Áll a bál Sepsiszentgyörgyben, magyar válogatott játékost kezdtek ki a szurkolók

Nem szeretik Sipos Adriánékat Németországban

Sipos Adriánnak, a magyar férfi kézilabda-válogatott beálló-védekezőspecialistájának a mostani a második és legjobb éve a Bundesligában: a társaival alaposan felbolygatták a megszokott forgatókönyvet Németországban és Európában. Tudniillik, nemcsak az Európa-ligában remekelnek – amelyben a hamburgi négyes döntőben szerepelnek –, hanem otthon is harcban vannak a bajnoki címért (a hétvégi torna után egy bajnoki döntőnek beillő találkozó vár rájuk a velük azonos pontszámmal álló Füchse Berlin ellen).

Maximálisan megleptük a közvéleményt, nem sokan számoltak velünk, és szerintem annyira nem is szeretik a mi csapatunkat

– fogalmazott Sipos a Mandinernek. – „A Melsungen nem éppen a legjobb nevű klub volt Németországban, de ezek az eredmények kicsit más megvilágításba helyezik a dolgokat, és azt mutatják, hogy jó irányba haladunk, ezáltal már az emberek is másképp látják a teljesítményünket és ítélik meg a munkánkat.”

A célkitűzéseket alaposan túlszárnyalták, mivel a bajnokságban az ötödik hely, a kupában pedig a négyes döntő volt a terv – ehhez képest utóbbiban a fináléba is bejutottak, amelyben Imre Bencééktől szenvedtek vereséget, és most is farkasszemet nézhet honfitársával, hiszen Imre csapata, a THW Kiel is bejutott az El-final fourba, igaz, az elődöntőben elkerülték egymást.