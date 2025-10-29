Ft
10. 29.
szerda
Pintér Béla haláleset

Azt üzenem a kormányoldalnak: nyeljen egy nagyot és viselje el Pintér Béla tevékenységét

2025. október 29. 16:50

Halkan megjegyzem: a Shakespeare-darabokban számos halálesetet ábrázolnak.

2025. október 29. 16:50
Nagy Attila Tibor
Nagy Attila Tibor
„Látom azt a felháborodást, ami kormányoldalon Pintér Béla újabb darabja, a Kabuki miatt megy, amelyben állítólag egy Schmidt Máriára hajazó személyt ábrázolnak nagyon előnytelenül.

 Én nem láttam az inkriminált alkotást, így látatlanban nem szeretném megítélni a darabot. Nem tudom azt sem, hogy Pintér – idézem Gulyást – »túllépett-e minden határt« , de halkan megjegyzem: a Shakespeare-darabokban számos halálesetet ábrázolnak, vagyis önmagában, hogy valakinek az agy:onverését mutatják be a színpadon, még nem bűn, főleg, hogy fikcióról van szó. 

És a színdarabok már csak olyanok, hogy szimbólumok is előfordulhatnak bennük.  Aki már látott Pintér által rendezett darabot, tudja, hogy a rendező nemegyszer  meghökkentő módon nyúl hozzá a témához, ám nem lehet tagadni, hogy erős üzeneteket közvetít a nézőkhöz és az unalomnak még az esélye is kizárva – legalábbis a Parasztoperánál nem kellett unatkozni. 

Azt üzenem a kormányoldalnak: nyeljen egy nagyot és viselje el Pintér Béla tevékenységét. Akinek most csináltak egy ingyenreklámot, vagyis félő, hogy nem lesz könnyű dolgom jegyet kapni a Kabukira.”

Nyitókép: Facebook

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

pugacsov-0
2025. október 29. 17:22
Szerintem lehetne egy monodrámát írni ahol Poloska Péter levizeli NAT-ot, majd Radnai megkötözi és Ruszko-Szundi a valagába dugja a stukkerét. Biztos tuti siker lenne...
llnnhegyi
2025. október 29. 17:20 Szerkesztve
Nagy Attila Tibor halálkufár! Büdösszájú libbcsikommcsi fostalicska! Érthetetlen,hogy a Hír Televízióban szinte állandó szereplő ! Mészáros Nóra tragikusan mellé fogott. A köztevízió is ráharapott (48) Ocsmány, ganyé geciember!
Ekrü123
2025. október 29. 17:18 Szerkesztve
"Halkan megjegyzem: a Shakespeare-darabokban számos halálesetet ábrázolnak."- Akkor én halkan teszem hozzá, Shakespeare a műveiben már rég elhunyt történelmi személyeket ábrázol. Ha ugyanis a saját királyát, annak minisztereit, embereit verette volna agyon a színpadon, akkor rövid úton a vérpadon találta volna magát. Én kiegyezek ezzel a hasonlattal, ha Pintér úr is hasonló elbírálásban részesül, mint amiben Shakespeare került volna hasonló helyzetben.
nyugalom
2025. október 29. 17:15
Miért is? Ķi az a pintér meg ez a mindenhez is értő?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!