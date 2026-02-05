Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
antifa támadás fegyház ítélet

Fekete időszak ez Jámbor Andráséknak

2026. február 05. 08:33

Előbb-utóbb az összes emberverő rohadt szélsőbaloldali antifa odakerül, ahova való.

2026. február 05. 08:33
null
Kocsis Máté
Kocsis Máté
Facebook

„Előbb-utóbb az összes emberverő rohadt szélsőbaloldali antifa odakerül, ahova való.

Nyolc év fegyházat kapott a Maja nevű úrhölgy, aki részt vett a három évvel ezelőtti véres támadásokban Budapesten.

Fekete időszak ez Jámbor Andráséknak, az antifa Szikra Mozgalomnak és Mérce nevű kommunista propagandalapnak.”

Fotó: Attila KISBENEDEK / AFP

 

Nyégé
2026. február 05. 08:56
Igen, a felbújtók most is megússzák???
Válasz erre
4
0
pulsarito
•••
2026. február 05. 08:44 Szerkesztve
Én nem osztom Kocsi s Máté optimizmusát! Sajnos büszkén mosolyog a tárgyalásán ez a darab szar, pedig sírnia és könyörögnie kellene! Nem 8 évet kellett volna rá kiszabni, hanem 18-at! És mivel semmiféle megbánást nem tanúsított a feltételes szabadlábdra helyezés esélye nélkül!
Válasz erre
5
0
gullwing
2026. február 05. 08:35
A korcs, szaroknak mindig szar napja kell hogy legyen! Erről gondoskodni kell!
Válasz erre
5
0
rasputin
2026. február 05. 08:35
Az idei kitörésnapi vonuláson oroszokat éltető rigmusok is lesznek?
Válasz erre
1
7
