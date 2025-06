Már egy zsidó szakértőt sem lehet meghívni, mert rögtön lenácizza a tiszás Kátai István

Kiakadt Kátai István, jelenleg Magyarországon élő, de sepsiszentgyörgyi születésű színművész, az első erdélyi Tisza-sziget alapítója, amiért a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár igazgatója, Szonda Szabolcs költő teret biztosított az amúgy erdélyi születésű Robert C. Castel izraeli biztonságpolitikai szakértőnek.

Robert C. Castel és Szenkovics Dezső, a Sapientia EMTE Kolozsvári Karának dékánja 2025. június 11-én beszélgetett a sepsiszentgyörgyi könyvtárban. Az esemény szervezője a sepsiszentgyörgyi Mathias Corvinus Collegium (MCC) képzési központ, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) és a Partiumi Keresztény Egyetem volt, a könyvtár csak a helyszínt biztosította. Kátai mégis elsősorban Szonda Szabolcs költőt, a könyvtár igazgatóját támadta meg (valamint az MCC-t és persze Castelt).

Kátai egy június 9-i posztjában, azaz még a beszélgetés előtt titulálta Robert Castelt „buldózeres szakértőnek”, aki szerinte a „NER visszatérő retorikai figurája”

– bármit is jelentsen az, hogy „retorikai figura”. Kátai, aki meg se várta, mi hangzik el a beszélgetésen, úgy látja: „Castel hangját többek között az Alapjogokért Központ, az MCC, valamint a kormánymédia rendszeresen finanszírozott platformjai erősítik. Ezek az intézmények több tíz-, százmilliárd forintos állami támogatásban részesülnek, közpénzből. Ez nemcsak azt jelenti, hogy Castel állításai mögött politikai lojalitás állhat – hanem azt is, hogy a közpénzen működtetett propaganda-rendszer részévé vált. A „szakértői” megszólalásai így nem egyenrangú vitapartnerek véleményei között hangzanak el, hanem egy egyoldalú médiatérben, ahol a kontextus már eleve eldöntött.” Hozzátette: „Robert C. Castel nem független szakértő. Ő egy politikai rendszer retorikai szereplője, akinek jelenléte nem semleges, hanem egy egész gondolkodási rendet képvisel. Ha őt keblünkre öleljük, akkor nemcsak egy embert fogadunk be – hanem azt a rendszert is, amelynek ő a hangszórója. És bár a kultúra és a közösség terei sokfélék, van, amikor nem a tolerancia, hanem a tisztánlátás a legnagyobb felelősség.”

Szonda Szabolcs reagált is Kátai István tiszás színész posztjára, amire Kátai hosszas facebookos viszontválaszban reagált.

Kátai István úr! Ha tájékozódna rendesen, összképben, könyvtárunk tevékenységéről, felmérhetné, hogy levele tendenciózusan sarkít. Közkönyvtárként teret biztosítunk minden olyan szakmai témának és fellépőnek, amely és aki közérdeklődésre számíthat, enciklopédikus dokumentumállományunk tárgyköreivel összhangban. Az ön által hivatkozott rendezvényre – amelynek nem vagyunk szervezői – ugyanilyen szakmai előadásként tekintünk. Ön értelmezheti másképp, de ez az ön dolga. Könyvtárunk az értékek és vélemények sokfélesége, a kulturális-szellemi párbeszéd, a béke és az egyensúly közege. Nem „propagandahelyszín” és nem „pártközpont” – ezeket az alaptalan, könyvtárhasználóink közösségét is sértő állításokat határozottan visszautasítom! Könyvtárunkból kulturális és szakmai ismereteket, irodalmi élményeket, szellemi muníciót lehet gyűjteni, választási kezdőtőkét nem. Szövege többi részére – méltatlanul kioktató, számonkérő hangneme miatt – nem kívánok reagálni, a nyílt levélváltást részemről ezzel lezártnak tekintem, egyéb, ilyen tárgyú további bejegyzései vonatkozásában is.

Kátai szerint viszont a válasz „nem az, amit egy közkönyvtár igazgatójától – egy közszolgától – egy demokratikus közösség joggal elvárhat.” Úgy látja, itt nem vita meg véleménykülönbség van, hanem ez „közintézményi felelősség, erkölcsi kötelesség, és szakmai elszámoltathatóság kérdése, és úgymond „a könyvtárak nem adhatnak teret gyűlöletbeszédnek, áltudományos vagy propagandisztikus előadásoknak, különösen akkor nem, ha azok szembemennek az emberi méltósággal vagy a közösségi értékekkel. Egy közintézmény nem lehet sem pártpolitikai tér, sem a szélsőséges, kirekesztő nézetek platformja. Az intézményi semlegesség nem jelent értéksemlegességet – sőt: kötelességük határt húzni a társadalmi normákat sértő tartalmakkal szemben.” Majd Robert Castelt gyalázza hosszasan, előhúzva a náci kártyát, jelezve, hogy nem elégedett a válasszal.

Úgy látszik, már egy külföldi (bár erdélyi magyar-zsidó származású) biztonságpolitikai szakértőt sem lehet meghívni anélkül, hogy a tiszások neki ne esnének.

Pedig Robert C. Castel nem sokkal korábban szerepelt ugyancsak egy, a könyvtárban rendezett eseményen, és rendszerint előad Erdélyben.

Kerestük Szonda Szabolcsot és Robert C. Castelt, de ők nem kívánták kommentálni az ügyet.

Kátai István annak a Magyar Péter vezette Tisza Pártnak a politikusa lett színészként, amely a Manfred Weber vezette Európai Néppárt tagjaként Weber és Brüsszel kiszolgálója. Magyar Pétert a mentelmi ügyeivel is zsarolhatják a Néppárt részéről. Cserébe azért, hogy altatják azokat, bizonyára teljesítenie kell az elvárásokat, alkalmazkodni kell a pártvonalhoz.