10. 28.
kedd
autóbusz tragédia haláleset

Zebrán gázolt halálra egy férfit egy busz Budapesten – a sofőr egy utassal vitatkozott, mielőtt bekövetkezett a tragédia

2025. október 28. 09:48

A vita vonhatta el a járművezető figyelmét.

2025. október 28. 09:48
null

Kanyarodás közben elütött egy autóbusz egy gyalogost Budapest XIV. kerületében vasárnap este, a férfi a helyszínen életét vesztette – tájékoztatta a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) az MTI-t. A baleset a Vezér út és a Fogarasi út kereszteződésében történt, ahol egy autóbusz kanyarodás közben egy gyalogosátkelő-helyen áthaladó férfit ütött el.

A 30 éves férfi – aki láthatósági mellényt viselt – szabályosan lépett le a kijelölt gyalogátkelőre, amikor a menetrend szerinti busz elgázolta. A mentők perceken belül a helyszínre érkeztek, ám minden igyekezetük ellenére már nem tudták megmenteni az életét.

Az RTL Híradó információi szerint a busz néhány perccel korábban indult el a közeli megállóból. A sofőr először még megállt a zebránál, miután észrevette, hogy valaki fut a jármű után – az utas lemaradt a buszról. Miután az illető végül felszállt, szóváltás alakult ki közte és a buszvezető között, mert sérelmezte, hogy az nem nyitotta ki neki korábban az ajtót.

Egy buszsofőröket képviselő érdekképviselet szerint ez a vita vonhatta el a járművezető figyelmét, ami végül a tragédiához vezetett. A rendőrség jelenleg is vizsgálja az eset körülményeit. A Vezér út és a Fogarasi út kereszteződésében több térfigyelő kamera is működik, ezek felvételeit már szakértők elemzik, hogy pontosan kiderüljön, mi történt a baleset pillanataiban.

Nyitókép: Pixabay

 

 

astra04
2025. október 28. 11:49
Tragédia. Sokkal jobban meg kéne szűrni ki kaphat hivatásos jogsit, meg úgy általában is, bármilyet!
pipa89
2025. október 28. 11:43
Nem szeretném mentegetni a sofőrt, mert naponta távolsági busszal közlekedek, bőven van tapasztalatom. Az adott megye egyik legszarabb útján, adnak olyan menetidőt, amit teljesíteni lehetetlen küldetés anélkül, hogy ne vezessen bárki balesetveszélyesen. Mindemellett a kisebbségi utazóközönség egyes képviselői tűrhetetlen kulturáltsági szinten utaznak. Ahogy az iskolákba iskolaőrök kellenek, úgy lassan a buszokra is szükség lesz személyi testőrre mind a sofőröknek, mind az utazóknak. Számtalan alkalom volt, hogy a drogtól/és vagy italtól "beállt" utas mindenkibe belekötött, leköpte a sofőrt, ököllel ütötte a széket, amiben utas ült, üvöltött a buszon, trágár módon beszélt, énekelt, a telefonján full hangerőn kisebbségi zenét tolt, míg le nem szállt. Szóval sajnálom a sofőrt, ha hasonló szituban volt, és ez vezetett a balesetig, mert a felelősség őt fogja terhelni. Régen kalauz adta a jegyet, most testőrökre lenne szükség...
lofejazagyban-2
2025. október 28. 10:35
a kommentvilág kiszökött a való életbe.
buckafej-2
•••
2025. október 28. 10:16 Szerkesztve
1. A gyalogosok közül sokan azt hiszik, hogy a zebra megmenti őket az autóktól. Figyelni kell és akkor átkelni, ha az autó még messze van és akkor is átérsz, ha esetleg nem áll meg. 2. A sofőrök leterheltek, a munkájuk stresszes, némelyik persze bunkó is. 3. Az utasok jelentős része is paraszt, ahelyett, hogy megköszönné, hogy felvette, még ordibál. A sok baromság összeadódik és megvan a tragédia.
