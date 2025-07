Kitiltották a fiatalokat az egyik legnépszerűbb budapesti látványosságból – itt az indoklás

Két fővárosi gyógyfürdőben is korlátozást vezetett be az üzemeltető Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt., amely szerint 14 éves kor alatt egyik intézmény sem látogatható. A Rudas Gyógyfürdőbe már most sem juthatnak be a fiatalok, míg a Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda augusztus 1-jétől lépteti élete a szabályt.

A turizmus.com kérdésére a BGYH megindokolta a döntést, mint a lap ismerteti, a közfürdők üzemeltetését szabályozó legújabb jogszabály, az 510/2023. (XI. 20.) kormányrendelet szigorú előírásokat tartalmaz a gyermekek gyógyvízben történő fürdőzésére vonatkozóan.

Válaszukban kiemelték, évtizedek óta ismert tény, hogy a 36–40 °C-os vízhőmérséklet megterheli a szív- és érrendszert és a gyógyvíz összetétele is kedvezőtlenül hat a hormonális fejlődésre, így

a rendelet értelmében 14 éven aluli gyermekek gyógymedencében és gyógyászati célú medencében nem fürdőzhetnek, kivéve orvosi rendelvény alapján.”

A Rudas és a Dandár fürdők már korábban, 2022 áprilisa óta nem látogathatóak a 14 éven aluliak számára, most a Rudas és a Széchenyi is csatlakozott a fiatalok kitiltásához.