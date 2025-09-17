Ft
Ft
24°C
14°C
Ft
Ft
24°C
14°C
09. 17.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 17.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Ruszin-Szendi Romulusz willkommenskultur liberális Magyarország migráció bevándorló migráns Magyar Péter bevándorlás Európai Unió

A bukás szélén táncol Magyar Péter pártja: ha ez kiderül, garantáltan mehet a süllyesztőbe

2025. szeptember 17. 20:42

„Nem mondhatják el, mire készülnek, mert akkor buknának” – emlékeztették Ruszin-Szendi Romuluszt.

2025. szeptember 17. 20:42
null

Csípősen reagált Ruszin-Szendi Romulusz kijelentéseire szerdán Szánthó Miklós. „Akkor egy újságíró-lökdösés és egy »viszket a tenyerem« glockviselés közben megkérdezhetné a kis brüsszeli tiszás kollégáit, hogy egy hónapja ugyan miért szavazták meg a migrációs paktum felgyorsítását? De elbeszélgethetne ugyanígy Darth Weber úrral is – Magyar Péternek biztos megvan a száma a néppárti regiszterben –, aki évek óta azon dolgozik, hogy lebontsa a magyar határvédelmet. Aki kötelező migránskvótát és -gettókat akar, aki szerint nem létezik nemzeti szuverenitás, aki a Willkommenskultur lelkes híve – és aki igen, állandóan azért nyeszteti Magyarországot, hogy engedjük be a migránsokat.

Magyarország ma biztonságos hely – de elég egy rossz választás, és mi is bevándorlóország leszünk.

Ruszin úr, tudom, hogy nem mondhatják el, mire készülnek, mert akkor buknának – de legalább ezt vallja be” – írta Facebook-oldalán az Alapjogokért Központ főigazgatója.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: KISBENEDEK Attila / AFP

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
akitiosz
2025. szeptember 17. 20:53
Ki garantálja? Hoppá?
Válasz erre
0
4
totumfaktum-2
2025. szeptember 17. 20:51
Miért nem mondhatják el, miért buknának bele, ha olyan jó lenne nekünk?
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!