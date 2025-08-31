„Az megvan, hogy a tiszás gazdasági programíró Dálnoki Áron azon a bizonyos etyeki fórumon, ahol Tarr Zoltán elmondta, hogy »választást kell nyerni, utána mindent lehet«, egyébiránt beleállt az állampolgárok helyett a multikat terhelő különadókba is!?

Sőt, azt is mondta, mivel stabil bevétele az államnak, »az áfacsökkentéshez való hozzányúlás (...) nagyon nagy felelőtlenség lenne«. Ejha, Magyar Péter erről is hazudott!?

Ha mellé tesszük Petschnig Mária Zita, a másik tiszás szakértő mondását, miszerint »szegény« Magyar Péternek majd adót kell emelnie, illetve Dálnokinak a Tisza-alelnök által is megtámogatott okfejtését a progresszív adórendszer (értsd: adóemelés) bevezetéséről, s persze a kiszivárgott, botrányos tervezetet, összeáll a kép: brutális, érzékelhető adóemelésre készülnek suttyomban a Tisza Pártnál!!

Ami a tagadást illeti, érdemes felidézni: nemrég még megszavaztatták a táborral a 9 százalékos szja-t, amiről már akkor elmondta minden szakértő, hogy megvalósíthatatlan blöff. Most pedig, a kapkodó védekezés során, Magyar Péter lazán megtagadja ezt a vállalását is, azt habogja, majd a minimálbért keresőknek lesz ekkora a kulcs – azaz kábé 200 ezer embernek. Siettek, na!!

Hogy mennyi minden nem stimmel még a legújabb bemondásokkal, az Francesca Rivafinoli kommentben linkelt cikkéből is kiderül. Egy biztos: Magyar Péter eddig sem volt szavahihető, csak eteti a saját rajongóit is, eközben a háttérben simán elkészülhetett a 2010 előtt már megismert, a középosztálynak komoly terheket jelentő adóemelési terv!!