Kiakadtak az óbudaiak, hogy náluk lakik a TISZA-adó atyja, Dálnoki Áron – attól tartanak, helyben akar majd képviselő lenni

Mindezek fényében talán nem meglepetés, hogy amikor kiderült, hogy Dálnoki Áron Óbudán lakik, a kerületi lakosok több okból is teljesen kiakadtak.

Az egyik legnagyobb óbudai Facebook-csoport szeptember 2-i beszélgetésében, számos olyan hozzászólás olvasható, amely egyértelművé teszi, hogy a helyieknek sem Dálnoki személye sem a TISZA Párt adótervei nem nyerték el a tetszését.

Az említett bejegyzéshez érkezett hozzászólásokból szemezgettünk. Íme:

„Jó tudni, kikkel lakunk együtt szeretett kerületünkben. Csak remélni tudom, hogy egyikük sem kap díszpolgári címet k. lászlóéktól.”

„Sajnos sok olyannal kell együtt élni, akiket szivesen elkerülnénk!”

„Azt mondják Dálnoki úr szereti a fiatal lányokat , hirdetést is adott fel egy nyári nyaraláshoz egy társkeresőn .”

„Pont ilyen képviselőre van szüksége Óbudának. Ja, nem....”

„Óbudán úgy látszik minden MINDEN van ! :((”

„Van itt minden Óbudán, csak rend nincs!”

Egy, a TISZA adóemelési terveiről beszámoló bejegyzéshez pedig többek közt az alábbi kommenteket fűzték az óbudai lakosok:

„Normális ember nem szavaz olyan pártra, amelyik rosszabb körülményeket igér, vagy eltitkol, de megválasztása után mindent máskèpp csinál. Aki hiteltelen a kampány előtt is, mit vár a szavazóktóĺ? Szánalmasak!”

„Rohadékok!”

„Biztos lesz még pár hasonlóan remek ötlete a a választásokig. Hacsak ki nem derül róla is, hogy „agyhalott” és a főni el nem hallgattatja.”

„Akkor az óbudai tiszás fiataloknak ez szívás lesz, a 25 év alattiaknak jön a jövedelem adó , a jól képzett jól keresőknek meg a 22, 33 %-os jövedelemadó ! Ezt akarják ?”

Az egyik csoportban aztán az is felvetődött, hogy a 2026-os választásokon épp Dálnoki lehet a TISZA jelöltje a kerületben. Na, erre végképp kiborultak az óbudai lakók.

„Figyelem, jó eséllyel ez a szivar lehet jövőre a Tisza képviselő-jelöltje a III. kerületben. Hacsak addig róla is ki nem derül, hogy 'agyhalott, sorosista és büdös a szája'”

– fogalmazott az egyik csoporttag, majd érkeztek a tiszás politkussal szemben nem épp kíméletes hozzászólások megint.

„A Tiszának egyetlen magyar lelkületü jelöltje sincs, lmbtq és ultraliberális beállitottságúak, akiknek csak a saját meggazdagodása a cél.”

„Azokból se sok – már ahhoz képest, hogy 106-an kéne nemsokára lenniük.”

„Egyelőre nem mutogatja magát , tiltva van az összes tiszásnak a nyilatkozattétel …..Szegényt őszintén sajnálom előre is , nem teszi zsebre amit kapni fog a lakossági jövedelem adó kiszivárogtatásáról ! :))”

„Kit szeretne képviselni? Azokat talán, akiket már is cserben hagyott a Pethe F. -téren?”

„Proletár, példakép. Pont ilyen parlamenti képviselőre vágyik Óbuda.”

Portrécikkünk: