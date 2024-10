Highlights of Hungary: Aki megnyerte a balettvilág Oscar-díját (VIDEÓ)

Nagyköveti méltatás – T.Danny

Balázsi Gergő Ármin lenyűgöző sikerei és tehetsége miatt kiváló jelölt a Highlights of Hungaryre. A Magyar Nemzeti Balett társulatának tagjaként Balázsi nemcsak hazánkban, hanem nemzetközi szinten is kimagasló eredményeket ért el, amit a Benois de la Danse díj elnyerésével is bizonyított. Ez az elismerés, amit a moszkvai Bolsoj Színházban vehetett át június 25-én, a balett világának egyik legjelentősebb díja, így hatalmas presztízst és elismerést jelent. Artemy Belyakovval, a moszkvai társulat vezető táncosával megosztva nyert díja a nemzetközi balettművészet csúcsára emeli őt, és ezzel Balázsi Gergő Ármin nemcsak a saját karrierjét, hanem Magyarország hírnevét is öregbíti. Az ilyen sikeres és elhivatott művészek bemutatása és elismerése inspirációt jelenthet mindannyiunk számára. Balázsi nem csupán tehetségével, de rendkívüli kitartásával és munkakedvével is példát mutat a jövő generációinak. Egészen biztosan megérdemli a figyelmet, hogy sikereivel öregbítse a magyar kultúra és művészet hírnevét a Highlights of Hungaryn.