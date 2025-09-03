Dálnoki Áronnak nem fájna a Tisza-adó – busás vagyonnal rendelkezik Magyar Péter tanácsadója

Szerteágazó érdekeltségek és pazar ingatlanok
Az Ellenpont összeállításában rámutatott, hogy a Dálnoki-Bolgár házaspár ennek a hatalmas vagyonnak a haszonélvezőiként jelentős üzleti befolyáshoz jutott. A házaspár a Multifaktoringon és a Keroxon kívül érdekelt még a Budafoki úton található Buda Pláza irodaházban, a Dr. Rose magánklinikában, illetve a Kométa-B ingatlankezelő cégben.
Az oknyomozó portál által közölt nyilvántartás szerint Dálnokiéknak három nagy méretű háza és egy lakása is van, illetve volt a nevükön a II. kerületben. Emellett a nem kevésbé exkluzív Perényi úton –ahol még egy garzonlakás is százmillió foritos tétel – is felbukkan egy magas színvonalú lakóparki lakás a család érdekeltségében.
A nevükre bejegyzett három ház és két lakás együttes értéke a környék négyzetméterárai alapján (jócskán) meghaladja az egymilliárd forintot.
Önmagában a jelenleg „családi fészekként” használt, mértéktartónak legkevésbé sem nevezhető, saját portával ellátott, természetvédelmi övezet mellett fekvő, pazar panorámájú villájuk értéke is megközelíti az egymilliárd forintot.
Az Ellenpont szerint tehát a Dálnoki házaspár egyértelműen illeszkedik a Tisza Párt budai milliárdosokból verbuválódó vezetőségébe. Ilyen vagyon mellett Dálnoki Áronnak biztos nem fájna, ha a Tisza Párt bevezetné a tervezett adóemelését, amely ugyanakkor a magyar családok jelentős részét igencsak negatívan érintené.
Nyitókép: Facebook