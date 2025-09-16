Ez csak a kezdet volt: már látható, milyen sorsot szánnak Magyarországnak Brüsszelben

Az elmúlt tíz év migrációs nyomása csak a kezdet ahhoz képest, ami az elkövetkezendő tíz évben fog történni Európában – írta Facebook-oldalán Orbán Balázs.

Tíz évvel ezelőtt ezen a napon Röszkén valami végképp megváltozott.

Magyarország határait elérte a 21. század egyik, ha nem a legnagyobb civilizációs kihívása, a migrációs válság. Erő, lélekjelenlét és bátorság kellett ahhoz, hogy ne sodorjon el bennünket. Felvettük a kesztyűt, és megállítottuk a migránsáradatot. Helyesen tettük” – állapította meg a miniszterelnök politikai igazgatója.

„A fenyegetés nem tűnt el – épp ellenkezőleg, nagyobb, mint valaha. A múlt sikereiből nem következik, hogy a biztonságunk a jövőben is garantált.