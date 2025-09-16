Ft
Ft
25°C
15°C
Ft
Ft
25°C
15°C
09. 17.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 17.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Bécs lövöldözés haláleset

Most érkezett: lövöldözés volt Bécsben, ketten meghaltak

2025. szeptember 16. 22:39

Nagy rendőrségi művelet indult kedden este Bécs Leopoldstadt nevű kerületében.

2025. szeptember 16. 22:39
null

Lövések miatt nagy rendőrségi művelet indult kedden este Bécs Leopoldstadt nevű kerületében, a Vorgartenstraße utcában, legalább két ember életét vesztette – közölték az osztrák hatáságok az APA helyi hírügynökség megkeresésére.

A rendőrség szerint lövések dördültek el egy lakásban és az utcán is.

A nyomozás első információi szerint egy párkapcsolati vita állhat a háttérben. Ugyanakkor még nincsenek megerősített értesülések, a vizsgálat még tart. Az APA helyszíni szemléje szerint a hatóságok paravánt emeltek a bűncselekmény közelében egy mellékutcában. 

Az egyik halott a feltételezett elkövető lehet, aki megpróbált elmenekülni a rendőrök elől. Egy nő holttestét pedig egy lakásban találták meg. Julia Schick rendőrségi szóvivő szerint nem áll fenn többé veszély a lakosság számára.

Megfelelő erőkkel vagyunk jelen a helyszínen és tisztázzuk a helyzetet. Kérjük kerüljék el a térséget, forgalmi korlátozások lehetnek”

– írta az osztrák rendőrség az X-en. Egy fiatal férfit és egy fiatal nőt lőtt sebek miatt kórházba szállítottak – ismertette Christoph Mierau, a Bécsi Egészségügyi Szövetség szóvivője. Két további kiskorú családtagnak nem esett bántódása.

(MTI) 

Ezt is ajánljuk a témában

A nyitókép illusztráció (Alex HALADA / AFP) 

Összesen 26 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
5m007h 0p3ra70r
2025. szeptember 16. 23:42
>>massivement-4 2025. szeptember 16. 23:05 • Szerkesztve Miért nem számol be remegve a magyarka-mangyariner NER-"sajtó" mind a 10 ezer ruszki gyilkosságról?<< Akarsz beszélni az oroszbűnözés fétisedről? 🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
3
0
5m007h 0p3ra70r
2025. szeptember 16. 23:40
>>Totenkopf 2025. szeptember 16. 23:17 És még egy ilyen országot sem tudunk leelőzni 2030-ra.<< Esetleg elkezdhetnénk fegyvereket osztogatni. Mit szólsz hozzá? 🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
4
0
5m007h 0p3ra70r
2025. szeptember 16. 23:40
>>massivement-4 2025. szeptember 16. 23:21 Túl sokan akarnak még mindig lelécelni Németországba meg Ausztriába a korrupt hazug nercigányok és ostoba nerjobbágyok elől, ez a baja<< Igen. Mind a 3-an túl sokan vannak. 🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
4
0
5m007h 0p3ra70r
2025. szeptember 16. 23:39
>>nem áll fenn többé veszély a lakosság számára<< A nagy nyelvi modelleknek még van hova fejlődniök. 🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!