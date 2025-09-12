Hatalmas robbanás volt Balatonfüreden, ketten meghaltak (VIDEÓ)

Két ember meghalt, miután kigyulladt péntek hajnalban egy családi ház Balatonfüreden – közölte a katasztrófavédelem az MTI-vel. Azt írták, hogy a Régitemető utcában lévő, száz négyzetméteres épület előszobája, a tető egy része, illetve a ház előtti füves terület, valamint egy fa lángolt.

A házban két gázpalack felrobbant, egy harmadikat pedig a tűzoltók vittek ki, az épület tetejének egy része beomlott. A tűzoltók oltás közben, a törmelék alatt találták meg az ingatlan lakóit:

egy, a hatvanas éveiben járó férfit és egy nőt.

A tűzoltók munkáját nehezítette, hogy az épületben és annak környezetében lomok voltak felhalmozva, és a házat sűrű növényzet vette körül – írták, hozzátéve, hogy az egységek több mint egy órán át dolgoztak a lángok megfékezésén. A tűz pontos keletkezési helyét, idejét és okát tűzvizsgálati eljárás fogja feltárni.

Kitértek arra is, hogy a házban és a körülötte felhalmozott lomok növelik a tűz keletkezésének kockázatát és nehezítik a menekülést, valamint a tűzoltók munkáját. Az otthonunk rendben tartása tűzvédelmi szempontból is fontos, hiszen a sok lom miatt gyorsabban terjed a tűz, és mérgező füst keletkezik – áll a közleményben.