08. 27.
szerda
fizetés bérminimum átlagbér bérdinamika kereset minimálbér

Újra 10 százalékkal kerestünk többet

2025. augusztus 27. 08:53

Sokan mást vártak, de meglódultak a fizetések.

2025. augusztus 27. 08:53
A Portfolio arról ír, hogy sorra érkeznek a meglepetések a magyarországi béremelkedési ütemről: míg májusban érdemben lassabban nőttek a fizetések, addig júniusban 

újra lendületet vett a bérdinamika, és megint 10% közelében a keresetek növekedése.

Emlékeztetnek: az idei év eleje óta várta a banki elemzők és a kutatócégek többsége, hogy a 10 százalékhoz közeli szintről lelassul a magyar bérdinamika, ám év első négy hónapja így nagy meglepetést okozott számukra, hiszen a gyors béremelkedés kitartott. Egészen májusig „kellett várni”, amikor 8 százalék alá lassult a növekedési ütem, írják. Az elemzők ezt követően úgy vélekedtek, hogy az év hátralévő részében már nem is lesz gyorsulás, sőt, jó ha fennmarad a 8% körüli dinamika. A KSH most megjelent júniusi adata azonban ismét 

rácáfoltak a várakozásokra. Júniusban ugyanis a bruttó átlagkereset 9,7, a nettó átlagkereset 9,6 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit.

Júniusban 

a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 704 400, a nettó átlagkereset 484 200 forint volt.

A portál hangsúlyozza: sokan azért várták a keresetek növekedési ütemének lassulását, mert a gazdaság gyengélkedik, a munkaerőpiac hűlőben van, kissé csökken a foglalkoztatás és nő a munkanélküliség, ám ez a várakozások nem igazolódik. A Portfolio szerint emögött az húzódik meg, hogy „a minimálbér és a garantált bérminimum jelentősen, 9, illetve 7 százalékkal nőtt idén, aminek nemcsak a legkisebb keresetekre van hatása, hanem magasabb jövedelmi szinten is befolyásolja a béreket, ugyanis a bértorlódás elkerülése végett gyakorlatilag az átlagbérig mindenkinek érdemben emelni kell a fizetését.”

Hangsúlyozzák: 

 a legtöbb vállalat igyekszik megtartani a munkavállalókat, 

hiszen szakképzett dolgozókból továbbra is hiány mutatkozik. A dolgozók továbbra is ugrásra készek, ha jobb bérajánlatot kapnak.

Átlagbér és mediánbér: Amíg az átlagnál a dolgozók kétharmada kevesebb pénzt keres, addig a medián az az összeg, aminél az alkalmazottak egyik fele kevesebbet, a másik fele pedig többet kap. A bruttó kereset mediánértéke 567 700, a nettó kereset mediánértéke 395 000 forintot ért el, 10,3, illetve 10,5%-kal felülmúlta az előző év azonos időszakit. (Portfolio)


Miután a nominális bérdinamika újra a 10 százalékot közelíti, így a reálbérek is kedvezően alakulnak. 

A reálkereset 4,8 százalékkal emelkedett az előző havi 3,3 százalék után. Ez pedig lendületet adhat a fogyasztásnak

 is a következő hónapokban – derül ki .

Nyitókép: MTI/Buzák Noémi

 

coyote-0
2025. augusztus 27. 11:56 Szerkesztve
"Újra 10 százalékkal kerestünk többet" Hiszen ez csodálatos! A saját személyes tapasztalatom meg az, hogy 2025 előtti években kb. a bevételünk 30%-át tudtam félretenni, most meg max. 10%-ot, pedig nem adósodtunk el, ugyanabban a pozícióban dolgozunk, és ugyanarra költünk.
karcos-2
2025. augusztus 27. 11:26
Ez is Orbán miatt.
survivor
2025. augusztus 27. 11:25
Hát jöjjön csak Poloska , és az IMF. Ha ez kell....
survivor
2025. augusztus 27. 11:24
kimirszen nem hallott a szabad piacról....
