Rendkívüli kormányülést hívtak össze Lengyelországban: megszólalt Tusk és Szibiha is az orosz drónincidens után

2025. szeptember 10. 10:03

Szerda hajnalban orosz drónok hatoltak be Lengyelország légterébe.

2025. szeptember 10. 10:03
null

Szerda hajnalban, ahogy arról már lapunk is beszámolt, orosz dróntámadás érte Lengyelországot. Az eset miatt rendkívüli kormányülést hívtak össze a lengyelek és az ügyben megszólalt Donald Tusk miniszterelnök és Andri Szibiha ukrán külügyminiszter is. 

A szerda reggel 8 órára összehívott kormányülésen Tusk a a védelemért és biztonságért felelős miniszterekkel egyeztetett

– közölte Karol Nawrocki lengyel elnök az X-en.

A bejegyzésből kiderül az is, hogy maga az elnök is folyamatosan tárgyal a lengyel miniszterelnök-helyettessel, a nemzetvédelmi miniszterrel, valamint a Lengyel Fegyveres Erők legfontosabb parancsnokaival.

Donald Tusk szerint a lengyel légvédelem kivételes módon állt helyt az orosz drónok ellen – magyarázta a Gazeta Wyborcza nevű lengyel lapnak.

Az első vizsga le lett téve. Az ilyen esetekre vonatkozó eljárásokat és terveket alkalmaztuk. Nincs ok a pánikra. Minden eseményről tájékoztatni fogjuk a polgárokat”

– fogalmazott a miniszterelnök.

Ezen felül a kormányfő megkérte a lengyel közélet szereplőit, hogy legyenek éberek és lépjenek fel az orosz propaganda ellen.

Andri Szibiha ukrán külügyminiszter szerint, azzal, hogy az orosz drónok lengyel légtérbe léptek, Putyin egyértelműen megüzente, hogy ő büntetlenül megtehet bármit Európa ellen – fogalmazott a külügyminiszter X-en.

Putyin folyamatosan eszkalálja a konfliktust és terjeszti a háborúját. Próbálja tesztelni a Nyugat tűrőképességét. Minél tovább húzódik a határozott ellenállással, annál agresszívebbé válik”

– írta bejegyzésében Szibiha.

Felhívta a figyelmet arra, hogy egy gyenge ellenreakció esetén félő, hogy Oroszország felbátorodik és a rakétái még messzebbre repülnek majd Európába.

A miniszter szorgalmazta, hogy a szomszédos partnerországok biztosítsák légvédelmi rendszereiket Ukrajna számára, hogy azokkal már Ukrajna légterében lelőhessék azokat a drónokat és rakétákat, amelyek a NATO-határok felé tartanak.

 Fotó: Wojtek RADWANSKI / AFP

 

