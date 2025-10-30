Lázár János: Átb@sztak minket! (VIDEÓ)

Betelt a pohár Lázár Jánosnál: nekiment a Strabagnak, és kompenzációt ígért a borsodiaknak
Jelentős kedvezménnyel lehet majd megvenni jövőre a megyei autópályamatricát.
Az építési és közlekedési miniszter szerint nem teszi jól a Strabag, ha szórakozni akar vele.
Nem lesz átadva holnap az M30-as – mondta Lázár János építési és közlekedésügyi miniszter legújabb Facebook-videójában.
Az igazság az, hogy úgy mondom, ahogy felénk szokták, a Strabag átb*szott bennünket
– fogalmazott a miniszter.
Majd azzal folytatta, hogy ezzel valójában a borsod megyeieket bünteti, mert Szikszó és Miskolc között ugyan megsüllyedt az M30-as a Strabag hibájából, de azt vállalta, hogy 10 hónap alatt október 31-ig helyreállítja.
Mi naivak voltunk, elhittük, kicsit balfék módon viselkedett a minisztériumom, a tárcám és jómagam is. Hittünk a Strabagnak, ez súlyos hiba volt”
– fogalmazott. Lázár János szerint a Strabag pedig bünteti a választópolgárokat és szórakozik a kormánnyal. A miniszter szerint az osztrák vállalat azt akarja megmutatni, hogy „milyen erős egy igazi gyarmatosító”. „Most sikerült neki elérnie, hogy megbünteti a választópolgárokat és csuklóztatja a kormányt” – tette hozzá.
A miniszter elmlékeztetett, hogy a vállalatnak garanciális felelősségvállalás keretében kell kijavítania az M30-as hibáját, és hiába próbálja most elérni, hogy az adófizetők pénzéből javíthassa ki a hibát, ezt nem fogják hagyni a vállalatnak.
Szerintem nem jól teszi a Strabag, hogy szórakozik a kormánnyal. Mindenkinek a fantáziájára bízom, hogy mit jelent az, ha valaki megpróbálja megszívatni Magyarország kormányát, vagy szórakozik például velem
– mondta Lázár János. És azzal zárta üzenetét, hogy „bocsánatkéréssel tartozunk, hogy nem tudtuk a Strabagból azt kitaposni. Dolgozunk rajta éjjel-nappal, remélem, hogy rövid időn belül meg tudjuk nyitni az autópályát.”
