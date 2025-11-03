Korábban Márki-Zayt támogatta, most Magyar Péterék körül sündörög az ismert oligarcha

Nyakig slamasztikában a műtrágyakirály, akinek fia a Tiszát támogatja
A Nitrogénművek az elmúlt években többször került nehéz helyzetbe.
Egyre szorosabbra fűzi kapcsolatát a Tiszával Bige László: a baloldali oligarcha most Magyar Péterék hírportálján reklámozza az egyik cégét.
Egyre szorosabbra fűzi kapcsolatát a Tiszával Bige László: a baloldali oligarcha most Magyar Péterék hírportálján reklámozza az egyik cégét – írja a Magyar Nemzet. Bige korábban Márki-Zay Pétert is támogatta.
A Kontroll.hu hírei között az utóbbi időben rendszeresen felbukkannak a Bigéék portfóliójába tartozó Genezis Partnerhálózat reklámjai.
Nem rejti véka alá a műtrágyagyáros üzletember, hogy a Tisza választási győzelmének drukkol: erről beszélt például az ATV Egyenes beszéd című műsorában, az év elején. Emellett az oligarcha egyik fia is Magyarékra tett. Bige Dávid – aki csatlakozott a nyíregyházi Tisza-szigethez – havi tízezer forinttal támogatja a Tiszát, emellett arról beszélt, hogy saját közéleti ambíciói vezették Magyar Péterékhez.
Ezt is ajánljuk a témában
A Nitrogénművek az elmúlt években többször került nehéz helyzetbe.
Bigéék
a Tisza támogatásától azt remélhetik, hogy egy esetleges kormányváltás kedvező fordulatot hozhat számukra,
és nekik előnyös üzleti környezet alakulhat ki. Erre pedig azért lenne égető szükségük, mert az üzleti ügyeik finoman szólva sem állnak jól, s a családi cégbirodalom zászlóshajója, a Nitrogénművek Zrt. is súlyos anyagi gondokkal küzdött a tavasszal. Ennek egyik oka, hogy idén májusban járt le a cég nyolcvanmilliárd forintos – kötvénye, s úgy tűnt, az összeg visszafizetésére nincs pénz.
Több kétes ügyben is felbukkant Bige és a céges érdekeltségei neve az utóbbi években. Vesztegetés elfogadása miatt indult ellene eljárás, azonban ebben tavaly jogerősen felmentette a bíróság.
Egy másik büntetőeljárás pedig amiatt indult, mert az oligarcha egy cég megsérthette a hulladékgazdálkodás rendjét.
A legzajosabb ügy ugyanakkor jelenleg is tart. A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 2021-ben 11 milliárd forintra büntette Bige érdekeltségeit műtrágya-kartellezés miatt. Az ügy megjárt több bíróságot, a jogorvoslatok nyomán végül a GVH-t új eljárásra kötelezték.
Ezt is ajánljuk a témában
A bíróság megerősítette a GVH eredeti döntését a legsúlyosabb jogsértések, az árrögzítés és a piacfelosztás terén.
Ezt is ajánljuk a témában
A táblabíróság helybenhagyta az első fokon eljáró Nyíregyházi Törvényszék ítéletét.
Korábbi portrécikkünk már részletesen bemutatta Bige László vállalkozói pályafutását. A vegyész végzettségű üzletember Hollandiából használt ruhákat, majd autógumikat, később pedig vegyipari termékeket importált. A ’90-es évek közepére már meghatározó szereplője lett a magyar-román vegyipari kereskedelemnek,
majd a Gyurcsány-kormány idején megszerezte a Péti Nitrogénműveket, Magyarország legnagyobb műtrágyagyártóját.
Bige 2002-ben tehát a Péti Nitrogénművek megszerzésével hatalmas lépést tett afelé, hogy a leggazdagabbak körébe jusson. A társaságot fele részt a Csányi Sándor vezette OTP hiteléből vásárolta meg.
Nyitókép: MTI/Balázs Attila