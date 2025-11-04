Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
m30 Tisza Párt Bige Dávid Bige László Lázár János autópálya miniszter

Robbant az újabb botrány: a hírhedt baloldali oligarcha tiszás fia a külföldi multit védi a borsodiakkal szemben

2025. november 04. 09:56

„Hogy veszi a bátorságot egy kormánytag, hogy beleszóljon a szabad piac működésébe, és megmondja, ki létezhet és ki nem?” – szegezte a kérdést Lázár Jánosnak Bige Dávid.

2025. november 04. 09:56
null

Mint arról a Mandiner is beszámolt, Lázár János építési és közlekedési miniszter nyílt üzenetet küldött a Strabagnak, miután a cég nem teljesítette az ígéretét, október 31-ére nem hozta helyre az M30-as autópálya Szikszó és Miskolc közötti szakaszát, és így megnehezítette a Borsod vármegyében élők dolgát.

„A Strabagnak a munka sürgős garanciális elvégzését, és a politikától való távolmaradást javaslom.

És utána húzzanak el ebből az országból”

 – zárta pár nappal ezelőtti Facebook-bejegyzését a miniszter.

Erre reagált Facebook-olalán Bige Dávid, Bige László baloldali oligarcha fia. Az ifjabb Bige azt írta, hogy a mindenszentek és a halottak napja miatt nem reagált Lázár János kijelenetésére a hétvégén, de nem tud mellette elmenni szó nélkül. 

Hogy veszi a bátorságot egy kormánytag, hogy beleszóljon a szabad piac működésébe, és megmondja, ki létezhet és ki nem?”

 – tette fel a kérdést.

Majd hozzátette, hogy mielőtt tovább boncolgatnánk, hogy milyen állapotban van az út javítása: „ki rendelte meg a munkát? Ki írta alá, hogy ez a cég dolgozzon itt – ahogyan azt nagyon sok helyen tette korábban Magyarországon?””

Bige Dávid azzal folytatta, hogy ha valaki bűncselekményről szerez tudomást, annak törvény szerint kötelessége minden bizonyítékot átadni a hatóságoknak. „Vállalatok nem támogathatnak politikai pártokat Magyarországon. Ha ilyenről tudomása van Lázár miniszter úrnak, akkor neki kötelessége a rendőrségen megjelenni, és megtenni a szükséges lépéseket” – olvasható a posztban.

Üzent a miniszternek és az őt követő újságíróknak is

Bige végül egy javaslatot is küldött a tárcavezetőnek. Mint írta, „egyszer eljön majd az ideje, mikor nem mások pénzét kell költse, hanem kipróbálja majd milyen értéket teremteni. Nehezebb, mint ahogyan az kívülről látszik. Remélem talál majd munkát a szabad piacon, amikor oda fog kerülni, hogy munkát keressen”

Ezt követően üzent az állítása szerint őt hazáig követő újságíróknak. „Legközelebb csengessetek be, és gyertek be egy kávéra! Nagyon jó kávénk van. Nincs semmi titkolnivalóm senki előtt” – olvasható Bige Dávid Fecebook-oldalán.

Hiába próbálta cáfolni a tiszás kötődését

Emlékezetes, hogy Bige Dávid még a nyáron nyílt levelet írt ugyancsak a közösségi oldalán Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszternek. Ebben igencsak méretes öngólt lőtt, ugyanis azt hivatott megcáfolni, hogy neki bármi köze lenne a Tisza Párthoz. 

Ugyanakkor elismerte, hogy köze van a Tisza Párthoz, hiszen belépett a nyíregyházi szervezetbe, és még pénzt is küld nekik.

 Ebből kiderült, hogy Bige Dávid úgy „nem támogatja” a Tisza Pártot, hogy pénzt küld nekik és az, hogy belépett egy szervezetükbe még nem jelent semmit. Noha azt elismerte, hogy szimpatizál velük. 

Nyitókép: Képernyőfotó

