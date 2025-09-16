Friss felmérés bizonyítja: a baloldaliak hajlamosabbak elfogadni a politikai erőszakot

Merénylet áldozata lett Charlie Kirk politikai influenszer, Donald Trump szövetségese
Egy mesterlövész gyilkolta meg a jobboldal egyik legnépszerűbb politikai kommentátorát.
A közvélemény-kutatás a Charlie Kirk-gyilkossággal egyidőben készült Amerikában.
Az amerikaiak többsége elutasítja a politikai erőszakot, de a liberális válaszadók jóval hajlamosabbak igazolhatónak tekinteni azt bizonyos körülmények között – adta hírül a YouGov közvélemény-kutatására hivatkozva a The Hill. A felmérés a konzervatív véleményformáló Charlie Kirk elleni merénylet napján, illetve kicsivel utána készült, és érzékelteti, hogy ebben a kérdéseben is mennyire megosztott az amerikai társadalom.
A szeptember 10-ei kutatás szerint
A politikai önbesorolás azonban erősen befolyásolta a válaszokat:
Ez az arány
A generációs törésvonal is látványos:
a 45 év alatti liberálisok 26 százaléka, míg az idősebbek 12 százaléka fogadta el feltételesen a politikai erőszakot.
A mérsékeltek körében 12 kontra 6, a konzervatívoknál 7 kontra 4 százalék volt a fiatalabbak és idősebbek közötti különbség.
Két nappal később, szeptember 12-én a YouGov újabb „snap pollt” végzett:
itt már 18 százalék a liberálisok, 7 százalék a konzervatívok és 6 százalék a mérsékeltek közül mondta, hogy a politikai erőszak „néha” elfogadható.
A felmérés egy másik kérdése arra is rávilágított, mennyire eltérően ítélik meg a válaszadók a közszereplők halálát övező reakciókat. A szeptember 11-ei adatfelvétel során
Ezzel szemben a konzervatívok mindössze 4, a mérsékeltek 7 százaléka osztotta ezt a nézetet.
Bár a Demokrata Párt vezetői elítélték Kirk meggyilkolását és a politikai erőszak minden formáját, a Hill szerint egyre több hír érkezik arról, hogy
embereket bocsátanak el munkahelyükről, mert nyilvánosan örömüket fejezték ki a konzervatív aktivista halála felett.
A közszereplőknek, influenszereknek, művészeknek és politikusoknak egyaránt hatalmas felelőssége van abban, miről és hogyan nyilvánulnak meg, milyen beszédeket tartanak – értékelt lapunknak Hal Melinda klinikai szakpszichológus.
