Tarr Zoltán Tisza Párt suttyomban Dálnoki Áron áfa Magyar Péter szja

Nemrég még megszavaztatták a táborral a 9 százalékos szja-t, amiről már akkor elmondta minden szakértő, hogy megvalósíthatatlan blöff

2025. augusztus 31. 14:17

Most pedig, a kapkodó védekezés során, Magyar Péter lazán megtagadja ezt a vállalását is, azt habogja, majd a minimálbért keresőknek lesz ekkora a kulcs – azaz kábé 200 ezer embernek. Siettek, na!!

2025. augusztus 31. 14:17
Kacsoh Dániel
Kacsoh Dániel
Facebook

„Az megvan, hogy a tiszás gazdasági programíró Dálnoki Áron azon a bizonyos etyeki fórumon, ahol Tarr Zoltán elmondta, hogy »választást kell nyerni, utána mindent lehet«, egyébiránt beleállt az állampolgárok helyett a multikat terhelő különadókba is!?

Sőt, azt is mondta, mivel stabil bevétele az államnak, »az áfacsökkentéshez való hozzányúlás (...) nagyon nagy felelőtlenség lenne«. Ejha, Magyar Péter erről is hazudott!?

Ha mellé tesszük Petschnig Mária Zita, a másik tiszás szakértő mondását, miszerint »szegény« Magyar Péternek majd adót kell emelnie, illetve Dálnokinak a Tisza-alelnök által is megtámogatott okfejtését a progresszív adórendszer (értsd: adóemelés) bevezetéséről, s persze a kiszivárgott, botrányos tervezetet, összeáll a kép: brutális, érzékelhető adóemelésre készülnek suttyomban a Tisza Pártnál!!

Ami a tagadást illeti, érdemes felidézni: nemrég még megszavaztatták a táborral a 9 százalékos szja-t, amiről már akkor elmondta minden szakértő, hogy megvalósíthatatlan blöff. Most pedig, a kapkodó védekezés során, Magyar Péter lazán megtagadja ezt a vállalását is, azt habogja, majd a minimálbért keresőknek lesz ekkora a kulcs – azaz kábé 200 ezer embernek. Siettek, na!!

Hogy mennyi minden nem stimmel még a legújabb bemondásokkal, az Francesca Rivafinoli kommentben linkelt cikkéből is kiderül. Egy biztos: Magyar Péter eddig sem volt szavahihető, csak eteti a saját rajongóit is, eközben a háttérben simán elkészülhetett a 2010 előtt már megismert, a középosztálynak komoly terheket jelentő adóemelési terv!!

Ami a tények világa: lépésről lépésre mentesülnek az adófizetés alól az édesanyák, duplázódik a családi adókedvezmény, 25 év alatt pedig továbbra sincs szja!!

Ez a tuti, az alternatív verzió pedig annak is kockázatos, aki valamiért The Man-rajongó. Ennyi!!”

Nyitókép: Facebook

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

angie1
2025. augusztus 31. 16:27
Ezek csak ígéretcunamiból állnak, de valójában a háttérben a gazdinak kell a mindenek feletti kontroll, ami most itt nincs meg, sőt félő, hogy egyre-másra már máshol is elveszíti Orbán jó politikája miatt!
Válasz erre
0
0
Palakon
•••
2025. augusztus 31. 16:25 Szerkesztve
Barki, 80-as iq folott tudta ezt.
Válasz erre
1
0
CirmoS
2025. augusztus 31. 16:17
A büdösszájú agyhalott idióta tábor megszavazza a 9%- os adót, majd' amikor tényként kiderül, hogy a tiSZAR csürhe hatalomra jutásuk esetén brutálisan megemeli a jelenlegi adót, akkor ugyanezek az agyhalottak annak tapsikolnak! 🤣🤣 Az együgyű, átverhető, buta tiszar szavazó márcsak ilyen.. Tovább is mennék.... Ezek a buta ökrök azt is elhinnék, és a saját pénztárcájuk ELLEN tapsolnának is, hogy azért kell a brutális adóemelés, meg a csökkenő bér, mert a zóóbáán mindent is ellopott! Ha wéberpöti kirakná ezeket a tudatlan, Orbán - fóbiás barmokat a saját lakásukból, ezek annak is tapsikolnának!
Válasz erre
2
0
Búvár Kund
•••
2025. augusztus 31. 15:42 Szerkesztve
Ingatlanadót is tuti bevezetnék, már csak azért is, hogy megszopassák az Orbán -kedvezményekkel lakáshoz jutókat... Meg amúgy is, az az egyik legegyszerűbben, és leghatékonyabban kivethető adó m2/ x összeg... A földtulajdonokat is megadóztatnák, hisz nekik a multigazdaságok kellenek, ezért rá kell venni a gazdákat, hogy eladják..
Válasz erre
4
0
