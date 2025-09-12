Ft
09. 12.
péntek
Balatonfüred gázrobbanás haláleset

Hatalmas robbanás volt Balatonfüreden, ketten meghaltak (VIDEÓ)

2025. szeptember 12. 12:31

Súlyos tragédia történt.

2025. szeptember 12. 12:31
null

Két ember meghalt, miután kigyulladt péntek hajnalban egy családi ház Balatonfüreden – közölte a katasztrófavédelem az MTI-vel. Azt írták, hogy a Régitemető utcában lévő, száz négyzetméteres épület előszobája, a tető egy része, illetve a ház előtti füves terület, valamint egy fa lángolt. 

A házban két gázpalack felrobbant, egy harmadikat pedig a tűzoltók vittek ki, az épület tetejének egy része beomlott. A tűzoltók oltás közben, a törmelék alatt találták meg az ingatlan lakóit: 

egy, a hatvanas éveiben járó férfit és egy nőt.

A tűzoltók munkáját nehezítette, hogy az épületben és annak környezetében lomok voltak felhalmozva, és a házat sűrű növényzet vette körül – írták, hozzátéve, hogy az egységek több mint egy órán át dolgoztak a lángok megfékezésén. A tűz pontos keletkezési helyét, idejét és okát tűzvizsgálati eljárás fogja feltárni.

Kitértek arra is, hogy a házban és a körülötte felhalmozott lomok növelik a tűz keletkezésének kockázatát és nehezítik a menekülést, valamint a tűzoltók munkáját. Az otthonunk rendben tartása tűzvédelmi szempontból is fontos, hiszen a sok lom miatt gyorsabban terjed a tűz, és mérgező füst keletkezik – áll a közleményben.

(MTI/Mandiner) 

Összesen 5 komment

tajtajacsak-2
•••
2025. szeptember 12. 13:07 Szerkesztve
Felrobbant a hotel, amelyik tönkrement a FIDESZ miatt!! XDXDXD
Válasz erre
0
0
Dixtroy
2025. szeptember 12. 12:41
Na, ki az aki lommal teli környezetben él?
Válasz erre
0
0
