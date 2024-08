Itt a válasz, bojkottálják-e a Szigetet és Magyarországot a külföldi sztárfellépők

Nyitókép: Sziget

„Nehéz éven vagyunk túl a booking szempontjából, kimondottan nehéz éven” – árulta el a Mandinernek Kádár Tamás, a Sziget Fesztivál főszervezője a sajtótájékoztatón, amelyen a Yettel bejelentette, olyan hálózat jött létre az alig több mint 1 négyzetkilométeres területen, amely képes ellátni egy Tatabánya méretű várost. A fesztivál bázisállomásai összesen nagyságrendileg 25-ször akkora adatforgalmat kezelnek, mint egy átlagos budapesti hétköznapon.

Kádár Tamás rámutatott, 2022-ben még a világjárvány előtti tárgyalások eredményében „fürödtek", de 2023-ban és idén rendkívül nehéz dolguk volt gazdaságilag és az időbeosztást tekintve is, igaz, nem csak nekik.

Több olyan zenekar is kiesett, amikor elkezdtük az első köröket futni, akiket régóta szeretnénk megszerezni, ám nem turnéznak vagy más régióban teszik. De nem panaszkodunk, a Sziget márkanévvel könnyű kapcsolatba lépni az ügynökökkel

– mondta a főszervező, aki a mostani kínálatból a Nagyszínpad hétfői sztárfellépőjét, a Fred againt várja leginkább.

Arról is kérdeztük, hogy melyik a gyakoribb: ők állnak sorba a fellépőkért, vagy a zenekarok harcolnak a Szigetért? Kádár Tamás azt felelte, attól függ, kiről van szó, minél nagyobb sztár az illető, annál inkább jellemző, hogy a Sziget áll sorba, a Nagyszínpad headlinereit le kell „vadászni”.

„Óriási a verseny, hiszen a fesztivál-, stadionturné- és koncertszervezők ugyanazokat a sztárokat szeretnék szerződtetni, akik sikeresek és garantáltan sok jegyet adnak el. Ahogy viszont megyünk lejjebb, úgy kerülünk sok érdekes és új zenekar céltáblájára, akik hatalmas lehetőségként élik meg a Sziget-fellépést, mert jól mutat az önéletrajzukban” – szögezte le Kádár Tamás, aki arról is beszélt, hogy akadnak érdekes szituációk, amikor az ügynöknek van világsztár és feltörekvő zenész ügyfele is. Ilyenkor a Sziget előbbi miatt keresi meg, amire azt a választ adja az ügynök, hogy beszélhetnek róla, de akkor a tehetsége is kapjon lehetőséget.