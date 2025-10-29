Schmidt Máriát bottal verik agyon a sztárrendező Pintér Béla darabjában
Így semmisül meg a művészet, ha az alkotó a saját aktuálpolitikai véleményét erőszakolja a nézőkre.
Halkan megjegyzem: a Shakespeare-darabokban számos halálesetet ábrázolnak.
„Látom azt a felháborodást, ami kormányoldalon Pintér Béla újabb darabja, a Kabuki miatt megy, amelyben állítólag egy Schmidt Máriára hajazó személyt ábrázolnak nagyon előnytelenül.
Én nem láttam az inkriminált alkotást, így látatlanban nem szeretném megítélni a darabot. Nem tudom azt sem, hogy Pintér – idézem Gulyást – »túllépett-e minden határt« , de halkan megjegyzem: a Shakespeare-darabokban számos halálesetet ábrázolnak, vagyis önmagában, hogy valakinek az agy:onverését mutatják be a színpadon, még nem bűn, főleg, hogy fikcióról van szó.
És a színdarabok már csak olyanok, hogy szimbólumok is előfordulhatnak bennük. Aki már látott Pintér által rendezett darabot, tudja, hogy a rendező nemegyszer meghökkentő módon nyúl hozzá a témához, ám nem lehet tagadni, hogy erős üzeneteket közvetít a nézőkhöz és az unalomnak még az esélye is kizárva – legalábbis a Parasztoperánál nem kellett unatkozni.
Azt üzenem a kormányoldalnak: nyeljen egy nagyot és viselje el Pintér Béla tevékenységét. Akinek most csináltak egy ingyenreklámot, vagyis félő, hogy nem lesz könnyű dolgom jegyet kapni a Kabukira.”
