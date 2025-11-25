Itt a hivatalos bejelentés: akár egymillió forintot is kaphatnak évente az arra jogosultak (VIDEÓ)

A támogatás összege évente nettó egymillió forint, amelyet felhasználhatnak lakáshitelük törlesztésére vagy egy új hitel önrészének kifizetésére

– tette hozzá az államtitkár. Kiemelte, hogy a támogatás házastársanként összeadódik, vagyis évente akár nettó kétmillió forintot is jelenthet.

Hidvéghi Balázs a videóban végül azt is elmondta, hogy az igénylést nem szükséges hivatali úton intézni, mivel az igénylő személy a saját munkáltatójánál is el tudja végezni az ügyintézést. A munkáltató továbbá köteles a munkavállalót legkésőbb december 20-ig tájékoztatni a részletekről és a teendőkről.

Nyitókép forrása: