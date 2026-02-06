A magyar döntés miatt robbant ki belháború Németországban – a belügyminiszternek kellett rendet tennie

mivel a cselekmények Magyarországon történtek, szerinte nincs kifogás az eljárás és az ítélet ellen.

A politikusnak azért kellett megszólalnia, mert az ítélethirdetés után a Bundestag SPD, Zöldek és Baloldal frakciói felszólították a kormányt, hogy járjon közben Maja T. Németországba szállításáért, kiemelve az aggályokat a magyar jogállamisággal és fogva tartási körülményekkel kapcsolatban.