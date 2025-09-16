Most érkezett: lövöldözés volt Bécsben, ketten meghaltak

Az osztrákok szerint Magyarország megelőzte őket – nagyon aggódnak a jövőjük miatt
Nagy rendőrségi művelet indult kedden este Bécs Leopoldstadt nevű kerületében.
Lövések miatt nagy rendőrségi művelet indult kedden este Bécs Leopoldstadt nevű kerületében, a Vorgartenstraße utcában, legalább két ember életét vesztette – közölték az osztrák hatáságok az APA helyi hírügynökség megkeresésére.
A rendőrség szerint lövések dördültek el egy lakásban és az utcán is.
A nyomozás első információi szerint egy párkapcsolati vita állhat a háttérben. Ugyanakkor még nincsenek megerősített értesülések, a vizsgálat még tart. Az APA helyszíni szemléje szerint a hatóságok paravánt emeltek a bűncselekmény közelében egy mellékutcában.
Az egyik halott a feltételezett elkövető lehet, aki megpróbált elmenekülni a rendőrök elől. Egy nő holttestét pedig egy lakásban találták meg. Julia Schick rendőrségi szóvivő szerint nem áll fenn többé veszély a lakosság számára.
Megfelelő erőkkel vagyunk jelen a helyszínen és tisztázzuk a helyzetet. Kérjük kerüljék el a térséget, forgalmi korlátozások lehetnek”
– írta az osztrák rendőrség az X-en. Egy fiatal férfit és egy fiatal nőt lőtt sebek miatt kórházba szállítottak – ismertette Christoph Mierau, a Bécsi Egészségügyi Szövetség szóvivője. Két további kiskorú családtagnak nem esett bántódása.
(MTI)
