sütit adott egy arra allergiás gyermeknek

Nem jogerősen másfél év szabadságvesztésre ítélte a II. és III. Kerületi Bíróság bírája azt az újpesti tanárnőt foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés miatt. Mint ismert a pedagógus, még három évvel ezelőtt olyan süteményt adott az egyik diákjának, ami halálos mennyiségű mogyorót tartalmazott a számára – közölte az Index.

Az összeállításban felidézték, hogy múlt héten még sírva kért bocsánatot a szülőktől, szerda délután pedig első fokon ítéletet hirdetett V.-I. Rita ügyében a bíróság.

A vádlottnak ugyan nem kell bevonulnia, ugyanis a döntést a bíróság három évre felfüggesztette, de három évre eltiltotta a hivatásától is.

A döntés azt is tartalmazta, hogy előzetes mentesítésben részesíti, vagyis a büntetőeljárás a jövőben nem fog szerepelni az erkölcsi bizonyítványában – sorolták.

Az Index ismertette a bírói indoklást is, mely szerint a napközis tanítónő tudta, hogy a hatéves gyereknek mogyoróallergiája van, ezt a tragédia előtt alig néhány hónappal kórházi vizsgálatok is megerősítették A szakemberek epipent is felírtak neki, valamint orvosi megfigyelést is ajánlottak a szülőknek, de ők nem éltek a lehetőséggel, erről pedig a bíró közlése szerint nem is értesítették az iskolát.