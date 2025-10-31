Lázár János nyílt üzenetet küldött a Strabagnak: „Húzzanak el ebből az országból”

Ahogy arról beszámoltunk, csütörtökön Lázár János a Facebook-oldalán közzétett egy videót az M30-as autópálya Szikszó és Miskolc közötti szakaszáról, amelyben rendkívül élesen fogalmazott:

Átb*sztak minket!”

A miniszter hangsúlyozta, hogy a Strabag hibája miatt a helyi közlekedők és a borsod megyeiek szenvednek, miközben a vállalatnak garanciális kötelezettsége lett volna a hibás szakasz helyreállítására. Lázár úgy fogalmazott, hogy a késedelem nemcsak a kormányt sújtja, hanem a választópolgárokat is, akik az autópályát használni szeretnék.