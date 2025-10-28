Bődületes pofont kaptak Magyar Péterék: óriási a veszteség a Tisza-applikáció kudarca után

***

Több mint harmincezer felhasználó szüntette meg aktív részvételét a Tisza Világ mobilalkalmazásban az október elején kirobbant adatszivárgási botrányt követően – értesült a Magyar Nemzet. A visszaesés két hullámban történt: először közvetlenül a botrány kipattanása után, majd akkor, amikor kiderült, hogy a párt vezetése hamis magyarázattal próbálta elhárítani a felelősséget.

Adatszivárgás és bizalomvesztés

Mint ismert: a Tisza Párt szeptember 9-én indította el a Tisza Világ alkalmazást, amelyet két nap alatt mintegy százezren töltöttek le. Az app célja a közösségépítés és a kampánymozgósítás volt, fejlesztését Radnai Márk alelnök koordinálta. Néhány napon belül azonban kiderült, hogy súlyos adatvédelmi incidens történt: