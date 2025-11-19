Bajban Bige László: újabb eljárás eljárás elé nézhet a műtrágyakirály

A műtrágyát politikára cserélte – Bige László fia lett Magyar Péterék egyik leghangosabb szócsöve
Egyre szorosabb az együttműködés a baloldali oligarcha családja és a Tisza Párt között.
A gyanú szerint Bige László cége hátrányt okozott üzletfeleinek a piaci versenyben.
November 17-én újabb – a korábbitól független – versenyfelügyeleti eljárást indított a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) tiltott versenykorlátozó megállapodás, vagyis kartell gyanújával a Nitrogénművek Zrt., a Hőgyészi Agrokémiai Kft. és az NZRT-TRADE Kft. vállalkozások ellen – tudta meg a Magyar Nemzet.
A gyanú szerint a Bige László által irányított Nitrogénművek Zrt. 2021 és 2023 között egyes vevőivel szemben olyan magatartást tanúsított, olyan feltételeket szabott, illetve olyan tartalmú szerződéseket kötött, amelyek alkalmasak lehettek arra, hogy
bizonyos üzletfeleinek jogsértő módon hátrányt okozzanak a piaci versenyben.
A hivatal arra gyanakszik, hogy a Nitrogénművek meghatározta egyes vevői részére, hogy mely vállalkozásoknak értékesíthetik tovább a műtrágyatermékeket. Mindezek a GVH álláspontja szerint felvethetik versenykorlátozó megállapodás fennállását.
Ahogy a lap is felidézi, nem ez Bige első kartellgyanús ügye. A Gazdasági Versenyhivatal 2021 októberében szabott ki rekordösszegű, 11 milliárd forintos bírságot a Nitrogénművek-csoportra, mert a hivatal szerint a cégegyüttes más piaci szereplőkkel együtt 2009 és 2016 között jogsértően korlátozta a versenyt a hazai műtrágyapiacon.
A Fővárosi Törvényszék 2024 októberében részben helyt adott a Nitrogénművek keresetének, ám a legsúlyosabb jogsértések, így az árrögzítés, a piacfelosztás tekintetében megerősítette a versenyhatóság döntését. A bíróság a kiszabott bírság mértékét illetően megismételt eljárására kötelezte a GVH-t, ami a Magyar Nemzet információi szerint jelenleg is tart.
Bige László politikai szerepvállalása közismert, a műtrágyakirály korábban Márki-Zay Péter kampányát támogatta, most pedig Magyar Péterék mellett tűnhet fel, legalább is a Metropol információja szerint
tavasszal százmillió forintnál is többet juttathatott el a Tisza Párt környezetébe.
Ennél sokkal nyíltabban állt be Magyar Péterék zsoldjába a fia, Bige Dávid, aki nyár óta a Tisza Párt szinte minden nagyobb rendezvényén részt vesz, sőt csatlakozott egy Tisza-szigethez is, vagyis gyakorlatilag a párt aktivistájaként tevékenykedik.
