Nem pihen a magyar műtrágyakirály családja: inkább a Tiszát választotta az üzlet helyett az agrárbáró fia

„Egyetlen dologra van ambícióm: hogy a mostani rendszer lecserélődjön” – így reagált a közelmúltban Bige László műtrágyakirály fia, Bige Dávid egy interjúban arra a kérdésre, mik a tervei azt követően, hogy kilépett a családi cég, a Nitrogénművek vezetéséből. A fiatal Bige azt is elárulta, a műtrágyapiacon szeretne tevékenykedni a jövőben is, de egyelőre ezeket az ambícióit háttérbe szorította politikai szerepvállalása.

A Bige-családnak régóta rossz a kapcsolata a kormánnyal, a vállalkozó és a fia is nyíltan támogatják Magyar Péter és a Tisza Pártot. Ez a támogatás ráadásul nem csak a nyilvános kormányellenes kritikákban mutatkozik meg,