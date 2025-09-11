Ft
Ft
23°C
16°C
Ft
Ft
23°C
16°C
09. 11.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 11.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Lengyelország Magyarország migráció Ursula von der Leyen kettős mérce migráns Szijjártó Péter határ bevándorlás Európai Unió

Leleplezték Von der Leyen legújabb tervét: döbbenetes eszközzel verne éket Magyarország és Lengyelország közé

2025. szeptember 11. 21:13

Azonnal segítséget kért Szijjártó Péter.

2025. szeptember 11. 21:13
null

Magyarország továbbra is meg fogja védeni magát és Európát az illegális bevándorlástól, mindazonáltal a hazánkkal szembeni durva brüsszeli kettős mérce felszámolására lenne szükség ebben a kérdésben – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Pozsonyban.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a közép-európai országok (Ausztria, Csehország, Magyarország, Szlovákia és Szlovénia) úgynevezett C5 formátumának külügyminiszteri tanácskozását követő sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy a térségnek közös kihívásokkal kell szembenéznie,

és ezek között az egyik legsúlyosabb az illegális bevándorlás.

„Magyarország 2015-ben kerítést épített a déli határán, amely az Európai Unió külső határa. Több száz milliárd forintot költöttünk eddig a határ védelmére, amelynek nyomán több mint egymillió illegális migránstól védtük meg magunkat, Közép-Európát és Európát” – mondta.

Felháborító kettős mérce

Majd leszögezte, hogy Magyarország továbbra is meg fogja védeni magát és Közép-Európát is az illegális migrációtól. „Ugyanakkor felhívtam a kollégák figyelmét arra, hogy miközben az Európai Bizottság elnöke Lengyelországban önfeledten dicsérte a lengyeleket a határkerítés építéséért, és nekik pénzügyi támogatást ígért,

addig mi, magyarok naponta egymillió euró bírságot fizetünk Brüsszelnek azért, mert megvédjük az Európai Unió külső határát”

– tudatta Szijjártó Péter. „Ez egy súlyos igazságtalanság, nagyon durva kettős mérce, amelynek a feloldásában kértem a kollégák segítségét a közép-európai szolidaritás jegyében” – tette hozzá.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép: Michael Kappeler / POOL / AFP

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
langyostiszasok
2025. szeptember 11. 22:23
Remélem hamarosan a falhoz állítják ezt a némbert!
Válasz erre
1
0
tomekjosef
2025. szeptember 11. 21:39
El kell zavarni ezt a vén csoroszját!
Válasz erre
1
0
herden100
•••
2025. szeptember 11. 21:17 Szerkesztve
Kedves Külügyminiszter Úr! Ezt Őn képes megérteni: youtu.be/d9HbkUX8jd8?si=GgEpIs7_HfBJw65R ui: Szerintem meg kellene hívni a Karmelitába egy teára Vance alelnök úrral meg a Bogár Lászlóval meg a Lavrov úrral meg a Dugin úrral együtt: m.youtube.com/shorts/_kW6O67Xpq0 Irodalom: eyn.hu/specialis-temak/lucifer-es-ahriman/
Válasz erre
0
0
belbuda
2025. szeptember 11. 21:16
Kitől kér segítséget a Robokuty ? A Lavór barátjától? 🤨
Válasz erre
1
10
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!