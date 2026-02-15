Ft
Ft
4°C
1°C
Ft
Ft
4°C
1°C
02. 15.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 15.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
szicília migráns szexuális erőszak ítélet áldozat

Súlyos büntetésre számíthatnak a migránsok, akik magyar nőket bántalmaztak szexuálisan Szicíliában

2026. február 15. 13:52

A két traumatizált nő nem lesz jelen a tárgyaláson.

2026. február 15. 13:52
null

A szicíliai Catania bírósága hétfőre tűzte ki a nyár végén az olaszországi szigeten szexuálisan bántalmazott két magyar nő ügyének tárgyalását, amely ítélettel zárulhat az elkövető három marokkói állampolgárral szemben – értesült az MTI.

A férfiakkal szemben az ügyészség csoportosan elkövetett szexuális erőszak címén emelt vádat. A vádpontok között szerepel az is, hogy 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Itt az újabb bizonyíték: Ukrajna mindenáron be akar avatkozni a magyarországi választásokba

Itt az újabb bizonyíték: Ukrajna mindenáron be akar avatkozni a magyarországi választásokba
Tovább a cikkhezchevron

kábítószert birtokoltak, és annak fogyasztására kényszerítették az áldozatokat.

Az ügyészség megítélése szerint a bűncselekmény bizonyított, így nincsen további nyomozásra vagy vizsgálati időre szükség. A vádlottak gyorsított eljárást kértek, ami azt jelenti, hogy a bíróság nagy valószínűséggel a hétfői, első tárgyaláson ítéletet hozhat.

A gyorsított eljárás értelmében a kiszabott büntetés egyharmadát elengedik.

Az olasz joggyakorlat értelmében gyorsított eljárás esetén a tárgyalás zárt ajtók mögött zajlik.

Marokkói állampolgárokról van szó, ketten huszonhárom évesek, a harmadik pedig huszonöt: Maarof Hamzát, Achab Marwant és Barchan Soufiant mostanáig a Catania közeli Paterno börtönében tartották fogva.

A bűncselekmény elkövetésekor mind a hárman illegális bevándorlóként tartózkodtak Olaszországban, ami azonban ebben az eljárásban nem kerül büntetésre.

A két nő nem lesz jelen a tárgyaláson. Védőügyvédjük Massimiliano Scaringella az MTI-nek hangsúlyozta, hogy az áldozatok traumát éltek át, magánéletük védelmében távol kívánnak maradni.

Ami a várható ítéletet illeti, Scaringella emlékeztetett, hogy egy hasonló ügyben Catania bírósága tizenkét év és nyolc hónap börtönt szabott ki. Massimiliano Scaringella a jelenlegi ügyben azt várja, hogy a bíróság fejenként nyolc év börtönbüntetést szab ki.

Hozzátette, hogy ítélet esetén a három férfi fellebbezhet, de ha lemondanak a fellebbezésről, akkor az első fokon kiszabott büntetés további egyhatodát elengedik.

Az olasz büntetőtörvénykönyv nem tesz különbséget szexuális erőszak és szexuális agresszió között

A történteket elsőként a La Sicilia napilap közölte szeptember 5-én.

Az olasz sajtóban megjelent beszámolók szerint a turisták Catania tengerpartján elfogadtak egy fuvart vissza a szállásukra a két vádlottól, akik azonban ehelyett egy távol eső helyre vitték őket, ahol a harmadik társuk is csatlakozott. Ezt követően kokain fogyasztására kényszerítették a két nőt, és akaratuk ellenére szexuális cselekményekre is sor került.

A rendőrségnek sikerült a csoportot Paterno településén lenyomoznia, köszönhetően az egyik áldozat lánytestvérének, aki eltűntként jelentette a két fiatal nőt, és aktivált egy telefonos nyomkövető szolgáltatást, amellyel sikerült lokalizálni a mobiltelefonját.

Az áldozatok feljelentést tettek, és a hatóságok meghallgatták őket.

Korábban Sebastiano Ardita cataniai ügyész-helyettes az MTI-nek úgy nyilatkozott, hogy a marokkói férfiaknak az ítéletet követően le kell tölteni a börtönbüntetést, vagy Olaszországban, vagy származási országukban, ha az garantálja, hogy ott is letöltik a teljes büntetést.

Sebastiano Ardita hangoztatta, hogy a szexuális erőszak büntetését az olaszországi hatóságok, köztük az ügyészségek és bíróságok prioritásként kezelik.

Elmondta: a vádlottak az „áldozatok felsőtestének részeit igyekeztek megfogni. A fogdosás ruhán keresztül történt, nem került sor teljes szexuális aktusra, de az olasz büntetőtörvénykönyv nem tesz különbséget szexuális erőszak és szexuális agresszió elnevezés között”.

(MTI)

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
akitiosz
2026. február 15. 15:51
Ez a bűncselekmáény meg sem történt volna, ha Olaszország nem telepíteni tele magát szándékosan bűnözőkkel. Olyanok követték el akiknek nem is volt joguk Olaszországban tartózkodniuk. Ja, és Olaszországban is "nemzeti" sőt "fasiszta" kormányzat uralja az országot.
Válasz erre
0
0
akitiosz
2026. február 15. 15:48
A cikkcím: "Súlyos büntetésre számíthatnak a migránsok, akik magyar nőket bántalmaztak szexuálisan Szicíliában" A cikk: "A gyorsított eljárás értelmében a kiszabott büntetés egyharmadát elengedik." "mind a hárman illegális bevándorlóként tartózkodtak Olaszországban, ami azonban ebben az eljárásban nem kerül büntetésre." Notórius hazudozó kretén gyártja ezt az újságot. :-(
Válasz erre
1
0
bakafant-28
2026. február 15. 15:41
Miért vagyok biztos benne,hogy a páviánok 1- 1,5 év múlva kinn folytatják?Amúgy,Marokkóban milyen háború folyik,vagy mi elől "menekültek" a tetvek? Talán a munka elől? Meloni,lóf@sz,amit felmutathatsz!
Válasz erre
3
0
bodosoldier-2
2026. február 15. 15:24
Azért az is megérne egy misét,hogy két fiatal lány miért ül be két idegen feketének az autójába.A kokain fogyasztás kényszeritése is vicces.Belenyomták az orrát?)))
Válasz erre
2
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!