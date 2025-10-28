Bődületes pofont kaptak Magyar Péterék: óriási a veszteség a Tisza-applikáció kudarca után

Ukrán cég dolgozhatott a Tisza Párt applikációján – közel húszezer felhasználó adatai szivárogtak ki
Nem ez az első alkalom, hogy az ellenzéki párt háza táján komoly adatszivárgás történik.
A pártvezér és Radnai Márk viszonya megromlott, a két politikus között már nyílt vitákra is sor kerül a Magyar Nemzet cikke szerint.
Több mint harmincezer felhasználó szüntette meg aktív részvételét a Tisza Világ mobilalkalmazásban az október elején kirobbant adatszivárgási botrányt követően – értesült a Magyar Nemzet. A visszaesés két hullámban történt: először közvetlenül a botrány kipattanása után, majd akkor, amikor kiderült, hogy a párt vezetése hamis magyarázattal próbálta elhárítani a felelősséget.
Mint ismert: a Tisza Párt szeptember 9-én indította el a Tisza Világ alkalmazást, amelyet két nap alatt mintegy százezren töltöttek le. Az app célja a közösségépítés és a kampánymozgósítás volt, fejlesztését Radnai Márk alelnök koordinálta. Néhány napon belül azonban kiderült, hogy súlyos adatvédelmi incidens történt:
közel 20 ezer szimpatizáns személyes adatai szivárogtak ki az internetről.
A kiszivárgott lista valódiságát több érintett is megerősítette. Az Index akkori beszámolója szerint az alkalmazás fejlesztésében ukrán informatikusok is részt vehettek, így felmerült a gyanú, hogy magyar állampolgárok tízezreinek adatai kerülhettek külföldi kezekbe.
A botrány után Radnai Márk belső levélben azzal védekezett, hogy az adatbázist manipulálták, és a történtek mögött „fideszes titkosszolgálati akció” áll. Azonban hamar kiderült, hogy az érvelés több ponton is ellentmondásos: az adatszivárgás olyan felhasználókat is érintett, akik csak az állítólagos „ügynök” eltávolítása után regisztráltak.
Amikor a történet hiteltelenné vált, a felhasználói aktivitás újabb zuhanást mutatott, ami tovább növelte a belső feszültségeket.
A Magyar Nemzet információi szerint Magyar Péter és Radnai Márk viszonya megromlott, a két politikus között már nyílt vitákra is sor kerül.
Az ügyben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH), valamint a magyar elhárítás és hírszerzés is vizsgálatot indított. Korábban a Szuverenitásvédelmi Hivatal is kérdésekkel fordult a párthoz az alkalmazás hátterét illetően.
A vizsgálatok célja annak feltárása, hogyan kerülhetett sor az adatszivárgásra, illetve milyen szerepet játszottak az ukrán fejlesztők a rendszer működtetésében.
Tiszás felhasználók adatai kerülhettek akár egy ukrán katonai megrendelésekben is érintett körhöz.
