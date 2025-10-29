„Látom azt a felháborodást, ami kormányoldalon Pintér Béla újabb darabja, a Kabuki miatt megy, amelyben állítólag egy Schmidt Máriára hajazó személyt ábrázolnak nagyon előnytelenül.

Én nem láttam az inkriminált alkotást, így látatlanban nem szeretném megítélni a darabot. Nem tudom azt sem, hogy Pintér – idézem Gulyást – »túllépett-e minden határt« , de halkan megjegyzem: a Shakespeare-darabokban számos halálesetet ábrázolnak, vagyis önmagában, hogy valakinek az agy:onverését mutatják be a színpadon, még nem bűn, főleg, hogy fikcióról van szó.