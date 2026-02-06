A magyar döntés miatt robbant ki belháború Németországban – a belügyminiszternek kellett rendet tennie

Itt az ítélet: ennyit kapott a német, queer antifa, aki Budapesten vert agyba-főbe magyarokat
Maja Trux a bíróság előtt arról beszélt, hogy ő a valódi áldozat, mert egy olyan országban áll bíróság előtt, ahol kiközösítik a szexuális kisebbségeket.
Bár a Bundestag SPD, Zöldek és Baloldal frakciói felszólították a kormányt, hogy járjon közben Maja T. Németországba szállításáért, Alexander Dobrindt szerint indokolt a magyarokra brutális kegyetlenséggel támadó antifa börtönbüntetése.
Alexander Dobrindt német belügyminiszter szerint indokolt Maja T. nyolcéves börtönbüntetése – írja a Die Welt.
A tárcavezető hangsúlyozta:
mivel a cselekmények Magyarországon történtek, szerinte nincs kifogás az eljárás és az ítélet ellen.
A politikusnak azért kellett megszólalnia, mert az ítélethirdetés után a Bundestag SPD, Zöldek és Baloldal frakciói felszólították a kormányt, hogy járjon közben Maja T. Németországba szállításáért, kiemelve az aggályokat a magyar jogállamisággal és fogva tartási körülményekkel kapcsolatban.
