Ft
Ft
30°C
15°C
Ft
Ft
30°C
15°C
09. 21.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 21.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Párt Magyar Péter Kruchina Károly Gulyás Gergely Varga Judit

Hoppá: régi barátja rántotta le a leplet Magyar Péter valódi személyiségéről

2025. szeptember 21. 13:25

Kruchina Károly szerint a Tisza Párt vezérét mindig is az irigység hajtotta.

2025. szeptember 21. 13:25
null

Kruchina Károly, Magyar Péter régi barátja a Harcosok órája különkiadásában beszélt a Tisza Párt elnökének politikai ambícióiról és árulásáról. A Magyar Nemzet beszámolója szerint Kruchina a következőket mondta:

Magyart irigysége hajtotta, amiért nem tudta elfogadni, hogy míg barátja, Gulyás Gergely és felesége, Varga Judit sikeres politikai karriert futottak be, ő csak a háttérben maradt.

Kruchina szerint Magyar megalázta és bántotta Varga Juditot, ahelyett hogy támogatta volna.

Kiemelte: Magyar gyerekkora óta politikus, sőt miniszterelnök akart lenni, de irigysége eluralkodott rajta, aláásva erkölcsét és etikáját. Kruchina szerint példátlan, hogy valaki politikai karrierjét a felesége lehallgatásával és a beszélgetés nyilvánosságra hozatalával kezdje, majd feljelentse őt az ügyészségen. Kruchina úgy véli,

Magyar Péter tévedésben van, ha azt hiszi, valaha is Magyarország miniszterelnöke lehet, míg Varga Juditnak megvan erre az esélye.

Hozzátette: a jó dolgokhoz pozitív energiák kellenek, Magyar cselekedetei azonban negatívak, így nem vezethetnek sikerre.

Nyitókép forrása: Attila KISBENEDEK / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 41 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
namivan-2
2025. szeptember 21. 16:51
Éppen hozzászólni készültem és elolvastam jó pár bejegyzést. Rájöttem, hogy nem sok értelme van leírnom az eredeti hozzászólásomat, mert azt többen más szavakkal, de leírták. Összegezve: Mindig is tudtuk, hogy, sz@r alak, függetlenül az előéletétől. Azért mégis csiklandoz valami. A másik politikai oldal nem látja, hogy hitvány alak?. "hasdrubal" 14 ó 32 perckor leírja, hogy "az ország felének ilyen erkölcsi skrupulusai nincsenek" Hát, igen. Ez a lényeg. Ezért írom le én is a keserű igazságot. A baloldal egy erkölcsi fertő. Ők éltetik és futtatják ezt nulla alakot. A felháborító, hogy erkölcsi nullák egy részét a jobboldalról importálták. Mondjuk Magyar Péter takonygerincű politikust. Nagyon szeretném a Fidesz 2026-os választási győzelmét, de sokszor gondolok bosszúsan a pártba "beépült" , időben a Fideszbe belépett elvtársakra. Hányan vannak még? Ha a Fidesz élni akar, akkor 2026-os választás után meg kellene tisztulni is.
Válasz erre
0
0
bergmann
2025. szeptember 21. 16:45
Én nagyon nem szeretném, ha az a csaj lenne miniszterelnök aki ezzel a hülyével gyereket csináltatott magának.Biztos nem az esze után ment.
Válasz erre
0
0
gullwing
2025. szeptember 21. 16:37
A szarosgatyás mindig is hulladék volt csak mostanra csúcsosodott ki. Amíg a felségével élt Ő vissza fogtak, de mióta elváltak senki nincs aki kontrolálja...
Válasz erre
0
0
vakiki
2025. szeptember 21. 15:58
Ezt már rég tudjuk. Mivel az ész nem hajthatja,így marad az irigység meg a Tisasen. Idióta balfék.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!