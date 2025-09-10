Rendkívüli kormányülést hívtak össze Lengyelországban: megszólalt Tusk és Szibiha is az orosz drónincidens után

Pattanásig feszült a helyzet: Lengyelország orosz drónokat lőtt le a saját légterében
A háború kitörése óta ez lehet az első eset, amikor egy NATO-tagállam a saját légterében közvetlenül orosz eszközökre mér csapást.
Szerda hajnalban orosz drónok hatoltak be Lengyelország légterébe.
Szerda hajnalban, ahogy arról már lapunk is beszámolt, orosz dróntámadás érte Lengyelországot. Az eset miatt rendkívüli kormányülést hívtak össze a lengyelek és az ügyben megszólalt Donald Tusk miniszterelnök és Andri Szibiha ukrán külügyminiszter is.
A szerda reggel 8 órára összehívott kormányülésen Tusk a a védelemért és biztonságért felelős miniszterekkel egyeztetett
– közölte Karol Nawrocki lengyel elnök az X-en.
A bejegyzésből kiderül az is, hogy maga az elnök is folyamatosan tárgyal a lengyel miniszterelnök-helyettessel, a nemzetvédelmi miniszterrel, valamint a Lengyel Fegyveres Erők legfontosabb parancsnokaival.
Donald Tusk szerint a lengyel légvédelem kivételes módon állt helyt az orosz drónok ellen – magyarázta a Gazeta Wyborcza nevű lengyel lapnak.
Az első vizsga le lett téve. Az ilyen esetekre vonatkozó eljárásokat és terveket alkalmaztuk. Nincs ok a pánikra. Minden eseményről tájékoztatni fogjuk a polgárokat”
– fogalmazott a miniszterelnök.
Ezen felül a kormányfő megkérte a lengyel közélet szereplőit, hogy legyenek éberek és lépjenek fel az orosz propaganda ellen.
Andri Szibiha ukrán külügyminiszter szerint, azzal, hogy az orosz drónok lengyel légtérbe léptek, Putyin egyértelműen megüzente, hogy ő büntetlenül megtehet bármit Európa ellen – fogalmazott a külügyminiszter X-en.
Putyin folyamatosan eszkalálja a konfliktust és terjeszti a háborúját. Próbálja tesztelni a Nyugat tűrőképességét. Minél tovább húzódik a határozott ellenállással, annál agresszívebbé válik”
– írta bejegyzésében Szibiha.
Felhívta a figyelmet arra, hogy egy gyenge ellenreakció esetén félő, hogy Oroszország felbátorodik és a rakétái még messzebbre repülnek majd Európába.
A miniszter szorgalmazta, hogy a szomszédos partnerországok biztosítsák légvédelmi rendszereiket Ukrajna számára, hogy azokkal már Ukrajna légterében lelőhessék azokat a drónokat és rakétákat, amelyek a NATO-határok felé tartanak.
Fotó: Wojtek RADWANSKI / AFP