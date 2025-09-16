Ez csak a kezdet volt: már látható, milyen sorsot szánnak Magyarországnak Brüsszelben

Leleplezték Von der Leyen legújabb tervét: döbbenetes eszközzel verne éket Magyarország és Lengyelország közé
„Tíz évvel ezelőtt ezen a napon Röszkén valami végképp megváltozott” – fogalmazott a miniszterelnök politikai igazgatója.
Az elmúlt tíz év migrációs nyomása csak a kezdet ahhoz képest, ami az elkövetkezendő tíz évben fog történni Európában – írta Facebook-oldalán Orbán Balázs.
Tíz évvel ezelőtt ezen a napon Röszkén valami végképp megváltozott.
Magyarország határait elérte a 21. század egyik, ha nem a legnagyobb civilizációs kihívása, a migrációs válság. Erő, lélekjelenlét és bátorság kellett ahhoz, hogy ne sodorjon el bennünket. Felvettük a kesztyűt, és megállítottuk a migránsáradatot. Helyesen tettük” – állapította meg a miniszterelnök politikai igazgatója.
„A fenyegetés nem tűnt el – épp ellenkezőleg, nagyobb, mint valaha. A múlt sikereiből nem következik, hogy a biztonságunk a jövőben is garantált.
Brüsszel továbbra is beengedné és szétosztaná a migránsokat Európán belül, valamint továbbra is bünteti Magyarországot azért, mert ellenáll.
A migránsbarát politika kikényszerítéséhez rendre meg is találják a magyarországi szövetségeseiket – most sincs ez másként. Az elmúlt tíz évben sikeresen védtük meg Magyarországot, de ez nem elegendő. Az elkövetkezendő tíz év arról fog szólni, hogy továbbra is mi hozhatjuk-e meg a döntést arról, hogy kivel akarunk együtt élni, vagy Brüsszel mondja meg nekünk. Elég egyetlen rossz döntés!” – szögezte le Orbán Balázs.
