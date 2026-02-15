Súlyos büntetésre számíthatnak a migránsok, akik magyar nőket bántalmaztak szexuálisan Szicíliában

A rendőrségnek sikerült a csoportot Paterno településén lenyomoznia, köszönhetően az egyik áldozat lánytestvérének, aki eltűntként jelentette a két fiatal nőt, és aktivált egy telefonos nyomkövető szolgáltatást, amellyel sikerült lokalizálni a mobiltelefonját.

Az áldozatok feljelentést tettek, és a hatóságok meghallgatták őket.

Korábban Sebastiano Ardita cataniai ügyész-helyettes az MTI-nek úgy nyilatkozott, hogy a marokkói férfiaknak az ítéletet követően le kell tölteni a börtönbüntetést, vagy Olaszországban, vagy származási országukban, ha az garantálja, hogy ott is letöltik a teljes büntetést.

Sebastiano Ardita hangoztatta, hogy a szexuális erőszak büntetését az olaszországi hatóságok, köztük az ügyészségek és bíróságok prioritásként kezelik.

Elmondta: a vádlottak az „áldozatok felsőtestének részeit igyekeztek megfogni. A fogdosás ruhán keresztül történt, nem került sor teljes szexuális aktusra, de az olasz büntetőtörvénykönyv nem tesz különbséget szexuális erőszak és szexuális agresszió elnevezés között”.