Korábban Márki-Zayt támogatta, most Magyar Péterék körül sündörög az ismert oligarcha

Egyre szorosabbra fűzi kapcsolatát a Tiszával Bige László: a baloldali oligarcha most Magyar Péterék hírportálján reklámozza az egyik cégét – írja a Magyar Nemzet. Bige korábban Márki-Zay Pétert is támogatta.

A Kontroll.hu hírei között az utóbbi időben rendszeresen felbukkannak a Bigéék portfóliójába tartozó Genezis Partnerhálózat reklámjai.

Nem rejti véka alá a műtrágyagyáros üzletember, hogy a Tisza választási győzelmének drukkol: erről beszélt például az ATV Egyenes beszéd című műsorában, az év elején. Emellett az oligarcha egyik fia is Magyarékra tett. Bige Dávid – aki csatlakozott a nyíregyházi Tisza-szigethez – havi tízezer forinttal támogatja a Tiszát, emellett arról beszélt, hogy saját közéleti ambíciói vezették Magyar Péterékhez.