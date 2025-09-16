Ft
Orbán Balázs Röszke Európa Brüsszel Magyarország migráció rend migráns bevándorlás Európai Unió

Ez csak a kezdet volt: már látható, milyen sorsot szánnak Magyarországnak Brüsszelben

2025. szeptember 16. 12:16

„Tíz évvel ezelőtt ezen a napon Röszkén valami végképp megváltozott” – fogalmazott a miniszterelnök politikai igazgatója.

2025. szeptember 16. 12:16
Migráns, migráció.

Az elmúlt tíz év migrációs nyomása csak a kezdet ahhoz képest, ami az elkövetkezendő tíz évben fog történni Európában – írta Facebook-oldalán Orbán Balázs.

Tíz évvel ezelőtt ezen a napon Röszkén valami végképp megváltozott.

Magyarország határait elérte a 21. század egyik, ha nem a legnagyobb civilizációs kihívása, a migrációs válság. Erő, lélekjelenlét és bátorság kellett ahhoz, hogy ne sodorjon el bennünket. Felvettük a kesztyűt, és megállítottuk a migránsáradatot. Helyesen tettük” – állapította meg a miniszterelnök politikai igazgatója.

„A fenyegetés nem tűnt el – épp ellenkezőleg, nagyobb, mint valaha. A múlt sikereiből nem következik, hogy a biztonságunk a jövőben is garantált.

Brüsszel továbbra is beengedné és szétosztaná a migránsokat Európán belül, valamint továbbra is bünteti Magyarországot azért, mert ellenáll.

A migránsbarát politika kikényszerítéséhez rendre meg is találják a magyarországi szövetségeseiket – most sincs ez másként. Az elmúlt tíz évben sikeresen védtük meg Magyarországot, de ez nem elegendő. Az elkövetkezendő tíz év arról fog szólni, hogy továbbra is mi hozhatjuk-e meg a döntést arról, hogy kivel akarunk együtt élni, vagy Brüsszel mondja meg nekünk. Elég egyetlen rossz döntés!” – szögezte le Orbán Balázs.

Nyitókép: Ujvári Sándor/MTI

totumfaktum-2
2025. szeptember 16. 13:58
Tarrék ezzel szemben nyíltan felvállalják, hogy „A néppárti álláspontot elfogadtuk és elfogadjuk, és ezeket az álláspontokat magunkévá tesszük.”* Ennek része "az EU migrációs és menekültügyi paktumának gyors, hatékony és teljes körű végrehajtása." - részlet az EP-beli Renew Europe, az Európai Néppárt (EPP) és az S&D frakciói között létrejött megállapodásból. *Forrás: mandiner.hu/kulfold/2024/10/bevallotta-a-tiszas-kepviselo-ugy-tancolnak-ahogy-weber-futyul-mert-sajat-allaspontjuk-az-bizony-nincs
Válasz erre
2
0
kiabrandult-fideszes
2025. szeptember 16. 13:42
Na a Tisza-adó sem jött be? RIP, élt két hetet. Előkerült a jó öreg migráció téma. De azért a nemzetet megkonzultáltatjuk a kamu-adóról, kár lenne elesni a mutyitól, amivel jár?
Válasz erre
0
3
nekateal
2025. szeptember 16. 12:40
Ha meg lenne az első 1 millió új és demokratikus állampolgár, mi lennénk a negatív példa, hogy nem tudjuk őket eltartani.
Válasz erre
3
0
zrx8
2025. szeptember 16. 12:27
Úgyanúgy nálunk akarják deponálni a humanoid hulladékot, ahogy a rendszerváltás után a veszélyes hulladékot hozták ide nyugatról - többek között Gyurcsány, az általa megvett, kiürült bakonyi bauxitbányákba. Ha ilyen barátaink vannak, nincs szükségünk ellenségekre.
Válasz erre
5
0
