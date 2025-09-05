„Szétkapnak minket!” – újabb Tisza-politikus bukott le az eltitkolt programmal (VIDEÓ)

„Nem kell fölöslegesen ilyen mondatokat mondani” – meglepő helyről bírálták Tarr Zoltánt
Somogyi Zoltán és Baka F. Zoltán egyetértettek abban, hogy politikai hiba volt Tarr Zoltántól az etyeki beszéd.
Dálnoki Áron, a Tisza gazdasági koordinátora szerint – Magyar Péterhez hasonlóan – nekik sem szabad beszélniük a programjukról.
Ezúttal a Tisza gazdasági koordinátora, Dálnoki Áron mondta azt, hogy
teljesen egyetértek Magyar Péterrel abban, hogy nem szabad beszélni a programunk részleteiről, mert szétkapnak minket”.
Ez a kijelentés is megerősíti Tarr Zoltán „Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk” kijelentését, miszerint van valami a Tisza programjában, aminek napvilágra kerülése biztos vereséget jelentene a párt számára.
Nyitókép: képernyőkép / Facebook / Dömötör Csaba
***
