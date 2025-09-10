Rendkívüli kormányülést hívtak össze Lengyelországban: megszólalt Tusk és Szibiha is az orosz drónincidens után

Donald Tusk szerint a lengyel légvédelem kivételes módon állt helyt az orosz drónok ellen – magyarázta a Gazeta Wyborcza nevű lengyel lapnak.

Az első vizsga le lett téve. Az ilyen esetekre vonatkozó eljárásokat és terveket alkalmaztuk. Nincs ok a pánikra. Minden eseményről tájékoztatni fogjuk a polgárokat”

– fogalmazott a miniszterelnök.

Ezen felül a kormányfő megkérte a lengyel közélet szereplőit, hogy legyenek éberek és lépjenek fel az orosz propaganda ellen.

Andri Szibiha ukrán külügyminiszter szerint, azzal, hogy az orosz drónok lengyel légtérbe léptek, Putyin egyértelműen megüzente, hogy ő büntetlenül megtehet bármit Európa ellen – fogalmazott a külügyminiszter X-en.