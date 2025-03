A Hunyadi tényleg drága? Igen. De nem annyira, mint gondolnánk

Viszont ezek mind egy másik ligában játszanak. 2024-es árakon számolva A Hatalom Gyűrűi az abszolút legdrágább sorozat – részenként 62 millió dollárba került, vagyis nagyjából annyiba, mint a Hunyadi teljes költségvetése, tokkal-vonóval.

A képzeletbeli ranglistán a Sárkányok háza következik: első évada – szintén 2024-es árakon – részenként 21 millió dollárba került, tehát az HBO produkciója éppen háromszor annyiba fájt, mint az erdélyi vajdáról szóló magyar sorozat. Hasonló költségekkel dolgozott a Trónok harca is: az utolsó évad epizódonként 18 millió dollárba került, de még az első is – amely látványvilágában közelebb áll a Hunyadihoz – 8 millió dollárt igényelt részenként, ugyancsak 2024-es árakon számolva.

A Trónok Harca lenne a Hunyadi ligája?

Különösen találó a Hunyadi és a Trónok harca összehasonlítása, még akkor is, ha nem valószínű, hogy hasonló sikereket érne el a két sorozat – bár a Trónok harca készítői sem számítottak akkora sikerre, mint amekkorát végül elért a széria.

Több párhuzam is felfedezhető a két sorozat között, mind a végeredmény, mind a gyártási folyamat szintjén: politikai intrikák, hatalmi harcok, hosszadalmas előkészítési fázis, valamint relatíve nehézkes forgatás jellemzi mindkettőt. Főként, ha figyelembe vesszük, hogy a Hunyadi alapjául szolgáló regényfolyam is köztudottan épített a fantáziára, és jellegében a Trónok harcából is merített.

A megvalósítás terén is sok a hasonlóság: mindkét sorozathoz rengeteg díszlet és kosztüm készült, valamint gyakran kellett számítógépes effekteket alkalmazni – főleg csatajelenetekhez és díszletkiegészítésekhez. Ne feledjük, a Trónok Harcában a kiemelkedően sokat kóstáló sárkányok csak az első évad utolsó részében bukkantak fel, ott is technológiai szempontból még „kezdetleges” formában, ahhoz képest, amivé később váltak.

Mi került még annyiba, mint a Hunyadi?

Ha elhagyjuk a lovagokat és a nagy csatákat, és általánosságban vizsgáljuk a sorozatokat, több olyan produkciót is találunk, amely a Hunyadihoz hasonló árkategóriába esik. Ilyen például az Éjszakai szolgálat John Le Carré kémregénye alapján (részenként 7 millió dollár, 2024-es árakon), a Boardwalk Empire – Gengszterkorzó, amely szintén epizódonként 7 millióba került, vagy éppen a Kártyavár, 6 millió dolláros részenkénti költséggel.

Talán a leginkább passzoló – főként látványvilágát tekintve – a Vikingek sorozat, amelynek első évada ugyancsak 6 millió dollárba került epizódonként. És akkor még nem is beszéltünk az olyan kevésbé sikeres, de jóval drágább produkciókról, mint a Vaják (16 millió dollár/rész) vagy Az Idő Kereke (24 millió dollár/epizód).

Érdekesség, hogy a nyolcvanas évek ikonikus sorozata, a Miami Vice is – 2024-es árakon számolva – 6 millió dollárba került epizódonként.

Kitekintve a Nándorfehérvárnál is távolabbi „nemzetközi vizekre”, jól látható, hogy a Hunyadi költségvetése – bár első pillantásra kétségtelenül soknak tűnhet – nem számít kirívónak, sőt. Ahogy visszatekintve a Trónok Harca első évada sem volt annyira drága, mint a mostani kosztümös sorozatok.

Drága mulatság lett mostanra a filmkészítés, főképp, ha annyi a jelmez, díszlet és statiszta kell hozzá, mint egy-egy igényes, történelmi témájú sorozathoz. Pláne, ha figyelembe vesszük, hogy milyen lett a Hunyadi – nemcsak technikai minőségét tekintve, hanem összességében is.