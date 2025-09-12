Elszegényedés, munkanélküliség, gazdasági csőd – ide vezetnének Magyar Péterék adóemelései

Így adóznak Európában: Brüsszel szerint a magyar adókedvezmények torzítják a rendszert (Forrás: Tax Foundation Europe)

Brüsszel évek óta kritizálja az egykulcsos adórendszert

Az Európai Bizottság már a 2018-as, Magyarországról szóló országjelentésében rögzítette a tényt, hogy a 2011-gyel bevezetett új, egykulcsos adórendszerrel megszűnt a progresszivitás a magyar adórendszerben. Ekkor még a többkulcsos adók visszaállítására nem érkezett javaslat (erre nem is lett volna lehetősége az EB-nek),

viszont egyértelmű volt, hogy az új felállás nem nyerte el Brüsszel tetszését.

2022-ben, az újabb országjelentésben aztán már alaposabban beleszálltak nemcsak az egyetlen szja-kulcsba, hanem több adókedvezménybe is. Mint fogalmaztak: a magyar adórendszer aránytalanul osztja el a terheket. Külön kiemelték például a 25 év alattiak szja-mentességét, illetve annak szerintük rendszert torzító hatását – összegzett a Híradó.hu.