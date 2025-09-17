A bukás szélén táncol Magyar Péter pártja: ha ez kiderül, garantáltan mehet a süllyesztőbe

Csípősen reagált Ruszin-Szendi Romulusz kijelentéseire szerdán Szánthó Miklós. „Akkor egy újságíró-lökdösés és egy »viszket a tenyerem« glockviselés közben megkérdezhetné a kis brüsszeli tiszás kollégáit, hogy egy hónapja ugyan miért szavazták meg a migrációs paktum felgyorsítását? De elbeszélgethetne ugyanígy Darth Weber úrral is – Magyar Péternek biztos megvan a száma a néppárti regiszterben –, aki évek óta azon dolgozik, hogy lebontsa a magyar határvédelmet. Aki kötelező migránskvótát és -gettókat akar, aki szerint nem létezik nemzeti szuverenitás, aki a Willkommenskultur lelkes híve – és aki igen, állandóan azért nyeszteti Magyarországot, hogy engedjük be a migránsokat.

Magyarország ma biztonságos hely – de elég egy rossz választás, és mi is bevándorlóország leszünk.

Ruszin úr, tudom, hogy nem mondhatják el, mire készülnek, mert akkor buknának – de legalább ezt vallja be” – írta Facebook-oldalán az Alapjogokért Központ főigazgatója.