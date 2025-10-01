Most köpték ki a kávéjukat a károgók: hat éve nem történt ilyen Magyarországon

Nem csoda, hogy erre az adatra még az elemzők is felkapták a fejüket. Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség vezető elemzője szerint is rendkívül kedvező adatokról van szó. Kiemelte: 2019 óta nem volt ennél kedvezőbb a költségvetés.

Ugyanakkor – mint rámutatott – a második félévben jelentős hiánynövelő kormányzati intézkedések lépnek életbe, a családi adókedvezmény 50 százalékos emelése júliustól, a háromgyermekes édesanyák szja-mentessége októbertől egyaránt számottevően mérsékli a bevételeket, miközben a költségvetési szféra bérrendezései (pedagógusok, önkormányzati, kormányzati tisztviselők) a kiadási oldalon jelentkeznek plusz tételként, miközben a Demján Sándor Program elemei is egyre hangsúlyosabban jelennek meg.

„Ezek hatását is figyelembe véve arra számítunk, hogy idén az ESA-szemléletű hiánymutató éves szinten mérséklődhet a tavalyi évhez képest, a GDP 4,4 százalékán alakulhat. A családtámogatások bővítése januártól folytatódik, miközben az Otthon Start Program költségvetési hatása is 2026-ben jelentkezik, ezen hatásokat ugyanakkor ellensúlyozza, hogy mérséklődnek a kamatkiadások, miközben a gazdasági növekedés is várhatóan élénkül jövőre. Ezen hatásokat is figyelembe véve arra számítunk, hogy 2026-ban tovább csökken a GDP-arányos költségvetési hiány, 4 százalék közelébe, amely mellett az államadósság-ráta is mérséklődésnek indulhat” – összegezte.

Jöhet a kisebb hiány

Hasonló véleményen van Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza is, aki szintén jelentős meglepetésről számolt be.