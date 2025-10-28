Ft
Ft
12°C
5°C
Ft
Ft
12°C
5°C
10. 28.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 28.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tisza Párt Tisza Világ Radnai Márk adatbázis botrány

Bődületes pofont kaptak Magyar Péterék: óriási a veszteség a Tisza-applikáció kudarca után

2025. október 28. 17:50

A pártvezér és Radnai Márk viszonya megromlott, a két politikus között már nyílt vitákra is sor kerül a Magyar Nemzet cikke szerint.

2025. október 28. 17:50
null

***

Több mint harmincezer felhasználó szüntette meg aktív részvételét a Tisza Világ mobilalkalmazásban az október elején kirobbant adatszivárgási botrányt követően – értesült a Magyar Nemzet. A visszaesés két hullámban történt: először közvetlenül a botrány kipattanása után, majd akkor, amikor kiderült, hogy a párt vezetése hamis magyarázattal próbálta elhárítani a felelősséget.

Adatszivárgás és bizalomvesztés

Mint ismert: a Tisza Párt szeptember 9-én indította el a Tisza Világ alkalmazást, amelyet két nap alatt mintegy százezren töltöttek le. Az app célja a közösségépítés és a kampánymozgósítás volt, fejlesztését Radnai Márk alelnök koordinálta. Néhány napon belül azonban kiderült, hogy súlyos adatvédelmi incidens történt: 

közel 20 ezer szimpatizáns személyes adatai szivárogtak ki az internetről.

A kiszivárgott lista valódiságát több érintett is megerősítette. Az Index akkori beszámolója szerint az alkalmazás fejlesztésében ukrán informatikusok is részt vehettek, így felmerült a gyanú, hogy magyar állampolgárok tízezreinek adatai kerülhettek külföldi kezekbe.

Ezt is ajánljuk a témában

A botrány után Radnai Márk belső levélben azzal védekezett, hogy az adatbázist manipulálták, és a történtek mögött „fideszes titkosszolgálati akció” áll. Azonban hamar kiderült, hogy az érvelés több ponton is ellentmondásos: az adatszivárgás olyan felhasználókat is érintett, akik csak az állítólagos „ügynök” eltávolítása után regisztráltak.

Amikor a történet hiteltelenné vált, a felhasználói aktivitás újabb zuhanást mutatott, ami tovább növelte a belső feszültségeket. 

A Magyar Nemzet információi szerint Magyar Péter és Radnai Márk viszonya megromlott, a két politikus között már nyílt vitákra is sor kerül.

Hatósági vizsgálatok indultak

Az ügyben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH), valamint a magyar elhárítás és hírszerzés is vizsgálatot indított. Korábban a Szuverenitásvédelmi Hivatal is kérdésekkel fordult a párthoz az alkalmazás hátterét illetően.

A vizsgálatok célja annak feltárása, hogyan kerülhetett sor az adatszivárgásra, illetve milyen szerepet játszottak az ukrán fejlesztők a rendszer működtetésében.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Magyar Nemzet/Hatlaczki Balázs

Összesen 37 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tapir32
2025. október 28. 19:26
Büszkének kell lennünk a kormányunkra, hogy a vérgőzös idióták gyűlölködése és nyomása ellenére kiáll a béke mellett!
Válasz erre
0
0
VeraMayer
2025. október 28. 19:21
Van egy olyan érzésem, hogy az a szexvideó, amelynek megjelenésétől annyira rettegett korábban FostosPeti, a választásokig még előkerül. Vidám (gay) politikusi napok elé nézhet még a net népe.
Válasz erre
0
0
Ergit
2025. október 28. 19:19
Mit igért nekik Poloskás, ha regisztrálnak a Tisza-virágban?
Válasz erre
0
0
dzsini75
2025. október 28. 19:14
A Tisza több másfél éve kint van a EP-ben, egy éve bent ül a Fővárosi közgyűlésben……. Valaki fel tud sorolni pár építő jellegű dolgot, amit tettek Magyarországért illetve a Fővárosért..?…?..
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!