Friss felmérés bizonyítja: a baloldaliak hajlamosabbak elfogadni a politikai erőszakot

a „nagyon liberális” amerikaiak 24,

amerikaiak 24, a liberálisok 10 százaléka mondta, hogy

„általában vagy mindig elfogadható” örülni egy politikai ellenfél halálának.

Ezzel szemben a konzervatívok mindössze 4, a mérsékeltek 7 százaléka osztotta ezt a nézetet.

Bár a Demokrata Párt vezetői elítélték Kirk meggyilkolását és a politikai erőszak minden formáját, a Hill szerint egyre több hír érkezik arról, hogy

embereket bocsátanak el munkahelyükről, mert nyilvánosan örömüket fejezték ki a konzervatív aktivista halála felett.