Robbant az újabb botrány: a hírhedt baloldali oligarcha tiszás fia a külföldi multit védi a borsodiakkal szemben

Bige Dávid azzal folytatta, hogy ha valaki bűncselekményről szerez tudomást, annak törvény szerint kötelessége minden bizonyítékot átadni a hatóságoknak. „Vállalatok nem támogathatnak politikai pártokat Magyarországon. Ha ilyenről tudomása van Lázár miniszter úrnak, akkor neki kötelessége a rendőrségen megjelenni, és megtenni a szükséges lépéseket” – olvasható a posztban.

Üzent a miniszternek és az őt követő újságíróknak is

Bige végül egy javaslatot is küldött a tárcavezetőnek. Mint írta, „egyszer eljön majd az ideje, mikor nem mások pénzét kell költse, hanem kipróbálja majd milyen értéket teremteni. Nehezebb, mint ahogyan az kívülről látszik. Remélem talál majd munkát a szabad piacon, amikor oda fog kerülni, hogy munkát keressen”.

Ezt követően üzent az állítása szerint őt hazáig követő újságíróknak. „Legközelebb csengessetek be, és gyertek be egy kávéra! Nagyon jó kávénk van. Nincs semmi titkolnivalóm senki előtt” – olvasható Bige Dávid Fecebook-oldalán.

Hiába próbálta cáfolni a tiszás kötődését