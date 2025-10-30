Lázár János: Átb@sztak minket! (VIDEÓ)

Mi naivak voltunk, elhittük, kicsit balfék módon viselkedett a minisztériumom, a tárcám és jómagam is. Hittünk a Strabagnak, ez súlyos hiba volt”

– fogalmazott. Lázár János szerint a Strabag pedig bünteti a választópolgárokat és szórakozik a kormánnyal. A miniszter szerint az osztrák vállalat azt akarja megmutatni, hogy „milyen erős egy igazi gyarmatosító”. „Most sikerült neki elérnie, hogy megbünteti a választópolgárokat és csuklóztatja a kormányt” – tette hozzá.

A miniszter elmlékeztetett, hogy a vállalatnak garanciális felelősségvállalás keretében kell kijavítania az M30-as hibáját, és hiába próbálja most elérni, hogy az adófizetők pénzéből javíthassa ki a hibát, ezt nem fogják hagyni a vállalatnak.

Szerintem nem jól teszi a Strabag, hogy szórakozik a kormánnyal. Mindenkinek a fantáziájára bízom, hogy mit jelent az, ha valaki megpróbálja megszívatni Magyarország kormányát, vagy szórakozik például velem

– mondta Lázár János. És azzal zárta üzenetét, hogy „bocsánatkéréssel tartozunk, hogy nem tudtuk a Strabagból azt kitaposni. Dolgozunk rajta éjjel-nappal, remélem, hogy rövid időn belül meg tudjuk nyitni az autópályát.”