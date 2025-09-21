Hoppá: régi barátja rántotta le a leplet Magyar Péter valódi személyiségéről

Kruchina Károly, Magyar Péter régi barátja a Harcosok órája különkiadásában beszélt a Tisza Párt elnökének politikai ambícióiról és árulásáról. A Magyar Nemzet beszámolója szerint Kruchina a következőket mondta:

Magyart irigysége hajtotta, amiért nem tudta elfogadni, hogy míg barátja, Gulyás Gergely és felesége, Varga Judit sikeres politikai karriert futottak be, ő csak a háttérben maradt.

Kruchina szerint Magyar megalázta és bántotta Varga Juditot, ahelyett hogy támogatta volna.

Kiemelte: Magyar gyerekkora óta politikus, sőt miniszterelnök akart lenni, de irigysége eluralkodott rajta, aláásva erkölcsét és etikáját. Kruchina szerint példátlan, hogy valaki politikai karrierjét a felesége lehallgatásával és a beszélgetés nyilvánosságra hozatalával kezdje, majd feljelentse őt az ügyészségen. Kruchina úgy véli,