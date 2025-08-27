Újra 10 százalékkal kerestünk többet

A Portfolio arról ír, hogy sorra érkeznek a meglepetések a magyarországi béremelkedési ütemről: míg májusban érdemben lassabban nőttek a fizetések, addig júniusban

újra lendületet vett a bérdinamika, és megint 10% közelében a keresetek növekedése.

Emlékeztetnek: az idei év eleje óta várta a banki elemzők és a kutatócégek többsége, hogy a 10 százalékhoz közeli szintről lelassul a magyar bérdinamika, ám év első négy hónapja így nagy meglepetést okozott számukra, hiszen a gyors béremelkedés kitartott. Egészen májusig „kellett várni”, amikor 8 százalék alá lassult a növekedési ütem, írják. Az elemzők ezt követően úgy vélekedtek, hogy az év hátralévő részében már nem is lesz gyorsulás, sőt, jó ha fennmarad a 8% körüli dinamika. A KSH most megjelent júniusi adata azonban ismét

rácáfoltak a várakozásokra. Júniusban ugyanis a bruttó átlagkereset 9,7, a nettó átlagkereset 9,6 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit.

Júniusban

a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 704 400, a nettó átlagkereset 484 200 forint volt.

A portál hangsúlyozza: sokan azért várták a keresetek növekedési ütemének lassulását, mert a gazdaság gyengélkedik, a munkaerőpiac hűlőben van, kissé csökken a foglalkoztatás és nő a munkanélküliség, ám ez a várakozások nem igazolódik. A Portfolio szerint emögött az húzódik meg, hogy „a minimálbér és a garantált bérminimum jelentősen, 9, illetve 7 százalékkal nőtt idén, aminek nemcsak a legkisebb keresetekre van hatása, hanem magasabb jövedelmi szinten is befolyásolja a béreket, ugyanis a bértorlódás elkerülése végett gyakorlatilag az átlagbérig mindenkinek érdemben emelni kell a fizetését.”

Hangsúlyozzák:

a legtöbb vállalat igyekszik megtartani a munkavállalókat,

hiszen szakképzett dolgozókból továbbra is hiány mutatkozik. A dolgozók továbbra is ugrásra készek, ha jobb bérajánlatot kapnak.

Átlagbér és mediánbér: Amíg az átlagnál a dolgozók kétharmada kevesebb pénzt keres, addig a medián az az összeg, aminél az alkalmazottak egyik fele kevesebbet, a másik fele pedig többet kap. A bruttó kereset mediánértéke 567 700, a nettó kereset mediánértéke 395 000 forintot ért el, 10,3, illetve 10,5%-kal felülmúlta az előző év azonos időszakit. (Portfolio)



Miután a nominális bérdinamika újra a 10 százalékot közelíti, így a reálbérek is kedvezően alakulnak.

A reálkereset 4,8 százalékkal emelkedett az előző havi 3,3 százalék után. Ez pedig lendületet adhat a fogyasztásnak

is a következő hónapokban – derül ki .

Nyitókép: MTI/Buzák Noémi