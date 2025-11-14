Nem pihen a magyar műtrágyakirály családja: inkább a Tiszát választotta az üzlet helyett az agrárbáró fia

Korábban Márki-Zayt támogatta, most Magyar Péterék körül sündörög az ismert oligarcha
Egyre szorosabbra fűzi kapcsolatát a Tiszával Bige László: a baloldali oligarcha most Magyar Péterék hírportálján reklámozza az egyik cégét.
Bige Dávid kiszállt a családi műtrágyabizniszből, most a Tisza Párt mögé állva támadja a közösségi médiában is a kormányt.
„Egyetlen dologra van ambícióm: hogy a mostani rendszer lecserélődjön” – így reagált a közelmúltban Bige László műtrágyakirály fia, Bige Dávid egy interjúban arra a kérdésre, mik a tervei azt követően, hogy kilépett a családi cég, a Nitrogénművek vezetéséből. A fiatal Bige azt is elárulta, a műtrágyapiacon szeretne tevékenykedni a jövőben is, de egyelőre ezeket az ambícióit háttérbe szorította politikai szerepvállalása.
A Bige-családnak régóta rossz a kapcsolata a kormánnyal, a vállalkozó és a fia is nyíltan támogatják Magyar Péter és a Tisza Pártot. Ez a támogatás ráadásul nem csak a nyilvános kormányellenes kritikákban mutatkozik meg,
de anyagi támogatásra is fény derült korábban.
Ezt is ajánljuk a témában
Egyre szorosabbra fűzi kapcsolatát a Tiszával Bige László: a baloldali oligarcha most Magyar Péterék hírportálján reklámozza az egyik cégét.
Bige László fia még a nyáron bírálta élesen a kormány gazdaságpolitikáját és a jegybankot a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetségének nyíregyházi eseményén. Bige Dávid kormányellenes felszólalása nem okozott meglepetést, legfeljebb az okozott némi meglepetést, hogy miután Bige a Tisza Párt mellé állt, furcsa mód fia kirohanását is a Tisza házi médiája, a Magyar Péter öccse által vezetett Kontroll közvetítette.
A Mandiner korábban beszámolt róla, Bige Dávid is beszállt a kampányba: szerinte nem csodát kell várni, csak olyan piaci környezetet, ahol kiszámítható szabályok és egyenlő feltételek biztosítottak minden szereplő számára. Érdekesség, de testvérét közben Ausztriában, Luxemburgban és Svájcban bejegyzett vállalkozások igazgatójává, vezetőjévé nevezték ki. Az ottani társaságokat az általánosnál jobban védik a cégjogi és más előírások, a köznyelvben ezért nevezik is azokat gyakran offshore-jellegű vállalkozásoknak.
Ezt is ajánljuk a témában
A milliárdos üzletember, Bige László fia, Dávid is erősen kormányellenes kritikát fogalmazott meg.
Az ifjabb Bige – hasonlóan a Tisza Párt körül felbukkanó volt MSZP-s és SZDSZ-es politikusokhoz és szakértőkhöz – tagadja, hogy csatlakozott volna a Tisza Párthoz, miközben nem titkolja, hogy a nyíregyházi Tisza Szigetben vállal aktív politikai tevékenységet.
Bige Dávid ráadásul a közösségi médiában is meglehetősen aktívan támadja a kormányt: a közelmúltban hosszú bejegyzésben részletezte, hogy Magyarországon miért drága szerinte az élelmiszer a szomszédos Ausztriához képest. Levezeti, hogy a forint árfolyama miatt, miközben a Magyar Nemzeti Bank Varga Mihály vezetésével már hónapok óta más irányt képvisel, a forint az elmúlt hónapokban rég nem látott szintre erősödött az euróval szemben.
A hazai élelmiszerek előállítási költségével kapcsolatban azért is visszás a kormány elleni kritika, mert a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 2021-ben kartellezés miatt nagy összegű bírságot szabott ki a Nitrogénművekre, de
a hazai műtrágyapiacon monopolhelyzetben lévő nagyvállalat az orosz-ukrán háború után olyan mértékű műtrágyaár-emelést hajtott végre, amely a kormány és az agrárkamara szerint jelentős önköltség-emelkedést okozott a gazdáknak, végső soron hozzájárulva az egekbe emelkedő hazai élelmiszerárakhoz.
Legutóbb azzal került be a hírekbe Bige fia, hogy nyíltan bírálta Lázár Jánost, amiért az építési és közlekedési miniszter távozásra szólította fel a Strabagot, amiért október 31-ére nem hozta helyre az M30-as autópálya Szikszó és Miskolc közötti szakaszát, megszegve vállalását, amelyet a hanyag kivitelezés miatt kellett volna elvégeznie.
Hogy veszi a bátorságot egy kormánytag, hogy beleszóljon a szabad piac működésébe, és megmondja, ki létezhet és ki nem?
– szegezte a kérdést a miniszternek Bige Dávid, ezzel gyakorlatilag védelmébe vette a garanciális javítást elmulasztó céget. Majd hozzátette, hogy mielőtt tovább boncolgatnánk, hogy milyen állapotban van az út javítása: „ki rendelte meg a munkát? Ki írta alá, hogy ez a cég dolgozzon itt – ahogyan azt nagyon sok helyen tette korábban Magyarországon?”
Ezt is ajánljuk a témában
„Hogy veszi a bátorságot egy kormánytag, hogy megmondja, ki létezhet és ki nem?” – szegezte a kérdést Lázár Jánosnak Bige Dávid.
A Bige László nevéhez köthető pétfürdői Nitrogénművek, Magyarország egyik legnagyobb műtrágyagyára július végén újraindította volna hónapok óta szünetelő termelését, ám a szükséges hatósági engedély hiánya miatt erre nem került sor. Mint kiderült, amennyiben a vállalat a jövőben sem jut hozzá a működéshez elengedhetetlen engedélyhez, fennáll a csőd veszélye, ami több száz dolgozó állását sodorhatja veszélybe.
Ezt is ajánljuk a témában
A Nitrogénművek az elmúlt években többször került nehéz helyzetbe.
A 94 éves üzem az elmúlt években többször került nehéz helyzetbe. A portál emlékeztet, hogy 2022-ben a drasztikusan megemelkedett gázárak miatt állt le a gyártás, 2023-ban pedig felmerült a végleges bezárás lehetősége, amelyet végül elvetettek. Idén tavasszal újabb krízis alakult ki:
a cég nem tudta időben visszafizetni kötvényeseinek a 200 millió eurós tartozását.
Nem meglepő, hogy Bige Dávid is beállt a Tisza Párt mögé, s nem csak azért, mert a Nitrogénműveket üzemeltető család hagyományosan a baloldalhoz köthető, NIge László Horn Gyula miniszterelnöksége idején komoly üzleti előnyökre tett szert. Hanem azért is, mert Magyar Péter és pártja egyre többször vállalja fel nyíltan, hogy piacpárti fordulatot hajtana végre a Tisza-kormány, ami azt jelenti, a külföldi befektetők számára káros és kockázatos, családokat támogató intézkedések helyébe a megszorító politika lépne, a spekulánsok és a multik érdekei pedig előtérbe kerülnének, hasonlóan a 2010 előtti kormányok külföldi érdekeket kiszolgáló, bukott politikájához.
Nyitókép: YouTube/Képernyőfotó
***