09. 06.
szombat
09. 06.
szombat
Tisza Párt adóemelés szja progresszív

Kiakadtak az óbudaiak, hogy náluk lakik a TISZA-adó atyja, Dálnoki Áron – attól tartanak, helyben akar majd képviselő lenni

2025. szeptember 06. 15:00

Az óbudai lakosok megjegyzéseit nem teszi zsebre a Magyar Péterék adóterveinél bábáskodó Dálnoki, aki újabban menekül a kérdések elől.

2025. szeptember 06. 15:00
Dálnoki Áron Magyar Péter

Az elmúlt napokban országosan hírhedtté vált Dálnoki Áron, a TISZA Párt gazdasági kabinetjének vezetője, aki Magyar Péter politikai formációjának etyeki rendezvényén Tarr Zoltán alelnök kíséretében óriási botrányt okozott. Magyar Péter embereiről kiszivárgott egy videó, amelyen Dálnoki először a többkulcsos adóról szavaztatja meg a jelenlévő tiszásokat, és vigyorogva nyugtázza, hogy a progresszív adózást 80 százalékuk támogatja, míg az egykulcsost „egy-két héja”. A felvétel a TISZA Párt kiszivárgott brutális adóemelési tervei beismerésének is beillik. 

A videón a hagyományos családot lejárt dolognak tekintő – egyébként elvileg református lelkész – Tarr Zoltán úgy fogalmaz, hogy „Ez egy olyan kérdés, amiről beszélgetni kell. Most nem lehet erről beszélgetni. Már itt magunk között természetszerűleg lehet, és majd ha ez kikerül akkor magyarázkodok, de annak se lesz semmi értelme. Tehát magunk között lehet beszélgetni most, de egyébként nem lehet erről beszélgetni, és számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet beszélgetni. Ezért mondjuk azt nagyon határozottan, hogy nagyon sok mindent lehet, meg kellene... választást kell nyerni és aztán mindent lehet.”.

A TISZA alelnök később azt is hozzátette, hogy nem fog mindent elárulni, mert „akkor megbuknak”. A TISZA Párt elnöke persze azonnal tagadni kezdett, és hamisítványnak nevezte a felvételt, ami akkor vált rendkívül kínossá, amikor kiderült, hogy a videót saját pártjának egyik „szigete” töltötte fel a netre. Vele ellentétben a HVG szinte „kikerült emlékeztetőnek” nevezte a Magyar Péterék adóterveiről kiszivárgott információkat, azaz gyakorlatilag beismerte, hogy legalábbis szándék szintjén létezik a TISZA-adó.  

Szintén felér egy beismeréssel Dálnoki Áron kijelentése, miszerint nem szabad részleteket elárulni, mert „szétkapnák őket”. Persze Dálnoki könnyen beszél, hiszen vagyoni helyzete alapján neki biztosan nem fájna úgy a Bokros-csomag elemeivel felérő adóemelés mint a magyarok nagy részének. A napokban kollégáink szerették volna megkérdezni a TISZA Párt adózási terveiről a gazdaságpolitikai kainetvezetőt, ám ő mindkét alkalommal gyorsan megfutamodott

Mindezek fényében talán nem meglepetés, hogy amikor kiderült, hogy Dálnoki Áron Óbudán lakik, a kerületi lakosok több okból is teljesen kiakadtak. 

Az egyik legnagyobb óbudai Facebook-csoport szeptember 2-i beszélgetésében, számos olyan hozzászólás olvasható, amely egyértelművé teszi, hogy a helyieknek sem Dálnoki személye sem a TISZA Párt adótervei nem nyerték el a tetszését. 

