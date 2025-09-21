Hoppá: régi barátja rántotta le a leplet Magyar Péter valódi személyiségéről

Kruchina Károly, Magyar Péter régi barátja a Harcosok órája különkiadásában beszélt a Tisza Párt elnökének politikai ambícióiról és árulásáról. A Magyar Nemzet beszámolója szerint Kruchina a következőket mondta:
Magyart irigysége hajtotta, amiért nem tudta elfogadni, hogy míg barátja, Gulyás Gergely és felesége, Varga Judit sikeres politikai karriert futottak be, ő csak a háttérben maradt.
Kruchina szerint Magyar megalázta és bántotta Varga Juditot, ahelyett hogy támogatta volna.
Kiemelte: Magyar gyerekkora óta politikus, sőt miniszterelnök akart lenni, de irigysége eluralkodott rajta, aláásva erkölcsét és etikáját. Kruchina szerint példátlan, hogy valaki politikai karrierjét a felesége lehallgatásával és a beszélgetés nyilvánosságra hozatalával kezdje, majd feljelentse őt az ügyészségen. Kruchina úgy véli,
Magyar Péter tévedésben van, ha azt hiszi, valaha is Magyarország miniszterelnöke lehet, míg Varga Juditnak megvan erre az esélye.