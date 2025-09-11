Nagy bejelentést tett Szijjártó Péter: nemrég egyeztetett az amerikai külügyminiszterrel (VIDEÓ)

Donald Trump az ukrajnai háború eszkalációjának irányába mutató friss fejlemények ellenére továbbra is kitart a békeerőfeszítései mellett, amelyeket a magyar kormány is minden erejével támogat – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Pozsonyban, miután amerikai kollégájával egyeztetett.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az amerikai kollégájával, Marco Rubióval folytatott telefonbeszélgetését követően arról számolt be, hogy mindenekelőtt megköszönte az Egyesült Államok kormányának erőfeszítéseit, és úgy vélekedett, hogy

az elmúlt hetek és hónapok visszaigazolták azt, hogy Donald Trump elnök jelenti mára az egyetlen reményt az ukrajnai háború lezárására.

„Csak Donald Trump az a politikus ma a világpolitikában, aki vissza tudja hozni a békét három és fél év háború után Közép-Európába. Megköszöntem Donald Trump és az amerikai kormány kitartását, hiszen látható, hogy rendkívül nehéz a béketeremtés Ukrajna és Oroszország között” – mondta.

Majd sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy az utóbbi napok eseményei az eszkaláció irányába mutattak, és aláhúzta, hogy az európai politikusok egy nagy része az amerikai békeerőfeszítések ellen dolgozik.