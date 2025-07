Ismét megjelent Európában a rettegett betegség, kiderült, várható-e újabb járvány

Lengyelországban július közepén kolerás megbetegedést diagnosztizáltak, legalább húsz főt pedig karanténba helyeztek. Bár azóta nem érkeztek újabb hírek az esetről, a fertőző betegségek nyári terjedése több veszélyforráson keresztül is megvalósulhat – mondta a Trend FM-nek a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ prevenciós és epidemiológiai igazgatója. Galgóczi Ágnes szerint utazások, a klímaváltozás és a nem megfelelő higiénia miatt ma is kialakulhatnak súlyos fertőzések, akár Európa közepén is – számolt be a HVG.

A kolera egy súlyos, de alapvetően a modern higiéniai viszonyok között nehezen terjedő bakteriális fertőzés, amit a Vibrio cholerae nevű baktérium toxintermelő törzsei okoznak.

Ez egy érzékeny baktérium, amely szájon át, leggyakrabban szennyezett ivóvíz vagy élelmiszer révén juthat a szervezetbe. Ugyanakkor a gyomorsavas környezetet nehezen viseli, ezért nem minden esetben okoz megbetegedést

– magyarázta a műsorban Galgóczi Ágnes. Ha okoz, akkor émelygés, hányás és rizslészerű hasmenés szerepel a tünetek között, ezek akár órákon belül kiszáradáshoz vezethetnek, ami azonnali orvosi beavatkozást igényel.

A mostani lengyelországi eset vélhetően behurcolt, nem pedig helyi eredetű fertőzés, az ilyen esetek pedig nem jelentenek komoly járványügyi veszélyt – tette hozzá a szakember. Ettől függetlenül Magyarországon is komoly protokoll lép életbe, ha kolerás eset gyanúja merül fel: a beteget jelenteni kell, megindul a kontaktkutatás, és a közvetlen környezetet megfigyelés, szükség esetén megelőző antibiotikumos kezelés alá vonják.

Galgóczi Ágnes arra is rámutatott, a globális felmelegedés hatása már most is érezhető az ilyen kórok előfordulásának gyakoriságában.

Az északi tengerek – például a Balti-tenger – melegedő felszíni vizei és csökkenő sótartalma miatt olyan baktériumok is megjelentek, amelyek korábban nem voltak jelen ebben az éghajlati övben, például húsfaló baktériumok.

Ezek nyílt sebeken keresztül juthatnak a szervezetbe, súlyos, akár szövetelhalással járó fertőzést is okozhatnak. Ezért a szakember szerint különösen fontos, hogy sebbel, műtéti heggel senki ne fürödjön természetes vizekben anélkül, hogy azt vízálló kötéssel védené.