Lapátot ragadott a kátyúk miatt a képviselő (VIDEÓ)

Nem csak az autók futóművét, de a lakók türelmét is próbára teszik Óbudán: a kerület egyes részein már elkerülhetetlen belehajtani egy-egy kátyúba. Azonban az önkormányzat nem foglalkozik a problémával, ezt elégelte meg Gyepes Ádám fideszes politikus, aki nemrég lapátot ragadott és saját kezűleg kezdte el betömni a krátereket – közölte a Metropol.

Gyepes akcióiról videó is készült, melyek alatt a kommentelők egyre csak azt kérdezgetik,

hol vannak a választott vezetőink?”

Az egyik videóban egy helyi lakos is megszólalt, aki elmondta, hogy a kátyú kérdés már nagyon régóta problémát okoz. „Nekem már kétszer is bele kellett rántanom az autót, egyszer két vadonatúj kerék bánta. A második autónál még nem tudom, mit okozott...” – hangzott el.

A fideszes politikus bár igyekezett pár helyen orvosolni a problémát, azt is kijelentette, hogy egyedül nem tudja eltüntetni az összes úthibát. Ezért felhívást intézett a helyi vállalkozókhoz. Ebben úgy fogalmazott,

Fogadjanak örökbe egy-egy kátyút, fogjunk össze, tegyük biztonságosabbá Óbudát!”

„Számtalan bejelentés érkezik, és nem hogy 30 napon belül, de évek múltán sem válaszolnak. Az is óriási gond, hogy még egy udvarias visszajelzés sem érkezik. Az emberek közül sokan, akik amúgy rájuk szavaztak, már ott tartanak, hogy inkább nekünk szólnak, nem is az önkormányzatnak” – olvasható a felhívásban.

Gyepes Ádám a lap megkeresésére elmondta, hogy forrás is lenne az úthibák kijavítására. Ugyanakkor joggal érezheti a lakosság, hogy az önkormányzat a legalapvetőbb feladatokkal nem foglalkozik. Példaként az is előkerült, hogy a hivatalos kerületi kommunikáció jelenleg is az év fájának kiválasztásával van elfoglalva, ahelyett, hogy előre venné a kátyúkérdést – írta a Metropol.

Nyitókép: Képernyőfotó

