„Ilaria Salis azzal került be a hírekbe, hogy a rendőrség őt gyanúsítja a Budapesten lezajló Antifa-embervadászat megszervezésével, amelynek során kizárólag a ruházatuk alapján csoportosan támadtak meg embereket a nyílt utcán, súlyos sérüléseket okozva.

A nemzetközi baloldali hálózat azonnal hazugságkampányba kezdett, ártatlanul megvádolt mártírnak állítva be őt, aki egy elnyomó rezsim szörnyű börtönében senyved. Ennek a hecckampánynak az lett a vége, hogy egy olasz szélsőbaloldali listán beválasztották az Európai Parlamentbe, mint képviselőt. A börtöncellát így képviselői irodára cserélhette. Miután a magyar hatóságok kérték mentelmi jogának felfüggesztését, újult erővel folytatódott a hazugságkampány hazánk ellen, hogy ezt a döntést megakadályozzák.

De kicsoda is valójában Ilaria Salis? Csakugyan egy mit sem sejtő baloldali tanárnőről van szó, akit ártatlanul hurcoltak meg? Az előélete aligha erre utal.

Ha Salis igencsak rövid (mindössze nyolc bekezdéses) képviselői önéletrajzát nézzük, már-már egy szent képe rajzolódik ki előttünk, aki »érzékeny az elesettek problémáira«, valamint »több éven át pedagógusként dolgozott a problémás serdülők számára fenntartott központokban«.

A 39 éves nő szereti továbbá a sportot és a színházat. Pechjére azonban, miután most már közszereplőnek számít, gond nélkül nyilvánosságra hozhatók előéletének kevésbé kellemes részei is, ideértve múltbéli büntetőügyeit is. Az Il Giornale olasz konzervatív napilap egyenesen úgy fogalmazott, hogy

»a tévedéstől való félelem nélkül kijelenthető: Ilaria Salis egy elítélt bűnöző.«

Salis úgy foglalhatta el képviselői helyét, hogy nem tudta büntetlen előéletét igazolni.

Ilaria Salist az olasz bíróság ugyanis négyszer is elítélte az évek folyamán. A bűnügyi nyilvántartásában nem szerepel két ügy: egy 2014-es és egy 2015-ös ítélet. Utóbbi azért született, mert Salis korábban a San Vittore börtön épületénél gyújtott fel petárdákat és füstbombákat. Ezt viszonylag könnyen, pénzbüntetéssel megúszta, és az eset az erkölcsi bizonyítványába se került be, a másik ügy pedig illegális lakásfoglalás volt.