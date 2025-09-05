„Szétkapnak minket!” – újabb Tisza-politikus bukott le az eltitkolt programmal (VIDEÓ)

Ezúttal a Tisza gazdasági koordinátora, Dálnoki Áron mondta azt, hogy

teljesen egyetértek Magyar Péterrel abban, hogy nem szabad beszélni a programunk részleteiről, mert szétkapnak minket”.

Ez a kijelentés is megerősíti Tarr Zoltán „Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk” kijelentését, miszerint van valami a Tisza programjában, aminek napvilágra kerülése biztos vereséget jelentene a párt számára.

Nyitókép: képernyőkép / Facebook / Dömötör Csaba

