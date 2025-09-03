Dálnoki Áronnak nem fájna a Tisza-adó – busás vagyonnal rendelkezik Magyar Péter tanácsadója

Dálnoki Áronnak nem okozna gondot miből kigazdálkodnia a 33 százalékos szja-kulcsot. A Tisza-adó tervének kidolgozója ugyanis komoly vagyonnal rendelkezik: érdekeltségeit és ingatlanvagyonát alaposabban megnézve, megállapítható, hogy Magyar Péter adópolitikai szakértője milliárdos – írta meg az Ellenpont.

Mint arról a Mandiner is beszámolt, Dálnoki az évek során több kisebb-nagyobb cég ügyvezetője is volt ezek közül pedig kiemelkedik a Multifaktoring nevezetű hitelintézet fontos betekintést nyújt Dálnoki üzleti érdekeltségeibe. Kiderült, a tavaly 2,6 milliárd forintos árbevételt realizáló cégben Dálnoki 2007-től 2020-ig volt igazgatósági tag.

Emellett Dálnoki felesége, Dálnoki-Bolgár Judit, aki 2009-ben a második leggazdagabb magyar nő címét nyerte el apjával közös vállalkozásában tulajdonolt részesedésének köszönhetően.

Dálnoki Áron apósa ugyanis nem más, mint a Forbes leggazdagabb magyarokat rangsoroló listájának állandó szereplője, Bolgár György, a Kerox Kft. alapító-tulajdonosa, és egy 74 milliárd forintos vagyon birtokosa – írta a portál.