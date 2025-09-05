Ft
09. 05.
péntek
09. 05.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Párt Dálnoki Áron Tisza-adó Magyar Péter

„Szétkapnak minket!” – újabb Tisza-politikus bukott le az eltitkolt programmal (VIDEÓ)

2025. szeptember 05. 14:29

Dálnoki Áron, a Tisza gazdasági koordinátora szerint – Magyar Péterhez hasonlóan – nekik sem szabad beszélniük a programjukról.

2025. szeptember 05. 14:29
null

A Tisza Párt újabb politikusa tett egy elszólást arról, hogy ha a Tisza valós programja kiderülne, az a párt teljes bukását jelentené – látható a Dömötör Csaba által feltöltött Facebook-videóban

Ezúttal a Tisza gazdasági koordinátora, Dálnoki Áron mondta azt, hogy

teljesen egyetértek Magyar Péterrel abban, hogy nem szabad beszélni a programunk részleteiről, mert szétkapnak minket”.

Ez a kijelentés is megerősíti Tarr Zoltán „Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk” kijelentését, miszerint van valami a Tisza programjában, aminek napvilágra kerülése biztos vereséget jelentene a párt számára.

Nyitókép: képernyőkép / Facebook / Dömötör Csaba

***

Itt azonnal megtudhatja, mennyivel keresne kevesebbet, ha bevezetésre kerülne a Tisza-adó:

 

szilvarozsa
2025. szeptember 05. 16:53
Amit valójában eltitkolnak, az a gyurcsáni 2%-os ingatlanadó bevezetésének szándéka! Mit is mondott Klaus Schwab a Világgazdasági Fórum (WEF) davosi találkozóján? - Nem lesz semmid és boldog leszel” Sőt, ezt nem átallotta le is írni. Nos, Petiék a "nagy terv" végrehajtására szerződtek. Meg akarnak minket megfosztani minden tulajdonunktól!
Válasz erre
0
0
gullwing
2025. szeptember 05. 15:44
Ezek vissza fogják hozni az avh-t...
Válasz erre
1
0
5m007h 0p3ra70r
2025. szeptember 05. 15:42
Aki mibennünk nem bízik, az önmagában sem bízik. Aki mibennünk nem bízik, az a mi fényes jövőnkben sem bízik. És aki a mi boldog, fényes jövőnkben nem bízik, az áruló. 🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
0
0
civilina-2
2025. szeptember 05. 15:37
A tiszások akkor sem ússzák meg a bukást, ha lakatot tesznek a szájukra. Az ő politikai és gazdasági programjukat az EPP-ben már megírták, nem kell mást tenni a fideszeseknek, mint azt ízekre szedni, és a választópolgárt felvilágosítani, hogy mivel is játszik, ha nincs észnél. Ráadásul, amit az Európai Bizottság a magyar kormánytól követel, annak teljesítése felér egy rendszerváltással. Ezzel összhangban Magyar Péter ezt ígéri.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!