Az említett bejegyzéshez érkezett hozzászólásokból szemezgettünk. Íme: 

  • „Jó tudni, kikkel lakunk együtt szeretett kerületünkben. Csak remélni tudom, hogy egyikük sem kap díszpolgári címet k. lászlóéktól.”
  • „Sajnos sok olyannal kell együtt élni, akiket szivesen elkerülnénk!”
  • „Azt mondják Dálnoki úr szereti a fiatal lányokat , hirdetést is adott fel egy nyári nyaraláshoz egy társkeresőn .”
  • „Pont ilyen képviselőre van szüksége Óbudának. Ja, nem....” 
  • „Óbudán úgy látszik minden MINDEN van ! :((”
  • „Van itt minden Óbudán, csak rend nincs!”

Egy, a TISZA adóemelési terveiről beszámoló bejegyzéshez pedig többek közt az alábbi kommenteket fűzték az óbudai lakosok: 

  • „Normális ember nem szavaz olyan pártra, amelyik rosszabb körülményeket igér, vagy eltitkol, de megválasztása után mindent máskèpp csinál. Aki hiteltelen a kampány előtt is, mit vár a szavazóktóĺ? Szánalmasak!”
  • „Rohadékok!”
  • „Biztos lesz még pár hasonlóan remek ötlete a a választásokig. Hacsak ki nem derül róla is, hogy „agyhalott” és a főni el nem hallgattatja.”
  • „Akkor az óbudai tiszás fiataloknak ez szívás lesz, a 25 év alattiaknak jön a jövedelem adó , a jól képzett jól keresőknek meg a 22, 33 %-os jövedelemadó ! Ezt akarják ?”

Az egyik csoportban aztán az is felvetődött, hogy a 2026-os választásokon épp Dálnoki lehet a TISZA jelöltje a kerületben. Na, erre végképp kiborultak az óbudai lakók. 

„Figyelem, jó eséllyel ez a szivar lehet jövőre a Tisza képviselő-jelöltje a III. kerületben. Hacsak addig róla is ki nem derül, hogy 'agyhalott, sorosista és büdös a szája'”

 – fogalmazott az egyik csoporttag, majd érkeztek a tiszás politkussal szemben nem épp kíméletes hozzászólások megint

  • „A Tiszának egyetlen magyar lelkületü jelöltje sincs, lmbtq és ultraliberális beállitottságúak, akiknek csak a saját meggazdagodása a cél.”
  • „Azokból se sok – már ahhoz képest, hogy 106-an kéne nemsokára lenniük.” 
  • „Egyelőre nem mutogatja magát , tiltva van az összes tiszásnak a nyilatkozattétel …..Szegényt őszintén sajnálom előre is , nem teszi zsebre amit kapni fog a lakossági jövedelem adó kiszivárogtatásáról ! :))” 
  • „Kit szeretne képviselni? Azokat talán, akiket már is cserben hagyott a Pethe F. -téren?”
  • „Proletár, példakép. Pont ilyen parlamenti képviselőre vágyik Óbuda.”

Portrécikkünk:   

sagirdilsiz-2
2025. szeptember 06. 15:58
Tordai Bence körzethatára is benyúlik a III.kerületbe, nem beszélve Szabó Timea úrhölgyről (és minkettő egyéniben győzött)----- ezek után megnyilvánulásai a T. finnyázóknak, meglepő és mulatságos. Holnap fel is megyek Pestre, feltankolok kávéval.
gyozobakancsa
2025. szeptember 06. 15:54
Hollandiában 4 szer annyit keresnek mint idehaza de náluk 2500 ft nak megfelelő összeg az "ézolaj" idehaza 800 ft . 5m007h 0p3ra70r szerint nálunk akkor fizetés arányosan olcsóbb.🤣🤣🤣🤣 Vajon jól számolt a tanulatlan?🤣🤣🤣
5m007h 0p3ra70r
2025. szeptember 06. 15:49
Hollandiában mennyi a többinél kisebb súlyú billiárdgolyót lehet venni (mérleg nélkül) a minimálbérből? Van aki meg tudja fejteni ezt a "számtani feladványt"? 🤣🤣🤣🤣
FeketeFehér
2025. szeptember 06. 15:49
A Mandinert mára már elmebetegek írják elmebetegeknek. Isten nyugosztalja szegény jobb sorsra érdemes Mandinert. :)))
