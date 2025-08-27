Lebukott a Tisza Párt: így kedvezne Magyar Péter Brüsszelnek a brutális megszorításokkal!

Brüsszeli sugallat

Ahogy arra a hirado.hu cikke rámutatott: az Európai Bizottság 2018-ban előbb „csak” arra hívták fel a figyelmet, hogy az egykulcsos rendszerrel kvázi megszűnt a progresszivitás a jövedelemadózásban, de akkor még nem hangzott el közvetlen felszólítás a többkulcsos rendszer visszaállítására, a megállapítások jelezték, hogy az Európai Bizottságból kritikusan látják a hazai adórendszert.

2022-ben azonban az akkori országjelentésben viszont már kifejezetten úgy fogalmazta, hogy a magyar adórendszer aránytalanul osztja el a terheket és

például a 25 év alattiak szja-mentességét is torzító hatásnak nevezték.

Mivel a személyi jövedelemadó rendszerének kérdése kizárólagos tagállami hatáskörnek minősül, ezért Brüsszel nem fogalmazhat meg ezen a téren utasításokat a tagállamoknak, csupán ajánlásokat tehet, vagy kritikákat közölhet. A kritika a 2024–2025-ös európai szemeszter dokumentumaiban is visszaköszönt. Az uniós háttéranyagok a magyar adórendszerről szóló részei kimérten fogalmaztak, de iránymutatásként világos volt.

Ez alapján nem nehéz kitalálni, honnan is jöhetett az ötlet a Tisza Pártnál, hogy dobják a korábban ígérgetett, még alacsonyabb személyi jövedelemadót (a Nemzet Hangja konzultációban még 9 százalékról kérdezték híveiket, de már akkor is látszott, hogy ez csak egy blöff), és egy sokkal brutálisabb megszorítás felé mozdulnak el.

Ezzel pedig Brüsszelnek is kedveznének, hiszen mára már egyértelművé vált, hogy Magyar Péter és a Tisza mindenben az uniós elit kedvében akar járni, cserébe, hogy durva beavatkozással hatalomra kerülhessenek.

Európában éllovas a magyar szja

A kontinensen egyébként csak néhány országban, az Unión belül pedig mindössze Romániában és Bulgáriában alacsonyabb, ezekben az országokban 10 százalék a kulcs.

Észtországban 22, Csehországban 23, Szlovákiában pedig 25 százalék a kulcs. Sokkal súlyosabb a helyzet nyugatabbra, például Ausztriában már 55 százalék az szja, de Franciaországban, Spanyolországban és Belgiumban is 50 százalék feletti.

Nyitókép: Kisbenedek Attila/AFP