Hidvéghi Balázs hitel államtitkár miniszterhelyettes

Itt a hivatalos bejelentés: akár egymillió forintot is kaphatnak évente az arra jogosultak (VIDEÓ)

2025. november 25. 17:59

Mutatjuk mit érdemes tudni róla.

2025. november 25. 17:59
A kormány évi egymillió forint összegű otthontámogatást vezet be a közszolgálatban dolgozók részére – jelentette be Hidvéghi Balázs miniszterhelyettes és parlamenti államtitkár a Magyarország Kormánya közösségi oldalán közzétett videóban.

A támogatás „azoknak szól, akik nap mint nap értünk dolgoznak”

Hidvéghi Balázs kiemelte: a kormány azért dolgozik, hogy mindenki szert tehessen a saját otthonára. A programmal kapcsolatban megjegyezte, hogy „azoknak szól, akik nap mint nap értünk dolgoznak”. Ebbe a kategóriába tartoznak az orvosok, az ápolók, a tanárok, a rendőrök, a katonák és más köztisztviselők.

A támogatás összege évente nettó egymillió forint, amelyet felhasználhatnak lakáshitelük törlesztésére vagy egy új hitel önrészének kifizetésére

 – tette hozzá az államtitkár. Kiemelte, hogy a támogatás házastársanként összeadódik, vagyis évente akár nettó kétmillió forintot is jelenthet.

Hidvéghi Balázs a videóban végül azt is elmondta, hogy az igénylést nem szükséges hivatali úton intézni, mivel az igénylő személy a saját munkáltatójánál is el tudja végezni az ügyintézést. A munkáltató továbbá köteles a munkavállalót legkésőbb december 20-ig tájékoztatni a részletekről és a teendőkről.

Nyitókép forrása:

 

 

Ízisz
2025. november 25. 18:47
Z. Sokkal jobb a poloska megszorító csomagja... Bokros tíz ujját megnyalta volna érte... Legyünk már megértőek a pszichopatával szembe...❗ Nem EU-s érték ez a töménytelen mennyiségű Orbán anyagi, szociális juttatás... és még migránsaink sincsenek... Totál lemaradás a modern nyugati civilizációtól!!! 💯😐❗
