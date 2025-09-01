Ft
Ft
25°C
17°C
Ft
Ft
25°C
17°C
09. 01.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 01.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tarr Zoltán tiszás Magyar Péter

Magyar Péter ma hamisítványnak nevezte a felvételeket. Azt, amit a saját Tisza-szigetük töltött fel a netre

2025. szeptember 01. 22:21

Ugyanolyan tébolyban kezdik az új tanévet, mint amilyenben az előzőt befejezték.

2025. szeptember 01. 22:21
null
Dömötör Csaba
Dömötör Csaba
Facebook

„Amikor először láttam a tiszás jövedelemadós videókat a neten, 3 tippem volt azzal kapcsolatban, hogy hogyan próbálják majd elsikálni: 
- letagadják Tarr Zoltánt, ő ilyet sose mondott.
- kihoznak egy patyomkin mérést elképesztő tiszás előnyökkel
- posztolnak és állítanak valamit tervezett adócsökkentésekről.

Ezt is ajánljuk a témában

A mérés még sül, a másik kettő már megtörtént, de a legvalószínűbbre, na arra nem gondoltam. Pedig végül az is megtörtént. Magyar Péter ma hamisítványnak nevezte a felvételeket. HAMISÍTVÁNYNAK. Azt, amit a saját Tisza-szigetük töltött fel a netre. 

Ugyanolyan tébolyban kezdik az új tanévet, mint amilyenben az előzőt befejezték. Egy marék első osztályosoknak való krétát is bajos lenne rájuk bízni, nem hogy egy ország adópolitikáját.”

Nyitókép: Fotó: Balint Szentgallay / NurPhoto / NurPhoto via AFP

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Ehetős Odó
2025. szeptember 01. 22:55
Nem hiába vette a Tóni azt az egymilliárd dolláros MI-t!! Viszont viccen kívül: rendben van, hogy ennek a kis elmebeteg pöcsvitéznek a hazudozásait szóvá kell tenni, de nem gondolja a mandi, hogy ezeken a roppant fontos híreken túl, néha más, nyilván kevéssé jelentős eseményekről is érdemes lenne legalább címszavakban beszámolni? Például Pekingről, ahol a világ négy legjelentősebb hatalma közül háromnak a vezetője épp azon szorgoskodik, hogy meghatározza az új világrend körvonalait. És akkor a regionális középhatalmak részvételét még nem is említettük. Ja, ez nem fontos, Európa úgyis kimarad az egészből, legalábbis a Nyugat. Ők inkább azon mesterkednek, hogyan tudják U Krajinát láncos harci kutyának beszervezni, a renitens tagállamok fegyelmezésére.
Válasz erre
3
0
faszszopotiszaskocsogok
2025. szeptember 01. 22:52
Mi ebből a tanulság? Az, hogy nem szabad megkockáztatni még azt sem, hogy óvatosan beszivárogjanak a parlamenti sorok közé és a 2/3-ból egy szavazó nem sok, de annyit nem szabad nekik adni, és jövőre ötödször is alaposan móresre kell tanítani őket, hogy hol a helyük és laposra verni őket a választáson !
Válasz erre
4
0
Obsitos Technikus
2025. szeptember 01. 22:49
Irány a hálós ágy agyhalott tevefejű majom !
Válasz erre
4
0
states-2
2025. szeptember 01. 22:46
Nem ugyanolyanban, mert Őrüktpeti ma kattant be végképp, úgy látszik az Otthon start és az adóbukta együtt már meghaladta a szürkeállománya befogadó képességét.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!