09. 03.
szerda
Tisza-adó milliárdos feleség Bolgár György tulajdonos Magyar Péter vagyon ingatlan

Dálnoki Áronnak nem fájna a Tisza-adó – busás vagyonnal rendelkezik Magyar Péter tanácsadója

2025. szeptember 03. 18:48

Némi utánajárással kiderül, hogy a Tisza-adó kidolgozójának jócskán van mit a tejbe aprítania: szerteágazó érdekeltségek és luxusingatlanok köthetők a nevéhez.

2025. szeptember 03. 18:48
null

Dálnoki Áronnak nem okozna gondot miből kigazdálkodnia a 33 százalékos szja-kulcsot. A Tisza-adó tervének kidolgozója ugyanis komoly vagyonnal rendelkezik: érdekeltségeit és ingatlanvagyonát alaposabban megnézve, megállapítható, hogy Magyar Péter adópolitikai szakértője milliárdos – írta meg az Ellenpont

Mint arról a Mandiner is beszámolt, Dálnoki az évek során több kisebb-nagyobb cég ügyvezetője is volt ezek közül pedig kiemelkedik a Multifaktoring nevezetű hitelintézet fontos betekintést nyújt Dálnoki üzleti érdekeltségeibe. Kiderült, a tavaly 2,6 milliárd forintos árbevételt realizáló cégben Dálnoki 2007-től 2020-ig volt igazgatósági tag. 

Emellett Dálnoki felesége, Dálnoki-Bolgár Judit, aki 2009-ben a második leggazdagabb magyar nő címét nyerte el apjával közös vállalkozásában tulajdonolt részesedésének köszönhetően.

Dálnoki Áron apósa ugyanis nem más, mint a Forbes leggazdagabb magyarokat rangsoroló listájának állandó szereplője, Bolgár György, a Kerox Kft. alapító-tulajdonosa, és egy 74 milliárd forintos vagyon birtokosa – írta a portál.

Szerteágazó érdekeltségek és pazar ingatlanok

Az Ellenpont összeállításában rámutatott, hogy a Dálnoki-Bolgár házaspár ennek a hatalmas vagyonnak a haszonélvezőiként jelentős üzleti befolyáshoz jutott. A házaspár a Multifaktoringon és a Keroxon kívül érdekelt még a Budafoki úton található Buda Pláza irodaházban, a Dr. Rose magánklinikában, illetve a Kométa-B ingatlankezelő cégben.

Az oknyomozó portál által közölt nyilvántartás szerint Dálnokiéknak három nagy méretű háza és egy lakása is van, illetve volt a nevükön a II. kerületben. Emellett a nem kevésbé exkluzív Perényi úton –ahol még egy garzonlakás is százmillió foritos tétel – is felbukkan egy magas színvonalú lakóparki lakás a család érdekeltségében. 

A nevükre bejegyzett három ház és két lakás együttes értéke a környék négyzetméterárai alapján (jócskán) meghaladja az egymilliárd forintot.

Önmagában a jelenleg „családi fészekként” használt, mértéktartónak legkevésbé sem nevezhető, saját portával ellátott, természetvédelmi övezet mellett fekvő, pazar panorámájú villájuk értéke is megközelíti az egymilliárd forintot.

Az Ellenpont szerint tehát a Dálnoki házaspár egyértelműen illeszkedik a Tisza Párt budai milliárdosokból verbuválódó vezetőségébe. Ilyen vagyon mellett Dálnoki Áronnak biztos nem fájna, ha a Tisza Párt bevezetné a tervezett adóemelését, amely ugyanakkor a magyar családok jelentős részét igencsak negatívan érintené.

Nyitókép: Facebook

