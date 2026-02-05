Lángolhat Németország az elítélt antifa miatt – Ilaria Salis is fontosnak érezte, hogy megszólaljon (VIDEÓ)
Maja Trux szabadon engedéséért szerveznek tüntetést több német nagyvárosban.
„Előbb-utóbb az összes emberverő rohadt szélsőbaloldali antifa odakerül, ahova való.
Nyolc év fegyházat kapott a Maja nevű úrhölgy, aki részt vett a három évvel ezelőtti véres támadásokban Budapesten.
Fekete időszak ez Jámbor Andráséknak, az antifa Szikra Mozgalomnak és Mérce nevű kommunista propagandalapnak.”
Fotó: Attila KISBENEDEK / AFP