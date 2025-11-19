Bajban Bige László: újabb eljárás eljárás elé nézhet a műtrágyakirály

Ahogy a lap is felidézi, nem ez Bige első kartellgyanús ügye. A Gazdasági Versenyhivatal 2021 októberében szabott ki rekordösszegű, 11 milliárd forintos bírságot a Nitrogénművek-csoportra, mert a hivatal szerint a cégegyüttes más piaci szereplőkkel együtt 2009 és 2016 között jogsértően korlátozta a versenyt a hazai műtrágyapiacon.

A Fővárosi Törvényszék 2024 októberében részben helyt adott a Nitrogénművek keresetének, ám a legsúlyosabb jogsértések, így az árrögzítés, a piacfelosztás tekintetében megerősítette a versenyhatóság döntését. A bíróság a kiszabott bírság mértékét illetően megismételt eljárására kötelezte a GVH-t, ami a Magyar Nemzet információi szerint jelenleg is tart.

Bige László politikai szerepvállalása közismert, a műtrágyakirály korábban Márki-Zay Péter kampányát támogatta, most pedig Magyar Péterék mellett tűnhet fel, legalább is a Metropol információja szerint

tavasszal százmillió forintnál is többet juttathatott el a Tisza Párt környezetébe.

Ennél sokkal nyíltabban állt be Magyar Péterék zsoldjába a fia, Bige Dávid, aki nyár óta a Tisza Párt szinte minden nagyobb rendezvényén részt vesz, sőt csatlakozott egy Tisza-szigethez is, vagyis gyakorlatilag a párt aktivistájaként tevékenykedik.