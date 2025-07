Na jó: tegyünk tisztába néhány fogalmat a Kneecap kitiltása kapcsán!

Először is tisztázzuk, hogy a széles nyilvánosság előtt történő gyűlöletkeltés és a terrorista szervezetek támogatása Magyarországon továbbra is tilos,

arról nem is beszélve, mennyire visszás, amikor valaki ezen súlyos milliókat keres (gondolok itt a szervezőkre).

Az, hogy ennek jogi következményei vannak, senki számára nem lehet különösebben meglepő. A Kneecaphez hasonló performanszt nyújtó, izraeli katonák megölésére biztató Bob Vylan művész úrnak például az amerikai vízumát vonták vissza.

Az állam jobb helyeken fellép a terrorizmust támogató egyénekkel szemben, a jövőben ebből valószínűleg többet fogunk látni, mint kevesebbet. Azok, akik a szólásszabadság álcája mögé bújva uszítanak terrorszervezetek mellett, jobb ha ezt megszokják.

Apropó, szólásszabadság. A szólásszabadság természetesen fontos érték, bizonyos korlátokkal.

Az érvényes magyar törvények szerint például senki sem mehet be egy plázába és kiabálhatja azt, hogy „tűz van”. Ez ugyanis bűncselekmény. Hasonlóan: nyíltan támogatni egy terrorszervezetet azért tilos, mert az emberek egy része ne adj' Isten még félreérti, és azt hiszi, a terrorizmus jó dolog. Tehát a szólásszabadságnak is vannak észszerű korlátjai, amelyeket betartatni az állam feladata. A libertárius érvelés nyilván úgy szólna, hogy „nem kell beavatkozni, mert majd a piac rendezi a dolgot, ha az embereknek nem tetszik a Kneecap, akkor majd nem mennek a Szigetre, és nem lesz bevételük”.

Ez csak papíron működik így, a gyakorlatban nyilván nem mondják vissza tömegek a jegyüket, és csakis az állami beavatkozás mentette meg a magyar társadalmat attól, hogy agresszív tömegeket uszítsanak terrorizmust támogató „művészek” széles nyilvánosság előtt, miközben egy cinikus, elvtelen társaság ebből még a zsebeit is megtömi.

A Sziget sajtóközleménye „cancel culture”-t emleget, ami nyilván azt a célt szolgálja, hogy összezavarja az olvasót.

A cancel culture egy létező probléma, főleg a nyugati tudományos és kulturális életben, ahol azért mondják le előadók – főleg konzervatívok – fellépéseit, felszólalási lehetőségeit, mert nem a megfelelő nézeteket képviselik bizonyos ügyekben. Félreértések elkerülése végett, nem az erőszakra való felszólítás lehetőségétől megfosztott egyének a cancel culture áldozatai, hanem pl. azok, akik annyit mondanának, hogy talán van némi kritikájuk, teszem azt, az abortuszlobbival vagy a gyermekek nemváltoztatását propagáló lobbival szemben, és ezért elveszik tőlük a felszólalási lehetőséget. Ez valóban cancel culture, és nem helyes.

Az viszont, hogy terrorista szervezeteket akar valaki támogatni, nem tartozik ebbe a keretbe,

mint ahogyan a palesztinok emberi jogai mellett is lehet úgy felszólalni – Izraelben rendszeresen meg is teszik –, hogy valaki például nem fotózkodik a tömeggyilkos – és Izrael által nemrég nagyon helyesen likvidált – Hasszán Naszrallah Hezbollah-vezér beszédeinek gyűjteményes kötetével. Arról, ami még szerepelt a Sziget és szervezői korábbi nyilatkozataiban, miszerint szegény előadók írek, és meg kell értenünk, hogy az írek ilyenek, szinte szólni sem érdemes – tökéletesen irreleváns jogi szempontból, hol születtek a terrorizmus mellett felszólaló egyének, a magyar államnak akkor is feladata, hogy megvédje az állampolgárait, ha az uszítók történetesen Kuala Lumpurból jönnek vagy máshonnan.

Végül érdemes utalni a Sziget közleményének legabszurdabb sorára, miszerint „nyomásgyakorló csoportok” befolyásolták a magyar kormányt. Ez, gondolom, azt akarja jelenteni, hogy „a zsidók”.

Először is rögzítsük: elég vicces, hogy a szabadság szigetének állítólag liberális szervezői simán beleírtak egy ilyen kódolt zsidózást a nyilatkozatukba. Másodszor pedig tisztázzuk, hogy nem, nem „a zsidók” tiltakoztak a Kneecap ellen, hanem a teljes magyar társadalom keresztmetszetét adó nevek: liberálisok és konzervatívok, keresztények, zsidók, ateisták, jobb- és baloldaliak.

Nem „nyomásgyakorló csoportoknak” van bajuk a tömeggyilkos terroristák éltetésével Magyarországon, hanem a magyar embereknek. A magyar embereket pedig megvédte a magyar kormány, ilyen egyszerű a történet, nem kell tovább ragozni.

Kádár Tamás Sziget-szervező nemrég arról beszélt, hogy „nincsen jó válasz” a dilemmára – mármint amikor a meghívott zenészekről kiderült, hogy terroristákat éltetnek.

A magyar kormány most segített neki megtalálni ezt a jó választ,

és reméljük, a jövőben is mindig lesz olyan magyar kormány, amely majd segít megtalálni a jó választ.