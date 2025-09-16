Ft
Ft
25°C
15°C
Ft
Ft
25°C
15°C
09. 16.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 16.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
politikai erőszak charlie kirk közvélemény-kutatás Egyesült Államok

Friss felmérés bizonyítja: a baloldaliak hajlamosabbak elfogadni a politikai erőszakot

2025. szeptember 16. 17:41

A közvélemény-kutatás a Charlie Kirk-gyilkossággal egyidőben készült Amerikában.

2025. szeptember 16. 17:41
null

Az amerikaiak többsége elutasítja a politikai erőszakot, de a liberális válaszadók jóval hajlamosabbak igazolhatónak tekinteni azt bizonyos körülmények között – adta hírül a YouGov közvélemény-kutatására hivatkozva a The Hill. A felmérés a konzervatív véleményformáló Charlie Kirk elleni merénylet napján, illetve kicsivel utána készült, és érzékelteti, hogy ebben a kérdéseben is mennyire megosztott az amerikai társadalom.

Ezt is ajánljuk a témában

A szeptember 10-ei kutatás szerint

  • az amerikai felnőttek 72 százaléka úgy véli, a politikai célok elérésére soha nem elfogadható erőszakhoz nyúlni.
  • Ugyanakkor 11 százalék szerint „néha” indokolt lehet,
  • 12 százalék bizonytalan volt, míg
  • 6 százalék nem kívánt válaszolni.

A politikai önbesorolás azonban erősen befolyásolta a válaszokat:

  • a magukat „nagyon liberálisnak” vallók 25 százaléka, illetve
  • a „liberálisok” 17 százaléka vélte úgy, hogy az erőszak néha igazolható.

Ez az arány

  • a mérsékelt válaszadóknál 9,
  • a konzervatívoknál 6,
  • a „nagyon konzervatívoknál” mindössze 3 százalék volt.

A generációs törésvonal is látványos:

a 45 év alatti liberálisok 26 százaléka, míg az idősebbek 12 százaléka fogadta el feltételesen a politikai erőszakot.

A mérsékeltek körében 12 kontra 6, a konzervatívoknál 7 kontra 4 százalék volt a fiatalabbak és idősebbek közötti különbség.

Két nappal később, szeptember 12-én a YouGov újabb „snap pollt” végzett:

itt már 18 százalék a liberálisok, 7 százalék a konzervatívok és 6 százalék a mérsékeltek közül mondta, hogy a politikai erőszak „néha” elfogadható.

Szabad-e örömködni?

A felmérés egy másik kérdése arra is rávilágított, mennyire eltérően ítélik meg a válaszadók a közszereplők halálát övező reakciókat. A szeptember 11-ei adatfelvétel során

  • a „nagyon liberális” amerikaiak 24,
  • a liberálisok 10 százaléka mondta, hogy
  • „általában vagy mindig elfogadható” örülni egy politikai ellenfél halálának.

Ezzel szemben a konzervatívok mindössze 4, a mérsékeltek 7 százaléka osztotta ezt a nézetet.

Bár a Demokrata Párt vezetői elítélték Kirk meggyilkolását és a politikai erőszak minden formáját, a Hill szerint egyre több hír érkezik arról, hogy

embereket bocsátanak el munkahelyükről, mert nyilvánosan örömüket fejezték ki a konzervatív aktivista halála felett.

  • A szeptember 10-ei felmérésben 2646 felnőtt vett részt (hibahatár +/- 2,5 százalékpont),
  • a szeptember 11-ei adatfelvételben 4028 (hibahatár +/- 3 százalékpont),
  • a szeptember 12-ei kérdőívet pedig 3004-en töltötték ki (hibahatár +/- 2,5 százalékpont).

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: John MACDOUGALL / AFP

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jajdejónekünk
•••
2025. szeptember 16. 18:07 Szerkesztve
Ez nagyon brutális! A megkérdezett fiatalabb liberálisoknak kb NEGYEDE szerint elfogadható a politikai erőszak! Minden negyedik egyed! Azután, hogy jogosnak vélik, már csak egy lépés a politikai erőszak megvalósítása is, ÉS RENGETEGEN VANNAK, akik ezt potenciálisan meg is valósíthatják! És itt véget is ér a baloldal maszatolása, hogy "mindkét oldalnak felelőssége van" és "minden szélsőség ugyanolyan veszélyes". Itt látjuk, feketén-fehéren, kik hajlamosabbak.
Válasz erre
0
0
lendvaiildiko
2025. szeptember 16. 18:02
Vlagyimir Iljics Lenin: Állam és forradalom-ból: Már fentebb beszéltünk arról .., hogy Marxnak és Engelsnek az erőszakos forradalom elkerülhetetlenségéről szóló tanítása a burzsoá államra vonatkozik. Ez utóbbit a proletárdiktatúra . nem válthatja fel „elhalás“ útján, . rendszerint csak erőszakos forradalom útján. .. Engels és Marx ... büszkén és nyíltan beszél az erőszakos forradalom elkerülhetetlenségéről; ... Az, hogy az erőszakos forradalmat illetőleg a tömegeknek ilyen, éppen ilyen nézetekre való rendszeres nevelése elengedhetetlenül szükséges — Marx és Engels egész tanításának alapja. Az a tény, hogy a ma uralkodó szociálsoviniszta és kautskysta irányzatok Marx és Engels tanát elárulják, különösen szemléletesen abban jut kifejezésre, hogy az egyik is, a másik is megfeledkezik az ilyen propagandáról, az ilyen agitációról.
Válasz erre
0
0
catalina11
2025. szeptember 16. 18:02
Friss felmérés bizonyítja: a baloldaliak hajlamosabbak elfogadni a politikai erőszakot" és gyakorolni is.
Válasz erre
2
0
auditorium
•••
2025. szeptember 16. 18:00 Szerkesztve
Kurzi elüldözése a politikából, előtte Haider FPÖ-t "takaritották el "demokratikusan",autóbaleset volt., Fico, Babis, Kirk, Bolso. 27 évi börtön a feltételezett bujtogatásáért, Vuc. megbuktatási kisérlete az örökös diáktüntetésekkel, OV évtizedes lejáratása a nyugati pc sajtóban egészen Tr. elnök beiktatásáig. Most elhallgattak, Bathus barátunk is elcsendesedett. "Európa újra csendes", mert vezetői látják, kinek volt igaza. Kell még valamit mondani, Ildikó ?
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!