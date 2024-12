Dilemmák és tervek

Furcsa esztendő kerekedett 2024-ből. Ha a világpolitikai meg az uniós fordulatokat nem számítjuk is bele – bár minden mindennel összefügg –, s csak a honi belpolitikára szorítkozunk, akkor is konstatálhatjuk: ezt nem láttuk jönni. A tavalyi gazdasági nehézségek után a Fidesz–KDNP óvatos optimizmussal fordulhatott rá az évre, egy szétesett ellenzékkel szemben. Aztán robbant a kegyelmi ügy, s vele berobbant Magyar Péter, aki egyszer csak a Partizán stúdiójában találta magát, majd a volt feleségéről készített hangfelvétellel beindította politikai karrierjét. Most ott tartunk, hogy a Tisza Párt legyalulta a teljes ellenzéket. Megtudtuk azt is, Magyar hogyan vélekedik párttársairól, szimpatizánsairól, a sajtóról vagy a nőkről, a lelkes tábor azonban egyelőre kitart mellette.