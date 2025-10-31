Lázár János nyílt üzenetet küldött a Strabagnak: „Húzzanak el ebből az országból”

Lázár János: Átb@sztak minket! (VIDEÓ)
Az építési és közlekedési miniszter szerint nem teszi jól a Strabag, ha szórakozni akar vele.
A miniszter szerint a cég aktívan részt vesz a magyarországi választási kampányban, pénzügyi támogatást nyújt a Tisza Pártnak, és közvélemény-kutatásokat rendel.
Ahogy arról beszámoltunk, csütörtökön Lázár János a Facebook-oldalán közzétett egy videót az M30-as autópálya Szikszó és Miskolc közötti szakaszáról, amelyben rendkívül élesen fogalmazott:
Átb*sztak minket!”
A miniszter hangsúlyozta, hogy a Strabag hibája miatt a helyi közlekedők és a borsod megyeiek szenvednek, miközben a vállalatnak garanciális kötelezettsége lett volna a hibás szakasz helyreállítására. Lázár úgy fogalmazott, hogy a késedelem nemcsak a kormányt sújtja, hanem a választópolgárokat is, akik az autópályát használni szeretnék.
A pénteki Facebook-posztban Lázár János ismét kitért a problémára, és elnézést kért az érintettektől. Kiemelte, hogy a Strabag 2025. október 31-re vállalta a javítás befejezését, ám ezt az ígéretet nem tartotta be. A miniszter szerint a késedelem miatt az autópálya használói komoly kellemetlenségekkel szembesülnek, miközben a Strabag felelőssége a hiba kijavítása.
Lázár élesen bírálta a Strabag politikai tevékenységét is. Azt írta, hogy
a cég aktívan részt vesz a magyarországi választási kampányban, pénzügyi támogatást nyújt a Tisza Pártnak, és közvélemény-kutatásokat rendel.
Szégyen, hogy a Strabagnak fontosabb Magyar Péter, mint azok az emberek, akik az M30-ast használni akarják”
– fogalmazott a miniszter. A tárcavezető egyértelmű üzenetet küldött a Strabag és a hozzá hasonló „pénzéhes, gyarmatosító, libsi vállalatoknak és oligarcháknak”: „Legyen forgatókönyvük arra is, hogy a Fidesz nyeri meg a választást. A Strabagnak a munka sürgős garanciális elvégzését, és a politikától való távolmaradást javaslom.
És utána húzzanak el ebből az országból”
– zárta bejegyzését Lázár János.
Nyitókép: Kocsis Zoltán/MTI