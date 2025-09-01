Elfogytak a szavak: Magyar Péter nyíltan tagadja Tarr Zoltán botrányos videójának eredetiségét (VIDEÓ)
„A gond csak az, hogy ezt még Tarr Zoltán sem így gondolja. Na, ez az igazi vergődés, Szotyi!” – fogalmazott Kocsis Máté.
Ugyanolyan tébolyban kezdik az új tanévet, mint amilyenben az előzőt befejezték.
„Amikor először láttam a tiszás jövedelemadós videókat a neten, 3 tippem volt azzal kapcsolatban, hogy hogyan próbálják majd elsikálni:
- letagadják Tarr Zoltánt, ő ilyet sose mondott.
- kihoznak egy patyomkin mérést elképesztő tiszás előnyökkel
- posztolnak és állítanak valamit tervezett adócsökkentésekről.
A mérés még sül, a másik kettő már megtörtént, de a legvalószínűbbre, na arra nem gondoltam. Pedig végül az is megtörtént. Magyar Péter ma hamisítványnak nevezte a felvételeket. HAMISÍTVÁNYNAK. Azt, amit a saját Tisza-szigetük töltött fel a netre.
A mérés még sül, a másik kettő már megtörtént, de a legvalószínűbbre, na arra nem gondoltam. Pedig végül az is megtörtént. Magyar Péter ma hamisítványnak nevezte a felvételeket. HAMISÍTVÁNYNAK. Azt, amit a saját Tisza-szigetük töltött fel a netre.
