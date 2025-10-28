Zebrán gázolt halálra egy férfit egy busz Budapesten – a sofőr egy utassal vitatkozott, mielőtt bekövetkezett a tragédia

Kanyarodás közben elütött egy autóbusz egy gyalogost Budapest XIV. kerületében vasárnap este, a férfi a helyszínen életét vesztette – tájékoztatta a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) az MTI-t. A baleset a Vezér út és a Fogarasi út kereszteződésében történt, ahol egy autóbusz kanyarodás közben egy gyalogosátkelő-helyen áthaladó férfit ütött el.

A 30 éves férfi – aki láthatósági mellényt viselt – szabályosan lépett le a kijelölt gyalogátkelőre, amikor a menetrend szerinti busz elgázolta. A mentők perceken belül a helyszínre érkeztek, ám minden igyekezetük ellenére már nem tudták megmenteni az életét.

Az RTL Híradó információi szerint a busz néhány perccel korábban indult el a közeli megállóból. A sofőr először még megállt a zebránál, miután észrevette, hogy valaki fut a jármű után – az utas lemaradt a buszról. Miután az illető végül felszállt, szóváltás alakult ki közte és a buszvezető között, mert sérelmezte, hogy az nem nyitotta ki neki korábban az ajtót.

Egy buszsofőröket képviselő érdekképviselet szerint ez a vita vonhatta el a járművezető figyelmét, ami végül a tragédiához vezetett. A rendőrség jelenleg is vizsgálja az eset körülményeit. A Vezér út és a Fogarasi út kereszteződésében több térfigyelő kamera is működik, ezek felvételeit már szakértők elemzik, hogy pontosan kiderüljön, mi történt a baleset pillanataiban.

