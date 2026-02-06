Ft
Ft
9°C
4°C
Ft
Ft
9°C
4°C
02. 06.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 06.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
ANTIFA ERŐSZAK bundestag alexander dobrindt magyarország németország

A magyar döntés miatt robbant ki belháború Németországban – a belügyminiszternek kellett rendet tennie

2026. február 06. 10:08

Bár a Bundestag SPD, Zöldek és Baloldal frakciói felszólították a kormányt, hogy járjon közben Maja T. Németországba szállításáért, Alexander Dobrindt szerint indokolt a magyarokra brutális kegyetlenséggel támadó antifa börtönbüntetése.

2026. február 06. 10:08
null

Alexander Dobrindt német belügyminiszter szerint indokolt Maja T. nyolcéves börtönbüntetése – írja a Die Welt.

A tárcavezető hangsúlyozta:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ez Ukrajna B-terve: Kijevben már arra készülnek, hogy a Fidesz nyeri a választásokat

Ez Ukrajna B-terve: Kijevben már arra készülnek, hogy a Fidesz nyeri a választásokat
Tovább a cikkhezchevron

mivel a cselekmények Magyarországon történtek, szerinte nincs kifogás az eljárás és az ítélet ellen.

A politikusnak azért kellett megszólalnia, mert az ítélethirdetés után a Bundestag SPD, Zöldek és Baloldal frakciói felszólították a kormányt, hogy járjon közben Maja T. Németországba szállításáért, kiemelve az aggályokat a magyar jogállamisággal és fogva tartási körülményekkel kapcsolatban.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: AFP/DPA/Ernd Von Jutrczenka

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
a-bukott-baloldal-nagy-bibikkel
2026. február 06. 10:52
A sors fintora, hogy a büszke antifából a védencei egy engedelmes köcsögöt faragnak a sitten.😄
Válasz erre
2
0
Smisla
2026. február 06. 10:50
Arra már volt példa, hogy erőszaktevő migránst mentegetett német politikus, akinek a lányát megerőszakolták. Most az következik, hogy a gyilkosokat - akik esetleg a saját családtagjaikat kalapáccsal verik agyon - fognak mentegetni? A végén kiderül, hogy pontosan ezért pénzelik az antifát .... Ezek tényleg Hitler "leszármazottjai" ....
Válasz erre
3
0
Agricola
2026. február 06. 10:49
Dobrindtnek teljesen igaza van.
Válasz erre
0
0
Partikula
2026. február 06. 10:39
Vigyék Németországba egy luxusbörtönbe. Az eltartását fizessék a németek, ha annyira ragaszkodnak hozzá.
Válasz erre
1
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!