Antifa terror: letartóztattak kilenc embert a 23 éves francia egyetemista meggyilkolásával kapcsolatban

Kilenc gyanúsítottat tartóztattak le a nyomozók a 23 éves jobboldali aktivista, Quentin Deranque Lyonban történt halálával kapcsolatban – írja az Euronews.

Quentin Deranque múlt szombaton halt meg egy támadás következtében, ami a Sciences Po egyetem lyoni kampuszán történt. Az egyetemen az LFI politikusa és EP-képviselője, a francia-palesztin Rima Hassan tartott ekkor előadást, a Nemesis aktivistái – akik vallják, hogy a nőket meg kell védeni a migránsokkal szemben – azért jöttek ide, hogy ellene tiltakozzanak, majd mintegy 30-40 fős antifa csoport megtámadta őket. Quentin próbálta védeni azokat a francia nőket, akik egy molinóval vettek részt a tüntetésen; a többiek el tudtak menekülni, de őt és társát a szélsőbaloldali antifák kegyetlenül összeverték, Quentin már magatehetetlenül feküdt, amikor még mindig rúgták és taposták a fejét. A 23 éves egyetemista súlyos agysérülésbe halt bele.