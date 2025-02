Több mint kétmillió lesz az átlagos fizetésük, mégis utcára mennek a Pressmannal is barátkozó bírák

Tüntetést szerveztek szombatra a bírák a felhívás szerint az igazságszolgáltatás függetlenségéért, a jogállami igazságügyi jogalkotásért, a bírói véleménynyilvánítás szabadságáért és a hivatáshoz méltó bérért.

Ahogy arra Gulyás Gergely is rámutatott a Kormányinfón, nem igazán érthetők a követelések, miután a bírói függetlenség az ítélkezésben garantált. A miniszter rámutatott arra az ellentmondásra is, hogy

a bírák követelik a véleménynyilvánítás szabadságát, majd kimennek tüntetni.

A bérekről Gulyás szerint lehet vitatkozni, de hogy a mostani emelés méltánytalanul kevés lenne, az nem igaz. A közigazgatás bármely területe boldog lenne ekkora fizetésemeléstől – hangsúlyozta a miniszter.

A demonstrációt hivatalosan a Magyar Bírói Egyesület (MABIE) csaknem hetven fős országos választmánya kezdeményezte. A szervezet elnöke Boros Katalin, a Győri Törvényszék csoportvezető bírája, aki több interjúban is elmondta véleményét a bíróságokat érintő megállapodásról és a demonstrációról.

Érdekesség egyébként, hogy a bírósági nyilvántartás szerint 2023 márciusában megszüntetési eljárás indult a MABIE alapítványa a "Bírák az Igazságszolgáltatásért Alapítvánnyal" szemben. Az adatokból pedig az is kiderül, hogy bár az alapítvány minden évben köteles pénzügyi beszámolót leadni, ezt 2022 óta nem tette meg.

A tiltakozás tulajdonképpeni kiváltó oka a kormány és a bíróságok közötti, reformokat és a bérrendezést is tartalmazó négyoldalú megállapodás, amely ellen hirtelen fellázadt az Országos Bírói Tanács (OBT) – miután azt először jóváhagyta.

A tanács magára nézve semmisnek nyilvánította a megállapodást, de döntésének nincs jogi relevanciája, a kormány pedig továbbra is érvényesnek tartja a kontraktust, hangsúlyozva, hogy annak elemeit be is tartja.

A most teljes mellszélességgel a demonstráció mellé álló OBT, és annak volt tagjai korábban is éles kirohanásokat intéztek a kormány ellen,

az előző években gyakorlatilag folyamatosan puskaporos volt a hangulat a tanács, illetve az igazságügyi tárca között.

Az egyik hangadó Vasvári Csaba, a Fővárosi Törvényszék büntetőbírája, a bírói tanács volt szóvivője volt, aki egészen az Európai Bírósághoz szaladt a bírói függetlenséget féltve. De attól sem riadt vissza bíróként, hogy Observernek nyilatkozva vádolja a kormányt a bíróságok függetlenségének veszélyeztetésével.